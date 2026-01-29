search
29.01.2026
ΥΓΕΙΑ

ΕΟΔΥ: 12 θάνατοι και 649 εισαγωγές λόγω γρίπης

Σε υψηλά επίπεδα παραμένει η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα, παρά τη μικρή μείωση που παρουσίασε την τελευταία εβδομάδα.

Σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για το διάστημα 19-25 Ιανουαρίου αύξηση παρουσίασαν οι νέες εισαγωγές, όπως και οι θάνατοι. Αύξηση επίσης παρουσιάζει η θετικότητα για RSV, όπως και ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής.

Γριπώδης συνδρομή – ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις παρουσίασε μικρή αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, δείχνοντας μια σταθεροποίηση σε σχετικά υψηλά επίπεδα, χωρίς ωστόσο να υπάρξει υπέρβαση της μέγιστης τιμής που καταγράφηκε την πρώτη εβδομάδα 2026.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού – SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 εισαγωγές παρουσίασε μικρή μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ιός SARS-CoV2 – λοίμωξη COVID-19

Η θετικότητα που προκύπτει από το σύνολο των SARS-CoV-2 διαγνωστικών ελέγχων στην επικράτεια δεν παρουσίασε αξιόλογη μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 119 νέες εισαγωγές COVID-19, παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (Ν=138). Καταγράφηκαν δύο νέες διασωληνώσεις και οκτώ νέοι θάνατοι.

Ιός της γρίπης

Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), συνεχίζει την πτωτική της τάση και την τελευταία εβδομάδα, παραμένοντας ωστόσο σε σχετικά υψηλά επίπεδα. Στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης SARI) καταγράφηκε επίσης μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Οι νέες εισαγωγές γρίπης παρουσίασαν μικρή αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (649 νέες εισαγωγές έναντι 613 την εβδομάδα 03/2026). Καταγράφηκαν 19 νέα σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και 12 νέοι θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Συνολικά, από την αρχή επιτήρησης της γρίπης έχουν καταγραφεί 105 κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και 36 θάνατοι με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Συνολικά, μεταξύ 2.952 δειγμάτων (προέλευσης Sentinel κοινότητας, επιτήρησης SARI και νοσοκομείων εκτός δικτύων επιτήρησης), ανευρέθηκαν 536 θετικά δείγματα για ιούς γρίπης, 535 τύπου Α και ένα τύπου Β. Από τα 387 στελέχη τύπου Α που υποτυποποιήθηκαν, τα 267 ανήκαν στον υπότυπο Α(Η3) και τα 120 ανήκαν στον υπότυπο Α(Η1)pdm09.

Το καλύτερο μέτρο πρόληψης παραμένει ο εμβολιασμός, τονίζει ο ΕΟΔΥ και κάνει ισχυρή σύσταση στις ομάδες υψηλού κινδύνου για εμβολιασμό χωρίς καθυστέρηση κατά της γρίπης, έγκαιρη αναζήτηση ιατρικής φροντίδας επί εμφάνισης συμπτωμάτων συμβατών με γρίπη για χορήγηση αντι-ιϊκής αγωγής, καθώς και για χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους με συνωστισμό. Επιπλέον, συστήνεται στον πληθυσμό η εφαρμογή προστατευτικών μέτρων, που περιλαμβάνουν αναπνευστική υγιεινή, συχνό πλύσιμο των χεριών και καλό αερισμό των χώρων.

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός – RSV

Η θετικότητα τόσο στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) όσο και στα νοσοκομεία του δικτύου επιτήρησης SARI παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

