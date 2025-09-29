search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.09.2025
ΘΕΑΤΡΟ

29.09.2025 11:27

Oι «Άγριοι» του Γιώργου Παλούμπη «εισβάλλουν» και πάλι στη σκηνή του θεάτρου Τζένη Καρέζη

29.09.2025 11:27
parastasi-agrioi-new

Μετά την πολύ θερμή υποδοχή του κοινού, οι «Άγριοι» του Γιώργου Παλούμπη εισβάλλουν και πάλι στη σκηνή του θεάτρου Τζένη Καρέζη, από τις 6 Οκτωβρίου.

Ένα απόγευμα, κάπου στην Κυψέλη το 2025, στο διαμέρισμα του διακεκριμένου καθηγητή Νίκου Λεοντή.

Αυτός και οι καλεσμένοι μεταπτυχιακοί φοιτητές του, Μαρία και Δημήτρης, γοητευμένοι από την ανάγνωση της νέας του μελέτης, πίνουν, ονειρεύονται και αγωνιούν για ένα καλύτερο μέλλον. Εκστασιασμένοι, ότι είναι μάρτυρες ενός νέου μανιφέστου ή ακόμα και ενός καινούργιου ριζοσπαστικού κινήματος, πιστεύουν ότι η εργασία του καθηγητή τους μπορεί να προκαλέσει κοινωνική και οικονομική ανατροπή.

Στο φαινομενικά ήρεμο απόγευμα, όμως, η ανατροπή θα έρθει από τους ίδιους. Το παιχνίδι αρχίζει, φήμες και διαδόσεις ανασύρονται και τα ταπεινά ένστικτα αρχίζουν να κατευθύνουν τα πρόσωπα σε πράξεις και αποφάσεις χωρίς επιστροφή. Τα όρια που χωρίζουν το καλό απ’ το κακό θολώνουν. Ο λόγος καταργείται. Τα προσχήματα καταρρέουν. Ο κανιβαλισμός και η βία αποκτούν πρόσωπο.

Έφτασε η ώρα της αλήθειας; Πώς κι από ποιόν θα αποδοθεί η δικαιοσύνη τώρα;

Η Μαρία, ο Δημήτρης και ο Νίκος Λεοντής, η γειτόνισσα Ελένη και οι δύο επισκέπτες. Ποιοι είναι οι άγριοι; Ποιοι τα θύματα και ποιοι οι θύτες;

Και ο σώζων εαυτόν σωθήτω.

«Άγριοι», μια σκληρή αθηναϊκή ιστορία που διαδραματίζεται σε μια πολυκατοικία, κάπου στην Κυψέλη, το 2025. Οποιαδήποτε ομοιότητα με παρόμοιες καταστάσεις είναι σχεδόν σύμπτωση.

Παίζουν: Μανώλης Μαυροματάκης, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Έκτορας Λιάτσος, Χριστίνα Μαριάννου, Φώτης Λαζάρου, Δάφνη Λιανάκη

  • Κείμενο: Γιώργος Παλούμπης
  • Σκηνοθεσία: Γιώργος Παλούμπης
  • Σκηνογράφος−Ενδυματολόγος: Νατάσσα Παπαστεργίου
  • Σχεδιασμός φωτισμών: Βασίλης Κλωτσοτήρας
  • Μουσική: Αλέξανδρος Καζάκος
  • Καλλιτεχνική διεύθυνση: Τζένη Κόλλια
  • Παραγωγή: Θέατρο Τζένη Καρέζη

Από τις 6 Οκτωβρίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στις 21:00

