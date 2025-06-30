Λάουρα Κοβέσι: Η «Σιδηρά Κυρία» της Δικαιοσύνης στην Ευρώπη που βάζει τρίποντα στη διαφθορά στην Ελλάδα

Αν υπάρχει ένα όνομα που συνδέεται σχεδόν σε απόλυτο βαθμό με την αποκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτό δεν είναι άλλο από της Ρουμάνας Λάουρα Κοντρούτα Κοβέσι, της Ευρωπαίας Εισαγγελέα, η οποία «άναψε το φυτίλι» της έρευνας που οδήγησε – μέχρι στιγμής – σε τέσσερις παραιτήσεις μελών του Υπουργικού Συμβουλίου και πρόστιμο 415 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα.

Αυτό που ίσως δεν είναι γνωστό είναι ότι η 52χρονη δικαστικός από τα 7 έως τα 22 της χρόνια ασχολήθηκε επαγγελματικά με το μπάσκετ. Η Κοβέσι υπήρξε κορυφαία αθλήτρια του μπάσκετ στην εφηβεία της και μόλις στα 16 της διακριθηκε με την εθνική ομάδα της Ρουμανιας.

Έπαιζε στη θέση του «pivot» στην CSS Mediaș. Στα 16 της κατέκτησε το εθνικό πρωτάθλημα νέων με την ομάδα και ήταν μέλος της εθνικής U16 που έγινε δευτεραθλήτρια Ευρώπης στην Τιμισοάρα το 1989, κατακτώντας το αργυρό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κορασίδων. Η ομάδα της μπορεί να ηττήθηκε στον τελικό με 57‑58 από την Τσεχοσλοβακία, είχε προηγηθεί όμως η ιστορική νίκη στον ημιτελικό ενάντια στην παντοδύναμη ΕΣΣΔ με 39‑34.

Η Κοβέσι ακολουθούσε αυστηρό πρόγραμμα: μέχρι και τρεις προπονήσεις ημερησίως. Ο πρώην προπονητής της, Κόστελ Τατάρου, την περιγράφει ως «πολύ σοβαρή, φιλόδοξη, δίκαιη» – «αν της έβαζες να κάνεις 100 επαναλήψεις, τις έκανε όλες, όχι 99». Η Κοβέσι σταμάτησε το μπάσκετ στα 22, για να αφοσιωθεί πλήρως στις νομικές σπουδές (σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Μπάμπες Μπολιάι και έλαβε διδακτορικό από το πανεπιστήμιο της Τιμισοάρα, με θέμα την καταπολέμηση της διαφθοράς).

Το υψηλό επίπεδο πειθαρχίας, αποφασιστικότητας και ομαδικής νοοτροπίας της μεταφέρθηκαν στην καριέρα της στη δικαιοσύνη, όπου σήμερα θεωρείται «Doamna de Fier» (η «Γυναίκα από Σίδηρο»), ενώ η ίδια έχει δηλώσει ότι «το μπάσκετ… μου δίδαξε πειθαρχία, δικαιοσύνη και το να μην τα παρατάς ποτέ».

Το 2006, σε ηλικία μόλις 33 ετών, η Κοβέσι διορίστηκε Γενική Εισαγγελέας της Ρουμανίας – η πρώτη γυναίκα και η νεότερη στην ιστορία της χώρας που κατέλαβε αυτό το αξίωμα. Διακρίθηκε για την προσήλωσή της στη νομιμότητα, την ανεξαρτησία και τη διαφάνεια, αν και δέχθηκε σφοδρές επιθέσεις από πολιτικά κέντρα εξουσίας.

Ως επικεφαλής της Εθνικής Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Διαφθοράς (DNA) (2013–2018), η Κοβέσι ηγήθηκε μιας επιθετικής εκστρατείας κατά της διαφθοράς σε υψηλόβαθμα κυβερνητικά κλιμάκια. Υπό την ηγεσία της, η υπηρεσία άσκησε δίωξη σε δεκάδες βουλευτές, υπουργούς, δημάρχους και επιχειρηματίες. Αποπέμφθηκε στις 9 Ιουλίου 2018 με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης Τουντορέλ Τοάντερ, κίνηση που προκάλεσε εσωτερικές και διεθνείς αντιδράσεις, καθώς εκλήφθηκε ως πλήγμα στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης στη Ρουμανία.

Ωστόσο, τον Οκτώβριο του 2019, η Κοβέσι εξελέγη ως η πρώτη Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας, επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Εισαγγελέα (EPPO – European Public Prosecutor’s Office), ενός νέου θεσμού που ερευνά και διώκει εγκλήματα σε βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ, όπως:

Διασπάθιση ευρωπαϊκών κονδυλίων

Διασυνοριακή απάτη ΦΠΑ

Οργανωμένο οικονομικό έγκλημα

Η εκλογή της, παρά τις αντιδράσεις της ρουμανικής κυβέρνησης εκείνης της περιόδου, θεωρήθηκε θρίαμβος του κράτους δικαίου και της προσωπικής της συνέπειας απέναντι στην πολιτική πίεση. Περιλαμβάνεται συχνά στις λίστες με τις πιο επιδραστικές γυναίκες στην Ευρώπη, ενώ έχει τιμηθεί από ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς για την προσφορά της στην καταπολέμηση της διαφθοράς.

Δηλώσεις της που ξεχώρισαν:

«Η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης δεν είναι διαπραγματεύσιμη».

«Εκείνοι που πολεμούν τη διαφθορά, δεν πρέπει να φοβούνται αυτούς που τη διαπράττουν».

