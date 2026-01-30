search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.01.2026 12:42
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

30.01.2026 11:55

Η «γυμνή» αλήθεια για τον θερμαινόμενο καπνό: Μειωμένη βλάβη ή νέα απειλή;

30.01.2026 11:55
ilektroniko_tsigaro_new
shutterstock

Τα τελευταία χρόνια, οι καπνοβιομηχανίες σε όλο τον κόσμο, έχουν εξαπολύσει μια τεράστια καμπάνια προώθησης των προϊόντων θέρμανσης καπνού, παρουσιάζοντάς τα ως μια «καθαρή» και μοντέρνα εναλλακτική.

Ωστόσο είναι επιβεβλημένο να γνωρίζουμε και την άποψη των ειδικών γι’ αυτό το σοβαρό θέμα που αφορά άμεσα στην υγεία μας και την υγεία των παιδιών μας.

Πίσω, λοιπόν, από το κομψό design και την απουσία στάχτης αυτών των προϊόντων, η επιστήμη και η ίδια μας η μύτη αποκαλύπτουν μια πολύ διαφορετική εικόνα, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στα social media o Δρ. Δημήτριος Κίμογλου, Τακτικό μέλος της Εταιρείας Γενετικής του Ηνωμένου Βασιλείου  και Μέλος του American Society of Human Genetics (ASHG)  Level 7 Dip. Psychology, Neuroscience (Harvard), Oncology & Immunology (Harvard), Medicinal Chemistry (MGH), Certified Genomic Data Analyst & Molecular Biology / Johns Hopkins University / MIT Certified Genetics (ACE).

Η «Οσμή» που Προδίδει τη Χημεία

«Το πρώτο πράγμα που αντιλαμβάνεται κανείς δίπλα σε έναν χρήστη τέτοιων συσκευών είναι μια χαρακτηριστική, βαριά και δυσάρεστη οσμή που θυμίζει «κλεισούρα» ή «αλλοιωμένο οργανικό υλικό».

Αυτή η μυρωδιά δεν είναι τυχαία. Είναι η οσφρητική απόδειξη της πυρόλυσης.
Παρόλο που δεν υπάρχει φλόγα, η θέρμανση του καπνού στους 300-350°C προκαλεί τη χημική αποσύνθεση των υλικών.

Η έντονη αυτή βρώμα είναι το αποτέλεσμα της απελευθέρωσης πτητικών οργανικών ενώσεων (VOCs). Αν η μυρωδιά αυτή είναι τόσο διεισδυτική στο περιβάλλον, μπορούμε μόνο να φανταστούμε τι εναποτίθεται απευθείας στους πνεύμονες του χρήστη.

Το Κοκτέιλ των Καρκινoγόνων Ουσιών

Η βιομηχανία εστιάζει στη «μειωμένη έκθεση» σε σχέση με το τσιγάρο. Ωστόσο, στην τοξικολογία υπάρχει μια θεμελιώδης αρχή: Για τα καρκινογόνα που προκαλούν μεταλλάξεις στο DNA, δεν υπάρχει ασφαλές όριο έκθεσης.

Ανεξάρτητες εργαστηριακές αναλύσεις έχουν εντοπίσει στον αεροζόλ αυτών των συσκευών:

Φορμαλδεΰδη & Ακεταλδεΰδη: Ισχυρά καρκινογόνα που παράγονται από τη θέρμανση της γλυκερίνης και των πρόσθετων του καπνού.

Ακρολεΐνη: Μια ουσία εξαιρετικά τοξική για το αναπνευστικό σύστημα, που προκαλεί μη αναστρέψιμες βλάβες στα κύτταρα.

Νιτροζαμίνες: Ειδικές ενώσεις του καπνού που συνδέονται άμεσα με την καρκινογένεση.

Η Παγίδα του Φίλτρου και των Μετάλλων

Πολλές από αυτές τις συσκευές χρησιμοποιούν φίλτρα που περιέχουν πολυμερή υλικά. Έρευνες έχουν δείξει ότι η θερμότητα μπορεί να προκαλέσει μερική τήξη ή αλλοίωση αυτών των πλαστικών μερών, οδηγώντας στην εισπνοή μικροσωματιδίων.

