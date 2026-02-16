Αυξημένο ευρωπαϊκό ενδιαφέρον για την ελληνική αμυντική βιομηχανία και κρίσιμους τεχνολογικούς τομείς

Η ελληνική αμυντική βιομηχανία προσελκύει αυξανόμενο ενδιαφέρον σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς η γεωπολιτική αβεβαιότητα και η ανάγκη ενίσχυσης της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναδιαμορφώνουν τις προτεραιότητες στον τομέα της άμυνας. Η έμφαση στην ασφάλεια εφοδιασμού και στη διατήρηση παραγωγικών δυνατοτήτων εντός της Ένωσης δημιουργεί νέες ευκαιρίες για χώρες με υφιστάμενη τεχνογνωσία και βιομηχανική βάση, όπως η Ελλάδα.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται συγκεκριμένοι τομείς, με τα μη επανδρωμένα συστήματα να ξεχωρίζουν. Η χρήση drones για επιτήρηση, αναγνώριση και συλλογή πληροφοριών θεωρείται πλέον κρίσιμη για τις σύγχρονες ένοπλες δυνάμεις. Στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια έχει καταγραφεί κινητικότητα τόσο σε επίπεδο έρευνας και ανάπτυξης όσο και σε συνεργασίες μεταξύ ιδιωτικών εταιρειών, πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων, με στόχο τη δημιουργία ανταγωνιστικών λύσεων.

Παράλληλα, ιδιαίτερη δυναμική εμφανίζει ο τομέας των ηλεκτρονικών, των συστημάτων επικοινωνιών και των λύσεων διοίκησης και ελέγχου. Ελληνικές επιχειρήσεις με μακρά εμπειρία και εξαγωγικό προσανατολισμό συμμετέχουν ήδη σε διεθνή προγράμματα και αλυσίδες εφοδιασμού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η INTRACOM Defense, η οποία δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και παραγωγή προηγμένων ηλεκτρονικών συστημάτων για αμυντικές εφαρμογές, αξιοποιώντας τη ζήτηση που καταγράφεται σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Στο ευρύτερο πλαίσιο, ο πρόεδρος του ΣΕΚΠΥ, Τάσος Ροζολής, έχει επισημάνει ότι η άμυνα εξελίσσεται σε βασικό πυλώνα στρατηγικής, οικονομικής και βιομηχανικής ισχύος. Όπως έχει τονίσει, η Ευρώπη επανακαθορίζει τις προτεραιότητές της, επενδύοντας σε μια ισχυρή αμυντική και βιομηχανική βάση, με έμφαση στη στρατηγική αυτονομία, τη στρατιωτική κινητικότητα, τις κρίσιμες υποδομές και την ενσωμάτωση τεχνολογιών αιχμής.

Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και ο εξοπλισμός του ατομικού στρατιώτη. Η Theon International έχει ενισχύσει την παρουσία της στις διεθνείς αγορές, με προϊόντα οπτικών και συστημάτων νυχτερινής όρασης. Η δραστηριότητα αυτή εντάσσεται στη γενικότερη τάση αναβάθμισης του εξοπλισμού των ενόπλων δυνάμεων, με στόχο τη βελτίωση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του προσωπικού.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά εκ νέου και ο τομέας των πυρομαχικών, ο οποίος επανέρχεται στο προσκήνιο των ευρωπαϊκών συζητήσεων λόγω της ανάγκης διατήρησης επαρκών αποθεμάτων και ενίσχυσης της παραγωγικής ικανότητας εντός της ΕΕ. Στην Ελλάδα, τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα διαθέτουν σχετική τεχνογνωσία και υποδομές, ωστόσο η πλήρης αξιοποίησή τους προϋποθέτει επενδύσεις εκσυγχρονισμού, επαρκή χρηματοδότηση και, κυρίως, σταθερό πλαίσιο παραγγελιών.

Στον αεροπορικό και βιομηχανικό τομέα, η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία συνεχίζει να διαδραματίζει ρόλο στη συντήρηση και υποστήριξη αεροπορικών μέσων, καθώς και στη συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα υποκατασκευών. Ο εκτελεστικός πρόεδρος της εταιρείας, Αλέξανδρος Διακόπουλος, έχει επισημάνει ότι η ΕΑΒ λειτουργεί σε ένα υβριδικό καθεστώς, το οποίο συχνά δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης αμυντικής βιομηχανίας, υπογραμμίζοντας τη σημασία των συνεργασιών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Κοινός παρονομαστής των παρεμβάσεων των φορέων του κλάδου είναι η ανάγκη αξιοποίησης ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων για τη στήριξη επενδύσεων, την ενίσχυση της παραγωγικής βάσης και τη διασύνδεση της βιομηχανίας με την έρευνα και την καινοτομία. Παρά τις θετικές ενδείξεις, η έλλειψη μακροπρόθεσμου σχεδιασμού και προβλεψιμότητας εξακολουθεί να αποτελεί βασική πρόκληση.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η στοχευμένη εστίαση σε τομείς όπως τα μη επανδρωμένα συστήματα, τα ηλεκτρονικά και τα πυρομαχικά συνιστά ρεαλιστική στρατηγική για την ελληνική αμυντική βιομηχανία. Η πορεία των σχετικών πρωτοβουλιών θα κρίνει το κατά πόσο η Ελλάδα θα μπορέσει να ενισχύσει ουσιαστικά τη θέση της στον ευρωπαϊκό καταμερισμό αμυντικής παραγωγής τα επόμενα χρόνια.

