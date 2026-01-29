Έλενα Τσάγκαρη – ΕΚΕΑ: Έκκληση για εθελοντική αιμοδοσία, αυξημένες οι ανάγκες λόγω γρίπης και ιώσεων

Κινητοποίηση έχει σημάνει στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας-ΕΚΕΑ, η έξαρση της γριπώδους συνδρομής και των ιώσεων του Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου, καθώς το κύμα αυτό μειώνει προσωρινά, αλλά σημαντικά και κρίσιμα τον αριθμό των εθελοντών αιμοδοτών, ενόσω οι ανάγκες για αίμα παραμένουν σταθερά υψηλές.

Η Πρόεδρος του ΕΚΕΑ, Έλενα Τσάγκαρη, απηύθυνε έκκληση σε όλους τους πολίτες 18 με 65 ετών που δεν παρουσιάζουν συμπτώματα να προσέλθουν στην κοντινότερη αιμοδοσία των νοσοκομείων του ΕΣΥ, για να ενισχύσουν την προσπάθεια για επάρκεια των αποθεμάτων.

Μιλώντας στον Real Voice 99.5, κάλεσε όλους τους πολίτες να αυτοπροστατευτούν τηρώντας μέτρα όπως η χρήση μάσκας σε χώρους συνωστισμού και συνέστησε ισχυρώς στους πολίτες, να εμβολιαστούν!

Η κυρία Τσάγκαρη αναφέρθηκε επίσης στην πολύ σημαντική βελτίωση της «μεγάλης» εικόνας της εθελοντικής αιμοδοσίας στη χώρα, επισημαίνοντας και αναλύοντας με αριθμούς τα πολύ ουσιαστικά θετικά δεδομένα στην χώρα μας όπως η περεταίρω αύξηση των συλλεγόμενων μονάδων αίματος, καθώς το 2025 συγκεντρώθηκαν περίπου 8.000 περισσότερες μονάδες σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος ενώ στο Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών το 2025 εισήλθαν επιπλέον 5000 νέοι αιμοδότες!

Αναφέρθηκε επίσης στην αύξηση των εθελοντών αιμοδοτών το 2025 ηλικιακής ομάδας 18-25 ετών γεγονός που αποτελεί ιδιαίτερα θετικό στοιχείο για τη βιωσιμότητα του συστήματος αιμοδοσίας.

Ταυτόχρονα τόνισε ότι κορυφαίος στόχος για το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας-ΕΚΕΑ ειναι η αξιοποίηση της εκπαίδευσης στο σχολείο ως εργαλείου καλλιέργειας της συνειδητής και υπεύθυνης συμμετοχής και των αξιών της τακτικής εθελοντικής αιμοδοσίας.

Σημείωσε ακόμα ότι στην Ελλάδα πραγματοποιούνται ένα εκατομμύριο μεταγγίσεις τον χρόνο, τονίζοντας την ύπαρξη 4.000 πολυμεταγγιζόμενων ασθενών στην χώρα, πολυάριθμων πολυτραυματιών, αναγκών χειρουργείων, μεταμοσχεύσεων κλπ.