Επιπλέον, οι μεταλλικές αντιστάσεις θέρμανσης ενδέχεται να απελευθερώνουν ίχνη βαρέων μετάλλων, όπως νικέλιο και χρώμιο, τα οποία συσσωρεύονται στον οργανισμό.

Αυτά τα προϊόντα είναι μηχανισμοί παροχής νικοτίνης. Η νικοτίνη δεν είναι απλώς εθιστική· είναι μια ουσία που προκαλεί αγγειοσύσπαση, αυξάνει την αρτηριακή πίεση και επιβαρύνει την καρδιά.

Η χρήση τους δεν αποτελεί «διακοπή», αλλά αλλαγή τρόπου εθισμού, κρατώντας τον χρήστη δέσμιο μιας χημικής εξάρτησης».

Μετά από όλες αυτές τις πληροφορίες από τον επιστήμονα η επιλογή είναι δική σας μαζί με την ευθύνη…

Διαβάστε επίσης

Χίος: Εγκαινιάστηκε η ανακαινισμένη Παιδιατρική Κλινική στο «Σκυλίτσειο»

Η εμμηνόπαυση συνδέεται με απώλεια φαιάς ουσίας στον εγκέφαλο, χειρότερη ψυχική υγεία και διαταραχές ύπνου

Γιατί η βρώμη μειώνει τη χοληστερόλη και ο καθοριστικός ρόλος του εντερικού μικροβιώματος

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
GERMANY_TOURISM_NEW
ΚΟΣΜΟΣ

Η εργασία στο απόσπασμα: Καταργούν το 8ωρο και στη Γερμανία 

xeiropedes_561_355
ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: 56χρονος κακοποίησε σεξουαλικά την 78χρονη θεία του

ETAD_Vouliagmeni_DJI_0389
ADVERTORIAL

ΕΤΑΔ: Προτιμητέος Επενδυτής η κοινοπραξία «EVERGOOD Μονοπρόσωπη ΑΕ – Γευσήνους ΑΒΕΕ» για τη μίσθωση της Ακτής Βουλιαγμένης

oi xoris kiriaki
ADVERTORIAL

«Ζωή Χωρίς Κυριακή» του Γιάννη Πανουτσόπουλου: Πρεμιέρα Τρίτη 3/2 στις 21:00 στο Καφεθέατρο

PAOK_TOUMPA
ΕΛΛΑΔΑ

Οπαδοί ΠΑΟΚ: Με αιμάτωμα, κακώσεις στον εγκέφαλο και περιτραυματική αμνησία ο 20χρονος στο Παπαγεωργίου – Η κατάσταση της υγείας των άλλων δυο (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
konstantinos-kazakos-new
LIFESTYLE

Συγκινεί ο Κωνσταντίνος Καζάκος: «Θα ήθελα πολύ να αγκαλιάσω ξανά τους γονείς μου»

melania trump 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια αποσύρεται από τους κινηματογράφους της Νότιας Αφρικής

fasoulis-new
LIFESTYLE

Σταμάτης Φασουλής: «Ο Χόπκινς πήρε το Όσκαρ και εγω πήρα την άρνηση του κόσμου» (Video)

roumania troaxio paok 8876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανικά ΜΜΕ: Ναρκωτικές ουσίες στο αίμα του οδηγού του μίνι βαν που μετέφερε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

troxaio-roumania-paok
ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανία: Πώς σώθηκαν από τη μοιραία σύγκρουση οι τρεις οπαδοί του ΠΑΟΚ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.01.2026 12:41
GERMANY_TOURISM_NEW
ΚΟΣΜΟΣ

Η εργασία στο απόσπασμα: Καταργούν το 8ωρο και στη Γερμανία 

xeiropedes_561_355
ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: 56χρονος κακοποίησε σεξουαλικά την 78χρονη θεία του

ETAD_Vouliagmeni_DJI_0389
ADVERTORIAL

ΕΤΑΔ: Προτιμητέος Επενδυτής η κοινοπραξία «EVERGOOD Μονοπρόσωπη ΑΕ – Γευσήνους ΑΒΕΕ» για τη μίσθωση της Ακτής Βουλιαγμένης

1 / 3