Νέα έρευνα: Οι βραδινοί τύποι που κοιμούνται πολύ αργά μπορεί να αναπτύξουν σοβαρά προβλήματα στην καρδιά

Το να μένετε ξύπνιοι μέχρι αργά το βράδυ μπορεί να είναι επιβλαβές για την υγεία της καρδιάς σας, ιδιαίτερα αν είστε γυναίκα.

Σε μια νέα μελέτη, οι ενήλικες που αυτοχαρακτηρίστηκαν ως «σίγουρα βραδινοί άνθρωποι» είχαν σημαντικά περισσότερες πιθανότητες να έχουν ενδείξεις κακής καρδιακής υγείας κατά τη διάρκεια 14 ετών παρακολούθησης σε σύγκριση με άτομα που ανέφεραν ότι είχαν ένα πιο τυπικό πρόγραμμα ύπνου-αφύπνισης.

Η νέα μελέτη έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά ερευνών που υποδηλώνουν ότι τα πρότυπα ύπνου κατά τη διάρκεια της νύχτας συνδέονται με καρδιακά προβλήματα, καθώς και με άλλα προβλήματα υγείας.

«Ο ύπνος είναι ένας τροποποιήσιμος καρδιαγγειακός παράγοντας κινδύνου. Δεν είναι τόσο ισχυρός όσο το κάπνισμα , αλλά δεν είναι καθόλου ασήμαντος», λέει ο Matthew J. Sousa, MD , επεμβατικός καρδιολόγος στο Norton Heart & Vascular Institute στο Λούισβιλ του Κεντάκι, ο οποίος δεν συμμετείχε στην έρευνα.

Η μελέτη

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα υγείας από την UK Biobank, εξετάζοντας περισσότερους από 300.000 ενήλικες στο Ηνωμένο Βασίλειο με μέσο όρο ηλικίας τα 57 έτη.

Μεταξύ των συμμετεχόντων:

το 8% αυτοχαρακτηρίστηκε ως «σίγουρα βραδινός τύπος» με πρόωρο ύπνο,

το 24% αυτοαναφέρθηκε ως «σίγουρα πρωινός τύπος» με πρόωρο ύπνο

το 67% ήταν «μέτριου επιπέδου», δηλαδή είτε δεν ήταν σίγουροι για την κατάστασή τους είτε δεν ήταν ούτε πρωινός ούτε βραδινός τύπος.

Για να αξιολογήσει την υγεία της καρδιάς, η ερευνητική ομάδα χρησιμοποίησε ένα σύνολο μετρήσεων από την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία, γνωστό ως Life’s Essential 8 , οι οποίες περιγράφουν παράγοντες που συνδέονται με τη βέλτιστη υγεία της καρδιάς, όπως μια θρεπτική διατροφή, η τακτική άσκηση, η καλή ποιότητα ύπνου, η διαχείριση βάρους, η μη χρήση καπνίσματος και τα υγιή επίπεδα χοληστερόλης, σακχάρου στο αίμα και αρτηριακής πίεσης.

Οι ερευνητές έκαναν τις ακόλουθες παρατηρήσεις όταν συνέκριναν άτομα που κοιμόντουσαν το βράδυ ή το πρωί με άτομα που είχαν «ενδιάμεσες» συνήθειες χρονισμού ύπνου:

Όσοι έτρωγαν το βράδυ είχαν 79% περισσότερες πιθανότητες να έχουν κακή συνολική βαθμολογία καρδιακής υγείας κατά τη διάρκεια των 14 ετών παρακολούθησης.

Όσοι έμεναν ξύπνιοι το βράδυ είχαν 16% υψηλότερο κίνδυνο καρδιακής προσβολής ή εγκεφαλικού επεισοδίου σε διάστημα 14 ετών.

Όσοι έτρωγαν το πρωί είχαν 5% χαμηλότερη συχνότητα εμφάνισης χαμηλών βαθμολογιών καρδιακής υγείας.

Η σχέση μεταξύ των προτιμήσεων για τους νυχτερινούς τύπους και της κακής υγείας της καρδιάς ήταν πιο έντονη στις γυναίκες παρά στους άνδρες, κάτι που ο Dr. Sousa υποδηλώνει ότι μπορεί να είναι αποτέλεσμα ενός συνδυασμού παραγόντων, συμπεριλαμβανομένωνQ

– των υποδιαγνωσμένων και υποθεραπευμένων διαταραχών ύπνου,

-των βιολογικών διαφορών,

-του χρόνιου στρες

– των διαφορών στους τύπους καρδιακών παθήσεων.

«Αυτό που συχνά προκαλεί έκπληξη στο κοινό, αλλά όχι στους καρδιολόγους, είναι ότι ο ύπνος δεν είναι απλώς «ανάπαυση», είναι ένας σημαντικός ρυθμιστής της αρτηριακής πίεσης », λέει ο Dr. Sousa. «Ο κακός ύπνος είναι γνωστό ότι συσχετίζεται με χειρότερα καρδιακά αποτελέσματα, κάτι που είναι πολύ συνεπές με την υπάρχουσα φυσιολογία».

H επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης Sina Kianersi, PhD , μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Νοσοκομείο Brigham and Women’s και στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ στη Βοστώνη, επισημαίνει ότι οι καθυστερήσεις στον ύπνο μπορούν να διαταράξουν το «βιολογικό ρολόι» ή τους κιρκαδικούς ρυθμούς ενός ατόμου.

H Δρ. Kianersi σημειώνει επίσης ότι οι νυχτερινοί τύποι τείνουν να έχουν και άλλες συνήθειες που επηρεάζουν αρνητικά τη συνολική υγεία τους, συμπεριλαμβανομένων των υψηλότερων ποσοστών χρήσης νικοτίνης και του ανεπαρκούς ύπνου.

Τα αποτελέσματα της μελέτης υποδηλώνουν ότι οι βραδινοί τύποι μπορούν να αναλάβουν δράση για να βελτιώσουν την υγεία της καρδιάς τους τροποποιώντας τα πρότυπα ύπνου τους.

Πως να βελτιώσετε τον ύπνο σας:

Προσπαθήστε να κοιμάστε επτά έως εννέα ώρες ποιοτικού ύπνου κάθε βράδυ, αν και ορισμένοι ενήλικες μπορεί να τα καταφέρνουν με 6,5 έως 7,5 ώρες.

Διατηρήστε σταθερή την ώρα ύπνου και την ώρα αφύπνισης, ακόμη και τα Σαββατοκύριακα, αν είναι δυνατόν.

Να έχετε άφθονο φυσικό φως όλη την ημέρα και να αποφεύγετε το τεχνητό φως το βράδυ

Αποφύγετε την καφεΐνη και οποιοδήποτε είδος φαγητού ή ποτού εντός αρκετών ωρών πριν τον ύπνο.

Μετατρέψτε την κρεβατοκάμαρά σας σε ένα ιερό διατηρώντας την δροσερό, σκοτεινό και ήσυχο.

Κάντε εξετάσεις εάν αισθάνεστε χρόνια κουρασμένοι, ροχαλίζετε δυνατά ή έχετε ανεξέλεγκτη υψηλή αρτηριακή πίεση. Μπορεί να έχετε υπνική άπνοια .

Να θυμάστε ότι κάποια πρόοδος είναι καλύτερη από καμία. «Οι βελτιώσεις συχνά προέρχονται από μικρές, συνεχείς αλλαγές και όχι από τέλειο ύπνο», λέει o Dr Sousa.

