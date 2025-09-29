search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.09.2025 20:41
search
MENU CLOSE
ΘΕΑΤΡΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.09.2025 19:54

«Ούτε μπρος ούτε πίσω»: Η νέα σατιρική κωμωδία των Παπαθανασίου – Ρέππα στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

29.09.2025 19:54
parastasi mpros piso – new

Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, μετά την τεράστια επιτυχία της καλοκαιρινής περιοδείας, υποδέχεται τη νέα σατιρική κωμωδία «Ούτε μπρος ούτε πίσω» των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα, σε παραγωγή της εταιρείας Μέθεξις του Χρήστου Τριπόδη.

Πρωταγωνιστούν: Αντώνης Λουδάρος, Ματθίλδη Μαγγίρα, Πάνος Σταθακόπουλος, Σταύρος Νικολαΐδης, Δήμητρα Στογιάννη, Μάνος Ιωάννου και η Κατερίνα Ζαρίφη.

Το έργο «Ούτε μπρος ούτε πίσω» είναι ένα ξεκαρδιστικό καθρέφτισμα της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας, με μουσική και τραγούδια, που σατιρίζει το εδώ και το τώρα. Αυτό που συμβαίνει στα σπίτια μας, στους δρόμους, στις πλατείες, στην τηλεόραση, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ό,τι μας ενώνει και ό,τι μας χωρίζει ως Νεοέλληνες, με μια ματιά γρήγορη, επιθεωρησιακή, στην κόψη του ξυραφιού. Κομμάτια και αποσπάσματα ζωής και ιστορίες καθημερινής τρέλας σαν σύντομα φλας που πυκνώνουν ό,τι μας απελπίζει και ό,τι μας δίνει ελπίδα. Επτά υπέροχοι κωμικοί ηθοποιοί, αλλάζουν διαρκώς ρόλους για να προλάβουν μέσα σε μιάμιση ώρα και έντεκα σύντομα σκετς, να δημιουργήσουν έναν γαλαξία από πρόσωπα που μας μοιάζουν και πολλές φορές μας εκνευρίζουν, αλλά τα αγαπάμε. Οι ήρωες του έργου είμαστε εμείς, οι γείτονές μας, οι συγγενείς μας, οι φίλοι μας και οι συνάδελφοί μας. Ή μάλλον όχι εμείς ακριβώς, αλλά οι γελοιογραφίες μας! Η παράσταση είναι η σέλφι μίας κοινωνίας θολωμένης από την ιλιγγιώδη ταχύτητα των εξελίξεων, στην κοινωνία, στην τεχνολογία, στην πολιτική.

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία: Θανάσης Παπαθανασίου & Μιχάλης Ρέππας

Κοστούμια: Κώστας Ζήσης

Χορογραφίες: Άννα Αθανασιάδη

Σκηνογραφία: Αγγελίνα Παπαχατζάκη

Ενορχήστρωση, Ηχογράφηση: Θωμάς Πούτας

Μουσικοί:

Κιθάρες: Θωμάς Πούτας

Πιάνο: Κίμων Λιμενίδης

Μπουζούκι: Θανάσης Πετρέλης

Βιολί: Νίκος Γκιουλετζής

Πρωταγωνιστούν:

Αντώνης Λουδάρος, Ματθίλδη Μαγγίρα, Πάνος Σταθακόπουλος, Σταύρος Νικολαΐδης, Δήμητρα Στογιάννη, Μάνος Ιωάννο, και η Κατερίνα Ζαρίφη

Ημέρες & ώρες παραστάσεων:

Παρασκευή στις 21:15, Σάββατο στις 18:30 & 21:15, Κυριακή στις 20:00

Διαβάστε επίσης:

«Χαμένη Άνοιξη»: Το τελευταίο μυθιστόρημα του Στρατή Τσίρκα για πρώτη φορά στη σκηνή

Oι «Άγριοι» του Γιώργου Παλούμπη «εισβάλλουν» και πάλι στη σκηνή του θεάτρου Τζένη Καρέζη

Η «μητέρα του σκύλου» με την Υρώ Μανέ επιστρέφει για 2ο χρόνο στο Θέατρο Ακροπόλ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
antiparos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στην Αντίπαρο – Άνδρας παρασύρθηκε θανάσιμα από σκαπτικό μηχάνημα

giatros fakelaki 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα καταδίκη γιατρού στη Θεσσαλονίκη για φακελάκι – Από 100 έως 5.000 ευρώ η ταρίφα

trump-netanyahu
ΚΟΣΜΟΣ

Άβολη στιγμή για τον Νετανιάχου: Ο Τραμπ τον ανάγκασε να πάρει τον σεΐχη του Κατάρ και να απολογηθεί

kasselakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στέφανος Κασσελάκης: Προαναγγέλλει προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το πόθεν έσχες Αυγενάκη

mitsotakis-trump
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πειστήρια Μαρινάκη για τη φωτογραφία Μητσοτάκη με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
olympiakos-panigiriko-levadeiakos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πήρε θέση η ΚΕΔ για την παρωδία με το VAR στο «Καραϊσκάκης»: «Κανονικά έπρεπε να ακυρωθεί το γκολ» (Video)

latinopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: «Ενδεής» η Αφροδίτη Λατινοπούλου - Δήλωσε εισόδημα 3000 ευρώ για το 2023

denis matsuev
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Μέγαρο Μουσικής: Ανακοίνωσε Σοστακόβιτς και οι χρήστες δεν «ψήνονται» μετά τον αποκλεισμό του Ματσούεφ

vroxi-andras
ΕΛΛΑΔΑ

«Πέσιμο» στους μετεωρολόγους από πολίτες για την κακοκαιρία που τελικά δεν χτύπησε την ξηρά - Τι απάντησε ο Τσατραφύλλιας

gefyra-kina
ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Εγκαινιάστηκε η ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο - Δρομολόγιο δύο ωρών θα γίνεται σε… 2 λεπτά (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 29.09.2025 20:39
antiparos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στην Αντίπαρο – Άνδρας παρασύρθηκε θανάσιμα από σκαπτικό μηχάνημα

giatros fakelaki 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα καταδίκη γιατρού στη Θεσσαλονίκη για φακελάκι – Από 100 έως 5.000 ευρώ η ταρίφα

trump-netanyahu
ΚΟΣΜΟΣ

Άβολη στιγμή για τον Νετανιάχου: Ο Τραμπ τον ανάγκασε να πάρει τον σεΐχη του Κατάρ και να απολογηθεί

1 / 3