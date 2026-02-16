Uber: Εισέρχεται στην ελληνική αγορά παραδόσεων με επέκταση σε επτά ευρωπαϊκές χώρες

Νέα ώθηση στον ανταγωνισμό της ευρωπαϊκής αγοράς διανομής φαγητού αναμένεται να δώσει μέσα στη χρονιά η επέκταση της Uber σε επτά ακόμη χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Η κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική ενίσχυσης της παρουσίας της εταιρείας σε έναν κλάδο δισεκατομμυρίων ευρώ, όπου οι τεχνολογικές πλατφόρμες επιδιώκουν μεγαλύτερα μερίδια αγοράς.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η αμερικανική πλατφόρμα σχεδιάζει να λανσάρει τις υπηρεσίες διανομής της σε αγορές όπως η Τσεχία, η Ρουμανία και η Ελλάδα, ενώ στο ίδιο πλάνο περιλαμβάνονται η Αυστρία, η Δανία, η Φινλανδία και η Νορβηγία. Εκτιμάται ότι η συγκεκριμένη επέκταση μπορεί να αποφέρει επιπλέον 1 δισ. δολάρια σε ακαθάριστες κρατήσεις (gross bookings) μέσα στην επόμενη τριετία.

Η επικεφαλής του τομέα διανομών της Uber σε παγκόσμιο επίπεδο, Σούζαν Άντερσον, δήλωσε στην εφημερίδα ότι η εταιρεία στοχεύει να «ανεβάσει τον πήχη» στον κλάδο, προσφέροντας μεγαλύτερη αξία τόσο στους καταναλωτές όσο και στους συνεργάτες της πλατφόρμας, σε μια περίοδο κατά την οποία ο ανταγωνισμός εντείνεται.

Η επέκταση έρχεται σε μια συγκυρία κατά την οποία οι μεγάλες πλατφόρμες διανομής φαγητού αναζητούν νέες αγορές ανάπτυξης, μετά από μια περίοδο εξορθολογισμού και αναδιάρθρωσης. Η είσοδος σε χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης θεωρείται κρίσιμη για την ενίσχυση της παρουσίας της Uber σε αγορές με αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες ταχείας παράδοσης.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η πρόσφατη συμφωνία της Uber για την εξαγορά του τομέα διανομών της τουρκικής Getir από τον βασικό της μέτοχο, το επενδυτικό ταμείο Mubadala. Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της εταιρείας στην τουρκική αγορά και στη διεύρυνση του δικτύου διανομών της στην ευρύτερη περιοχή.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η είσοδος της Uber σε νέες ευρωπαϊκές αγορές, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, θα εντείνει τον ανταγωνισμό στον κλάδο των παραδόσεων, επηρεάζοντας τόσο τις τιμολογιακές πολιτικές όσο και τις συνεργασίες με εστιατόρια και καταστήματα. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να δείξει πώς θα διαμορφωθεί ο νέος χάρτης της αγοράς διανομής φαγητού, καθώς οι μεγάλες πλατφόρμες επιταχύνουν τα επενδυτικά τους σχέδια.

