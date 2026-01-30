Καρκίνος του μαστού: Η Τεχνητή Νοημοσύνη και η μαστογραφία μειώνουν τα ποσοστά καθυστερημένης διάγνωσης

Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στον προληπτικό έλεγχο για τον καρκίνο του μαστού μειώνει κατά 12% το ποσοστό καθυστερημένης διάγνωσης καρκίνου, σύμφωνα με την πρώτη σχετική έρευνα.

Οι ερευνητές, δήλωσαν ότι η μελέτη ήταν η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα που εξέτασε τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στον έλεγχο του συγκεκριμένου καρκίνου όπως αναφέρει άρθρο στον Guardian.

Στη μελέτη συμμετείχαν 100.000 γυναίκες στη Σουηδία που υποβλήθηκαν σε μαστογραφικό έλεγχο και κατανεμήθηκαν τυχαία είτε σε έλεγχο με υποστήριξη τεχνητής νοημοσύνης είτε σε τυπική ανάγνωση από δύο ακτινολόγους μεταξύ Απριλίου 2021 και Δεκεμβρίου 2022.

Το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) λειτούργησε αναλύοντας τις μαστογραφίες και αναθέτοντας τις περιπτώσεις χαμηλού κινδύνου σε μία μόνο ανάγνωση και τις περιπτώσεις υψηλού κινδύνου σε διπλή ανάγνωση από ακτινολόγους, καθώς και επισημαίνοντας ύποπτα ευρήματα για να υποστηρίξει τους ακτινολόγους.

Η μαστογραφία με υποστήριξη τεχνητής νοημοσύνης μείωσε τις καθυστερημένες διαγνώσεις καρκίνου κατά 12%, σύμφωνα με την έρευνα που δημοσιεύθηκε στο The Lancet. Υπήρχαν 1,55 περιπτώσεις καρκίνου ανά 1.000 γυναίκες στην ομάδα με υποστήριξη τεχνητής νοημοσύνης, σε σύγκριση με 1,76 περιπτώσεις καρκίνου ανά 1.000 γυναίκες στην ομάδα ελέγχου.

Περισσότερες από τέσσερις στις πέντε περιπτώσεις καρκίνου (81%) στην ομάδα που υποβλήθηκε σε μαστογραφία με υποστήριξη τεχνητής νοημοσύνης εντοπίστηκαν στο στάδιο της εξέτασης, σε σύγκριση με λίγο λιγότερο από τα τρία τέταρτα (74%) στην ομάδα ελέγχου, ενώ στην ομάδα τεχνητής νοημοσύνης παρατηρήθηκε επίσης μείωση κατά σχεδόν ένα τρίτο (27%) των επιθετικών υποτύπων καρκίνου σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου.

Η Δρ Kristina Lång, από το Πανεπιστήμιο Lund της Σουηδίας και κύρια συγγραφέας της μελέτης, δήλωσε ότι η μαστογραφία με υποστήριξη τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να βοηθήσει στην ανίχνευση καρκίνων σε πρώιμο στάδιο, αλλά ότι υπάρχουν και περιορισμοί που πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψιν.

«Η ευρεία εφαρμογή της μαστογραφίας με υποστήριξη τεχνητής νοημοσύνης στα προγράμματα προληπτικού ελέγχου του καρκίνου του μαστού θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση του φόρτου εργασίας των ακτινολόγων, καθώς και στην ανίχνευση περισσότερων καρκίνων σε πρώιμο στάδιο, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με επιθετικούς υποτύπους», δήλωσε η Lång.

«Ωστόσο, η εισαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης στην υγειονομική περίθαλψη πρέπει να γίνει με προσοχή, χρησιμοποιώντας δοκιμασμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και με συνεχή παρακολούθηση, ώστε να διασφαλίσουμε ότι διαθέτουμε αξιόπιστα δεδομένα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει τα διάφορα περιφερειακά και εθνικά προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου και πώς αυτό μπορεί να ποικίλλει με την πάροδο του χρόνου».

Ο καρκίνος του μαστού είναι η κύρια αιτία θανάτου σε γυναίκες ηλικίας 35 έως 50 ετών, με περισσότερα από 2 εκατομμύρια παγκοσμίως να διαγιγνώσκονται με την ασθένεια κάθε χρόνο.

Η ΑΙ δεν θα αντικαταστήσει τον ακτινολόγο

Αν και η μελέτη έδειξε τα προφανή οφέλη που θα μπορούσε να αποφέρει η τεχνητή νοημοσύνη στον προληπτικό έλεγχο με μαστογραφία, οι ερευνητές δεν υποστηρίζουν την αντικατάσταση των επαγγελματιών υγείας με τεχνητή νοημοσύνη, καθώς ο προληπτικός έλεγχος εξακολουθεί να απαιτεί τουλάχιστον έναν ανθρώπινοακτινολόγο για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Αυτόν τον λόγο, οι δοκιμές που ξεκίνησαν πέρυσι στο Ηνωμένο Βασίλειο για τη διερεύνηση της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης στο σύστημα ελέγχου του μαστού του NHS θα είναι σημαντικές για τον προσδιορισμό του ασφαλέστερου και αποτελεσματικότερου τρόπου χρήσης αυτών των εργαλείων για την έγκαιρη ανίχνευση περισσότερων καρκίνων».

