Συνέδριο ΕΛΛ.Ο.Κ: «Χτίζοντας γέφυρες φροντίδας»

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Καρκίνο, οι πολιτικές υγείας και η ανάγκη για μείωση των ανισοτήτων στην πρόσβαση των ασθενών σε υπηρεσίες ογκολογικής φροντίδας, είναι ορισμένα από τα θέματα που θα συζητηθούν στο 10ο Ετήσιο Συνέδριο της Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου (ΕΛΛ.Ο.Κ). Το συνέδριο έχει θέμα «Ο Άνθρωπος στο Επίκεντρο – Χτίζοντας γέφυρες φροντίδας», θα πραγματοποιηθεί στις 2 με 4 Φεβρουαρίου 2026 στην Αθήνα και συμπίπτει με την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου (4.2.26).

Μάλιστα πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία τα συστήματα υγείας διεθνώς δοκιμάζονται από οικονομικές και κοινωνικές πιέσεις, ενώ παράλληλα η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία του καρκίνου. Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα είναι επίσης η μέτρηση της αξίας και της αποδοτικότητας στις υπηρεσίες υγείας, και οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, όπως η Αποστολή για τον Καρκίνο και οι Εθνικοί Κόμβοι της. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δημόσια υγεία και στον προσυμπτωματικό έλεγχο, με θεματικές που αφορούν τον καρκίνο του πνεύμονα, την εξάλειψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, την παχυσαρκία, τα καπνικά προϊόντα, τη διατροφή και τη σωματική άσκηση. Η ψυχική υγεία αναδεικνύεται ως αναπόσπαστο μέρος της ογκολογικής φροντίδας, ενώ συζητούνται οι ανάγκες ασθενών με μεταστατικό καρκίνο μαστού, καθώς και οι ιδιαιτερότητες της φροντίδας εφήβων και νεαρών ενηλίκων.

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Καρκίνου θα παρουσιαστεί η πέμπτη έκδοση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Κατά του Καρκίνου, μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που συντονίζεται από τη Διεθνή Υπηρεσία Έρευνας για τον Καρκίνο. Ο νέος Κώδικας προωθεί απλές, εφαρμόσιμες αλλαγές στην καθημερινότητα, οι οποίες μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου. Κεντρική θεματική του συνεδρίου αποτελεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός της υγείας. Παρουσιάζονται η εθνική στρατηγική ψηφιακής υγείας, τα εργαλεία που ενισχύουν τη διασύνδεση της πρωτοβάθμιας φροντίδας με την περίθαλψη, καθώς και οι νέες ψηφιακές λύσεις που υποστηρίζουν ασθενείς και φροντιστές.

Το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο EHDS για την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων υγείας αναμένεται να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιούνται τα δεδομένα στην ογκολογία.

Η ΕΛΛ.Ο.Κ, ως Εθνικός Κόμβος Αποστολής για τον Καρκίνο, παρουσιάζει τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης, της ανάλυσης δεδομένων και της πολυεπιστημονικής συνεργασίας στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων που ενισχύουν την ποιότητα ζωής των ασθενών.

Στο συνέδριο συμμετέχουν διακεκριμένοι ομιλητές από την Ελλάδα και την Ευρώπη, μεταξύ των οποίων στελέχη του Υπουργείου Υγείας, εκπρόσωποι του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ευρωβουλευτές, πρώην Επίτροποι της ΕΕ, καθώς και κορυφαίοι επιστήμονες από το ευρωπαϊκό οικοσύστημα ογκολογίας. Η παρουσία τους αναμένεται να συμβάλει σε έναν ουσιαστικό διάλογο για τη βιώσιμη διαχείριση των σπάνιων και συχνών μορφών καρκίνου, αλλά και για τις προοπτικές συνεργασίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Διαβάστε επίσης

Κολπική μαρμαρυγή: Η βιταμίνη που μειώνει τον κίνδυνο κατά 30%

Νέα έρευνα: Οι βραδινοί τύποι που κοιμούνται πολύ αργά μπορεί να αναπτύξουν σοβαρά προβλήματα στην καρδιά

Καρκίνος του μαστού: Η Τεχνητή Νοημοσύνη και η μαστογραφία μειώνουν τα ποσοστά καθυστερημένης διάγνωσης