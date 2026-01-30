Η «γυμνή» αλήθεια για τον θερμαινόμενο καπνό: Μειωμένη βλάβη ή νέα απειλή;

Τα τελευταία χρόνια, οι καπνοβιομηχανίες σε όλο τον κόσμο, έχουν εξαπολύσει μια τεράστια καμπάνια προώθησης των προϊόντων θέρμανσης καπνού, παρουσιάζοντάς τα ως μια «καθαρή» και μοντέρνα εναλλακτική.

Ωστόσο είναι επιβεβλημένο να γνωρίζουμε και την άποψη των ειδικών γι’ αυτό το σοβαρό θέμα που αφορά άμεσα στην υγεία μας και την υγεία των παιδιών μας.

Πίσω, λοιπόν, από το κομψό design και την απουσία στάχτης αυτών των προϊόντων, η επιστήμη και η ίδια μας η μύτη αποκαλύπτουν μια πολύ διαφορετική εικόνα, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στα social media o Δρ. Δημήτριος Κίμογλου, Τακτικό μέλος της Εταιρείας Γενετικής του Ηνωμένου Βασιλείου και Μέλος του American Society of Human Genetics (ASHG) Level 7 Dip. Psychology, Neuroscience (Harvard), Oncology & Immunology (Harvard), Medicinal Chemistry (MGH), Certified Genomic Data Analyst & Molecular Biology / Johns Hopkins University / MIT Certified Genetics (ACE).

Η «Οσμή» που Προδίδει τη Χημεία

«Το πρώτο πράγμα που αντιλαμβάνεται κανείς δίπλα σε έναν χρήστη τέτοιων συσκευών είναι μια χαρακτηριστική, βαριά και δυσάρεστη οσμή που θυμίζει «κλεισούρα» ή «αλλοιωμένο οργανικό υλικό».

Αυτή η μυρωδιά δεν είναι τυχαία. Είναι η οσφρητική απόδειξη της πυρόλυσης.

Παρόλο που δεν υπάρχει φλόγα, η θέρμανση του καπνού στους 300-350°C προκαλεί τη χημική αποσύνθεση των υλικών.

Η έντονη αυτή βρώμα είναι το αποτέλεσμα της απελευθέρωσης πτητικών οργανικών ενώσεων (VOCs). Αν η μυρωδιά αυτή είναι τόσο διεισδυτική στο περιβάλλον, μπορούμε μόνο να φανταστούμε τι εναποτίθεται απευθείας στους πνεύμονες του χρήστη.

Το Κοκτέιλ των Καρκινoγόνων Ουσιών

Η βιομηχανία εστιάζει στη «μειωμένη έκθεση» σε σχέση με το τσιγάρο. Ωστόσο, στην τοξικολογία υπάρχει μια θεμελιώδης αρχή: Για τα καρκινογόνα που προκαλούν μεταλλάξεις στο DNA, δεν υπάρχει ασφαλές όριο έκθεσης.

Ανεξάρτητες εργαστηριακές αναλύσεις έχουν εντοπίσει στον αεροζόλ αυτών των συσκευών:

–Φορμαλδεΰδη & Ακεταλδεΰδη: Ισχυρά καρκινογόνα που παράγονται από τη θέρμανση της γλυκερίνης και των πρόσθετων του καπνού.

–Ακρολεΐνη: Μια ουσία εξαιρετικά τοξική για το αναπνευστικό σύστημα, που προκαλεί μη αναστρέψιμες βλάβες στα κύτταρα.

–Νιτροζαμίνες: Ειδικές ενώσεις του καπνού που συνδέονται άμεσα με την καρκινογένεση.

Η Παγίδα του Φίλτρου και των Μετάλλων

Πολλές από αυτές τις συσκευές χρησιμοποιούν φίλτρα που περιέχουν πολυμερή υλικά. Έρευνες έχουν δείξει ότι η θερμότητα μπορεί να προκαλέσει μερική τήξη ή αλλοίωση αυτών των πλαστικών μερών, οδηγώντας στην εισπνοή μικροσωματιδίων.

Επιπλέον, οι μεταλλικές αντιστάσεις θέρμανσης ενδέχεται να απελευθερώνουν ίχνη βαρέων μετάλλων, όπως νικέλιο και χρώμιο, τα οποία συσσωρεύονται στον οργανισμό.

Αυτά τα προϊόντα είναι μηχανισμοί παροχής νικοτίνης. Η νικοτίνη δεν είναι απλώς εθιστική· είναι μια ουσία που προκαλεί αγγειοσύσπαση, αυξάνει την αρτηριακή πίεση και επιβαρύνει την καρδιά.

Η χρήση τους δεν αποτελεί «διακοπή», αλλά αλλαγή τρόπου εθισμού, κρατώντας τον χρήστη δέσμιο μιας χημικής εξάρτησης».

Μετά από όλες αυτές τις πληροφορίες από τον επιστήμονα η επιλογή είναι δική σας μαζί με την ευθύνη…

