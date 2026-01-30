search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.01.2026
ΥΓΕΙΑ

30.01.2026 10:00

Χίος: Εγκαινιάστηκε η ανακαινισμένη Παιδιατρική Κλινική στο «Σκυλίτσειο»

30.01.2026 10:00
Την ανακαινισμένη Παιδιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Χίου «Σκυλίτσειο» εγκαινίασε χθες, Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, ο Υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους. Η ανακαίνιση της Παιδιατρικής Κλινικής υλοποιήθηκε με τη σημαντική συνεισφορά της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου, ο Υφυπουργός είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με το προσωπικό και να επιβλέψει τις υπόλοιπες παρεμβάσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί, όπως αυτή του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), το οποίο ανακατασκευάστηκε πλήρως και προσαρμόστηκε στα νέα πρότυπα, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ο Υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, αφού συνεχάρη τη Διοίκηση του Νοσοκομείου και τους εργαζόμενους για τις υπηρεσίες που προσφέρουν σε ένα νησί πολύ μεγάλης σημασίας για τη χώρα αλλά και την Υγειονομική Περιφέρεια δήλωσε:

«Από σήμερα προσφέρουμε στα παιδιά, αλλά και στις οικογένειές τους, στη Χίο, τα Ψαρά και τις Οινούσσες, μια νέα σύγχρονη και ασφαλή παιδιατρική πτέρυγα. Η ανακαίνιση υλοποιήθηκε με τη σημαντική συνεισφορά της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου. Το πρόγραμμα αναβάθμισης του ΕΣΥ αποτελεί κεντρική μας επιλογή και συνεχίζουμε να παραδίδουμε έργα που έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα στην πράξη. Είναι ένα πρόγραμμα που αφορά όλη τη χώρα και ιδιαίτερα τις νησιωτικές περιοχές. Για εμάς δεν υπάρχουν πολίτες «απομακρυσμένοι» ή μη. Οι δομές του ΕΣΥ ενισχύονται και αναβαθμίζονται σε όλη την Ελλάδα. Όπου υπάρχει Ελλάδα, υπάρχει ΕΣΥ. Ένα ΕΣΥ σύγχρονο, ενισχυμένο και αναβαθμισμένο».

Κατά την τελετή εγκαινίων, πέραν του Υφυπουργού Υγείας, Μάριου Θεμιστοκλέους, παρέστησαν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών Μάρκος, ο Διοικητής της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ), Χρήστος Ροϊλός, ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Χίου, Χρήστος Τσαχρής, καθώς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και των εργαζομένων του Νοσοκομείου.

