Ξεκίνησε η αποστολή των SMS για τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις της νεφρικής λειτουργίας

Ξεκίνησε η σταδιακή αποστολή SMS στους πολίτες που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα πρόληψης που αφορά τη νεφρική λειτουργία και εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Προληπτικών Εξετάσεων «Προλαμβάνω».

Αναλυτικά το νέο πρόγραμμα για τη νεφρική δυσλειτουργία αφορά 1,5 εκατομμύριο πολίτες και όλες οι εξετάσεις παρέχονται δωρεάν, σε ασφαλισμένους και ανασφάλιστους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ψηφιακή πλατφόρμα proliptikes.gov.gr για οδηγίες και επιλογή εξετάσεων ενώ ήδη τα πρώτα SMS έχουν ήδη αρχίσει να αποστέλλονται.

Η χρόνια νεφρική νόσος (ΧΝΝ) αποτελεί μια σιωπηλή επιδημία, με πάνω από 1 εκατομμύριο ασθενείς στην Ελλάδα, εκ των οποίων το 80% παραμένουν αδιάγνωστοι λόγω της ασυμπτωματικής της πορείας στα πρώιμα στάδια.

Αξίζει να τονισθεί ότι η Ελλάδα κατέχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ασθενών τελικού σταδίου σε αιμοκάθαρση στην Ευρώπη.

Η ΧΝΝ, εκτός από τις επιπτώσεις στη νεφρική λειτουργία, αυξάνει σημαντικά τον καρδιαγγειακό κίνδυνο, καθώς οι ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία εμφανίζουν πολλαπλάσια πιθανότητα εμφράγματος ή εγκεφαλικού επεισοδίου.

Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν:

eGFR, δηλαδή τον υπολογισμό της νεφρικής λειτουργίας μέσω της κρεατινίνης αίματος, σε συνδυασμό με την ηλικία και το φύλο

uACR, τον λόγο λευκωματίνης προς κρεατινίνη ούρων σε πρωινό δείγμα.

Η νέα δράση προληπτικών εξετάσεων του προγράμματος «Προλαμβάνω» απευθύνεται σε πολίτες ηλικίας 30 έως 70 ετών με ιστορικό αρτηριακής υπέρτασης ή σακχαρώδους διαβήτη – δύο από τους βασικότερους παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη Χρόνιας Νεφρικής Νόσου.

Στους δικαιούχους αποστέλλονται αυτόματα παραπεμπτικά για εξετάσεις αίματος και ούρων, με στόχο την πρώιμη ανίχνευση νεφρικής δυσλειτουργίας.

Υπενθυμίζεται ότι Πρόγραμμα «Προλαμβάνω» περιλαμβάνει προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού, του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, του καρκίνου του παχέος εντέρου, του καρδιαγγειακού κινδύνου που συμπεριλαμβάνονται η δωρεάν χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής για την απώλεια βάρους.

Αξίζει αν τονισθεί ότι έως σήμερα πάνω από 5,1 εκατομμύρια Έλληνες έχουν πραγματοποιήσει τις προληπτικές εξετάσεις με ουσιαστικά αποτελέσματα στον έγκαιρο εντοπισμό σοβαρών νοσημάτων.

Διαβάστε επίσης

Φάρμακα για τον διαβήτη και την παχυσαρκία μπορεί να επιβραδύνουν την εξέλιξη του καρκίνου του αίματος;

Λουκίδης για καρκίνο του πνεύμονα: Μείωση της θνητότητας έως και 35% στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζονται προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου

ΗΠΑ: Ασθενής με επιπλοκές γρίπης έζησε 48ωρες ώρες χωρίς πνεύμονες μέχρι να βρεθούν μοσχεύματα για μεταμόσχευση