Η Μύκονος του Πολιτισμού

Βρέθηκα για λίγες μέρες στη Μύκονο μ’ αφορμή την πρεμιέρα του έργου μου «Βροχή τα βέλη», που άρχισε την περιοδεία του σε νησιά και πόλεις της Ελλάδας.

Ήταν η Μύκονος που ξέρω, με τις ομορφιές και τις ακρότητές της, τα κρουαζιερόπλοια να αποβιβάζουν χιλιάδες τουρίστες κάθε μέρα, τα πλοία της γραμμής να είναι γεμάτα, τα μπαρ, τα εστιατόρια, οι όμορφες παραλίες, όλα γεμάτα μουσικές, κόσμο, φασαρία, ζωή.

Αυτή είναι η Μύκονος που ξέρω, θα σας πω, τώρα, για τη Μύκονο που ανακάλυψα φέτος το φθινόπωρο. Τη Μύκονο του θεάτρου, με παραστάσεις που ξεχωρίζουν, ένα πρόγραμμα των ανθρώπων του νησιού, που με πρωτεργάτη τον αντιδήμαρχο Πολιτισμού Θανάση Αγορογιάννη, (στη φωτογραφία με τον Γιώργο Χατζηνάσιο) σχεδίασαν για τους κατοίκους του νησιού, που ανταποκρίνονται με θέρμη και γεμίζουν τις αίθουσες.

«Φθινόπωρο με θέατρο», λοιπόν, με παραστάσεις, εκτός από τη δική μας, έργων του Μουρσελά («Εκείνος κι εκείνος» με τον απολαυστικό Γιώργο Κωνσταντίνου), του Ανδρέα Φλουράκη («Μήδειας πατούσες»), αλλά και «Ροβ και Κρους» για εφήβους και ενήλικες, και μουσική παράσταση για παιδιά «Ο Ηρακλής και οι άθλοι».

Υπήρχε, όμως και η μουσική νότα εκείνες τις μέρες. Ο Γιώργος Χατζηνάσιος, έδωσε μια μεγάλη συναυλία στην Ακτή Καμπάνη, μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση του Πέτρου Ζουμπουλάκη στη Δημοτική Πινακοθήκη.

Εντυπωσιάστηκα από την αίθουσα του Δήμου στο Ματογιάννι, με βιβλία, πίνακες και ένα ωραίο μικρό θέατρο (σπουδαία η παρουσία και η προσφορά της Κατερίνας Ζουγανέλη) συναντήθηκα επίσης με τη Θεατρική Ομάδα Μυκόνου, («ψυχή» της ο Δομήνικος Κουκάς) επισκέφτηκα το εμβληματικό Πολιτιστικό Κέντρο Γρυπάρειο (μια δυνατή ομάδα) έφυγα από το νησί με τις καλύτερες εντυπώσεις κι ας φυσούσε, κι ας ήταν γεμάτα τα σοκάκια με κόσμο και δεν μπορούσες να περπατήσεις και να απολαύσεις την ομορφιά της υπέροχης Χώρας…

