ΣΕΒΑ: Προωθεί θεσμοθέτηση βιομηχανικής συγκέντρωσης Κρυονερίου με στήριξη κυβέρνησης και επιχειρηματικών φορέων

Με ισχυρή παρουσία επιχειρηματικών και θεσμικών φορέων πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Βόρειας Αττικής (ΣΕΒΑ), στο Domotel Kastri, όπου παρουσιάστηκε η πρόοδος της πρωτοβουλίας για τη θεσμοθέτηση της άτυπης βιομηχανικής συγκέντρωσης στην περιοχή του Κρυονερίου.

Η πρωτοβουλία του ΣΕΒΑ στοχεύει στη σταδιακή οργάνωση της περιοχής και στη μελλοντική μετεξέλιξή της σε οργανωμένο επιχειρηματικό πάρκο, με βασικούς άξονες την αναβάθμιση των υποδομών, την ενίσχυση της παραγωγικής δραστηριότητας και τη δημιουργία ενός σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ευθυγραμμισμένου με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ανάπτυξης.

Στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών» εκπρόσωποι της κυβέρνησης, της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, επιβεβαιώνοντας τη σημασία που αποδίδεται στο εγχείρημα. Μεταξύ αυτών ήταν ο Παύλος Μαρινάκης, υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Λευτέρης Κρητικός, γενικός γραμματέας Βιομηχανίας, καθώς και η Κατερίνα Μαϊχόσογλου, δήμαρχος Διονύσου. Παρόντες ήταν επίσης εκπρόσωποι φορέων της περιοχής και της επιχειρηματικής κοινότητας, μεταξύ των οποίων ο Γιάννης Καλαφατέλης, πρόεδρος της Δύναμης Ευθύνης για τον Διόνυσο.

Σημαντική ήταν και η συμμετοχή κλαδικών και αναπτυξιακών συνδέσμων, όπως ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς (ΣΒΑΠ), η Ένωση Επιχειρήσεων Βιομηχανικής Περιοχής Δυτικής Αττικής (ΕΕΒΙΔΑ) και ο Εμπορικός Σύλλογος Διονύσου, αναδεικνύοντας τον ευρύτερο χαρακτήρα της προσπάθειας και τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ Πολιτείας και επιχειρηματικού κόσμου για την οργανωμένη ανάπτυξη της βιομηχανικής δραστηριότητας στη Βόρεια Αττική.

Ο πρόεδρος του ΣΕΒΑ, Θεόδωρος Σκαγιάς, σε δήλωσή του τόνισε ότι η ανταπόκριση της επιχειρηματικής κοινότητας και η παρουσία της Πολιτείας αποτελούν σαφή ένδειξη πως η πρωτοβουλία για την οργανωμένη ανάπτυξη της βιομηχανικής συγκέντρωσης στο Κρυονέρι προχωρά με συνέπεια και κοινό όραμα. Όπως σημείωσε, η συγκεκριμένη προσπάθεια μπορεί να λειτουργήσει ως πρότυπο για την ευρύτερη περιοχή, συνδυάζοντας ανάπτυξη, βιωσιμότητα και στήριξη της τοπικής οικονομίας.

Ο ΣΕΒΑ, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, συνεχίζει τις επαφές και τις συνεργασίες με τους αρμόδιους φορείς, με στόχο την επιτάχυνση της θεσμικής οργάνωσης της περιοχής, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στη Βόρεια Αττική και τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας μέσα από ένα πιο οργανωμένο και λειτουργικό παραγωγικό περιβάλλον.

