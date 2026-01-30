ΗΠΑ: Ασθενής με επιπλοκές γρίπης έζησε 48ωρες ώρες χωρίς πνεύμονες μέχρι να βρεθούν μοσχεύματα για μεταμόσχευση

Ένας 33χρονος ασθενής με επιπλοκές γρίπης κατάφερε να ζήσει χωρίς πνεύμονες επί δύο 24ωρα, σε νοσοκομείο των ΗΠΑ, μέχρι να βρεθεί δότης για τη μεταμόσχευση. Το αδιανόητο επιστημονικό επίτευγμα πέτυχαν το 2023, χειρουργοί και ειδικοί εντατικής θεραπείας στο Northwestern Medicine, οι οποίοι κατάφεραν να υποστηρίξουν έναν ετοιμοθάνατο νέο άνδρα, για 48 ώρες μετά την αφαίρεση και των δύο πνευμόνων του.

Οι γιατροί χρησιμοποίησαν μια συγκεκριμένη τεχνική, προκειμένου να εξαλείψουν την απειλητική λοίμωξη του ασθενούς που είχε προκληθεί από τη γρίπη και στη συνέχεια να προχωρήσουν σε διπλή μεταμόσχευση πνεύμονα.

Η περίπτωση, που δημοσιεύθηκε χθες στο περιοδικό Med του Cell Press, περιγράφει ένα σύστημα «ολικού τεχνητού πνεύμονα» (TAL) που έχει σχεδιαστεί για να αντικαθιστά προσωρινά βασικές λειτουργίες των πνευμόνων, ενώ παράλληλα βοηθά στη διατήρηση σταθερής ροής αίματος μέσω της καρδιάς και του σώματος.

Πώς έγινε το επιστημονικό «θαύμα»

Αναλυτικά την άνοιξη του 2023, ένας κάτοικος του Μιζούρι μεταφέρθηκε αεροπορικώς στο Νοσοκομείο Northwestern Memorial για εξωσωματική οξυγόνωση μεμβράνης (ECMO), μια μορφή προηγμένης υποστήριξης ζωής που χρησιμοποιείται όταν η καρδιά ή/και οι πνεύμονες δεν μπορούν να παρέχουν αρκετό οξυγόνο στο σώμα.

Αυτό που ξεκίνησε ως πνευμονική ανεπάρκεια που σχετίζεται με τη γρίπη, κλιμακώθηκε σε μια ταχέως εξελισσόμενη, νεκρωτική πνευμονία και συντριπτική σήψη, παρά τη μέγιστη θεραπεία. Η κατάστασή του συνέχισε να επιδεινώνεται, συμπεριλαμβανομένου ενός επεισοδίου στο οποίο η καρδιά του σταμάτησε και η ομάδα πραγματοποίησε ΚΑΡΠΑ.

«Είχε αναπτύξει μια λοίμωξη των πνευμόνων του που απλά δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί με κανένα αντιβιοτικό επειδή ήταν ανθεκτική σε όλα», δήλωσε ο Ankit Bharat, MD, επικεφαλής της θωρακικής χειρουργικής και διευθυντής του Northwestern Medicine Canning Thoracic Institute.

«Αυτή η λοίμωξη προκάλεσε υγροποίηση των πνευμόνων του και στη συνέχεια συνέχισε να εξελίσσεται στο υπόλοιπο σώμα του. Ήταν σε κρίσιμη κατάσταση. Η καρδιά του σταμάτησε μόλις έφτασε. Χρειάστηκε να του κάνουμε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Όταν η λοίμωξη είναι τόσο σοβαρή που οι πνεύμονες λιώνουν, έχουν υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη. Τότε οι ασθενείς πεθαίνουν», αναφέρει ο Dr. Bharat.

Οι πνεύμονες είχαν υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη, ωστόσο, το σώμα του ασθενούς ήταν πολύ αδύναμο για να δεχτεί νέους πνεύμονες και χρειαζόταν χρόνο για να αναρρώσει.

«Η καρδιά και οι πνεύμονες είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι», εξηγεί ο Bharat. «Όταν δεν υπάρχουν πνεύμονες, πώς διατηρείς τον ασθενή στη ζωή;».

Πώς λύθηκε το πρόβλημα

Η ομάδα του Bharat σχεδίασε ένα τεχνητό πνευμονικό σύστημα που αντικατέστησε προσωρινά τις λειτουργίες των πνευμόνων. Το σύστημα οξυγόνωνε το αίμα, απομάκρυνε το διοξείδιο του άνθρακα και βοηθούσε στη διατήρηση σταθερής ροής αίματος μέσω της καρδιάς και του σώματος, ενώ ο ασθενής δεν είχε καθόλου πνεύμονες.

Μόλις αφαιρέθηκαν οι μολυσμένοι πνεύμονες, η κατάσταση του ασθενούς βελτιώθηκε. Η αρτηριακή του πίεση σταθεροποιήθηκε, η λειτουργία των οργάνων αποκαταστάθηκε και η λοίμωξη υποχώρησε.

Δύο ημέρες αργότερα, βρέθηκαν πνεύμονες από δότη και οι χειρουργοί πραγματοποίησαν διπλή μεταμόσχευση πνευμόνων.

Από τότε έχουν περάσει περισσότερα από δύο χρόνια και σήμερα ο ασθενής έχει επιστρέψει στην καθημερινή του ζωή με καλή λειτουργία των πνευμόνων.

Ανοίγουν νέοι δρόμοι για τη μεταμόσχευση

Συνήθως, η μεταμόσχευση πνευμόνων προορίζεται για ασθενείς που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις, όπως διάμεση πνευμονική νόσο ή κυστική ίνωση, και όχι για επείγουσες καταστάσεις, όπως του 33χρονου ασθενούς που στάθηκε εξαιρετικά τυχερός, που η ομάδα του Bharat λειτούργησε με αυτόν τον τρόπο.

«Για σοβαρή βλάβη των πνευμόνων που προκαλείται από αναπνευστικούς ιούς ή λοιμώξεις, ακόμη και σε οξείες καταστάσεις, μια μεταμόσχευση πνευμόνων μπορεί να σώσει ζωές», δήλωσε ο Bharat.

Πηγή: news.nm.org

