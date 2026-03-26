Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Συνεδριάζει η G7 – Αναμένονται πιέσεις για το τέλος της σύρραξης

Οι υπουργοί Εξωτερικών των επτά μεγαλύτερων βιομηχανικών οικονομιών (G7) – ΗΠΑ, Ηνωμένου Βασιλείου, Καναδά, Γαλλίας, Γερμανίας, Ιταλίας και Ιαπωνίας – αναμένεται να συναντηθούν σε διήμερη σύνοδο, με βασικά θέματα τον πόλεμο στο Ιράν και τη σύγκρουση στην Ουκρανία.

Ευρωπαίοι ηγέτες και υπουργοί προειδοποίησαν για τις οικονομικές συνέπειες της σύγκρουσης πριν από τη συνάντηση, κατά την οποία αναμένεται να πιέσουν τις ΗΠΑ να αναζητήσουν διπλωματική διέξοδο με την Τεχεράνη. Οι ανησυχίες διατυπώνονται σε μια περίοδο αδιεξόδου σχετικά με πιθανή εκεχειρία, ενώ παραμένει ο κίνδυνος περαιτέρω κλιμάκωσης, ακόμη και με πραγματοποίηση χερσαίων επιχειρήσεων.

«Για να είμαστε απολύτως σαφείς, αυτός ο πόλεμος είναι καταστροφή για τις οικονομίες του κόσμου», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας, Μπόρις Πιστόριους, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Αυστραλία. «Οι Ευρωπαίοι εταίροι και η Γερμανία υπογράμμισαν από την αρχή ότι δεν ζητήθηκε η γνώμη μας. Κανείς δεν μας ρώτησε εκ των προτέρων. Δεν είναι δικός μας πόλεμος», πρόσθεσε.

Οι διεθνείς τιμές ενέργειας έχουν εκτοξευθεί από τότε που ξεκίνησε η σύγκρουση στα τέλη Φεβρουαρίου, καθώς ενεργειακές υποδομές στο Ιράν και σε γειτονικά κράτη του Κόλπου υπέστησαν ζημιές από αεροπορικές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, αλλά και από ιρανικά αντίποινα.

Η σχεδόν πλήρης διακοπή της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ, έναν κρίσιμο θαλάσσιο διάδρομο από τον οποίο διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου, έχει περιορίσει σημαντικά τις ενεργειακές ροές, με την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χαρακτηρίζει την κατάσταση «κρίσιμη».

Ο υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας, Ρολάντ Λεσκίρ, δήλωσε ότι η διεθνής κοινότητα βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με μια σύγκρουση «που έχει αλλάξει χαρακτήρα και συνεπώς έχουν αλλάξει και οι οικονομικές επιπτώσεις. […] Σήμερα, το 30% έως 40% της δυναμικότητας διύλισης στον Κόλπο έχει υποστεί ζημιές ή έχει καταστραφεί. Συνομίλησα με τον υπουργό Ενέργειας του Κατάρ, ο οποίος ανέφερε ότι το 17% της παραγωγικής ικανότητας φυσικού αερίου έχει καταστραφεί λόγω επιθέσεων σε αυτές τις εγκαταστάσεις και ότι θα χρειαστούν χρόνια – περίπου τρία – για την αποκατάστασή τους», σημείωσε.

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, υπογράμμισε ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή «αφορά τους πάντες και, εάν συνεχιστεί, ενδέχεται να προκαλέσει οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες που θα επηρεάσουν περισσότερες χώρες, ιδιαίτερα τις πιο ευάλωτες, ξεκινώντας από την αφρικανική ήπειρο».

