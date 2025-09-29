«Ούτε μπρος ούτε πίσω»: Η νέα σατιρική κωμωδία των Παπαθανασίου – Ρέππα στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, μετά την τεράστια επιτυχία της καλοκαιρινής περιοδείας, υποδέχεται τη νέα σατιρική κωμωδία «Ούτε μπρος ούτε πίσω» των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα, σε παραγωγή της εταιρείας Μέθεξις του Χρήστου Τριπόδη.

Πρωταγωνιστούν: Αντώνης Λουδάρος, Ματθίλδη Μαγγίρα, Πάνος Σταθακόπουλος, Σταύρος Νικολαΐδης, Δήμητρα Στογιάννη, Μάνος Ιωάννου και η Κατερίνα Ζαρίφη.

Το έργο «Ούτε μπρος ούτε πίσω» είναι ένα ξεκαρδιστικό καθρέφτισμα της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας, με μουσική και τραγούδια, που σατιρίζει το εδώ και το τώρα. Αυτό που συμβαίνει στα σπίτια μας, στους δρόμους, στις πλατείες, στην τηλεόραση, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ό,τι μας ενώνει και ό,τι μας χωρίζει ως Νεοέλληνες, με μια ματιά γρήγορη, επιθεωρησιακή, στην κόψη του ξυραφιού. Κομμάτια και αποσπάσματα ζωής και ιστορίες καθημερινής τρέλας σαν σύντομα φλας που πυκνώνουν ό,τι μας απελπίζει και ό,τι μας δίνει ελπίδα. Επτά υπέροχοι κωμικοί ηθοποιοί, αλλάζουν διαρκώς ρόλους για να προλάβουν μέσα σε μιάμιση ώρα και έντεκα σύντομα σκετς, να δημιουργήσουν έναν γαλαξία από πρόσωπα που μας μοιάζουν και πολλές φορές μας εκνευρίζουν, αλλά τα αγαπάμε. Οι ήρωες του έργου είμαστε εμείς, οι γείτονές μας, οι συγγενείς μας, οι φίλοι μας και οι συνάδελφοί μας. Ή μάλλον όχι εμείς ακριβώς, αλλά οι γελοιογραφίες μας! Η παράσταση είναι η σέλφι μίας κοινωνίας θολωμένης από την ιλιγγιώδη ταχύτητα των εξελίξεων, στην κοινωνία, στην τεχνολογία, στην πολιτική.

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία: Θανάσης Παπαθανασίου & Μιχάλης Ρέππας

Κοστούμια: Κώστας Ζήσης

Χορογραφίες: Άννα Αθανασιάδη

Σκηνογραφία: Αγγελίνα Παπαχατζάκη

Ενορχήστρωση, Ηχογράφηση: Θωμάς Πούτας

Μουσικοί:

Κιθάρες: Θωμάς Πούτας

Πιάνο: Κίμων Λιμενίδης

Μπουζούκι: Θανάσης Πετρέλης

Βιολί: Νίκος Γκιουλετζής

Πρωταγωνιστούν:

Ημέρες & ώρες παραστάσεων:

Παρασκευή στις 21:15, Σάββατο στις 18:30 & 21:15, Κυριακή στις 20:00

