search
ΠΕΜΠΤΗ 26.03.2026 14:19
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.03.2026 12:24

Η SWOT Hospitality σε στρατηγική συνεργασία με την Alpha Bank στο advisory νέων ξενοδοχειακών σχημάτων

swot_adv

Η SWOT Hospitality ανακοινώνει τη νέα στρατηγική της συνεργασία με την Alpha Bank, στο πλαίσιο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών (advisory) προς νέα και αναπτυσσόμενα ξενοδοχειακά σχήματα.

Μέσα από τη συνεργασία αυτή, η SWOT Hospitality θα λειτουργήσει ως advisory partner της Alpha Bank, προσφέροντας εξειδικευμένη τεχνογνωσία και ουσιαστική υποστήριξη σε επενδυτές και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που απευθύνονται στην τράπεζα για χρηματοδότηση.

Η συνεργασία αφορά την υποστήριξη σε ένα ευρύ φάσμα ξενοδοχειακών έργων, όπως οι επενδύσεις σε νέα ξενοδοχειακά projects, οι ανακαινίσεις, καθώς και το repositioning υφιστάμενων μονάδων, με στόχο τη σωστή τοποθέτησή τους στην αγορά της φιλοξενίας, την ωρίμανση του brand τους και τη συνολική ενίσχυση της επενδυτικής τους πρότασης.

Ο ρόλος της SWOT Hospitality ως εξειδικευμένος συνεργάτης επικεντρώνεται στη στρατηγική και επιχειρησιακή υποστήριξη των έργων, καλύπτοντας όλο το εύρος της ανάπτυξής τους: από το business planning και το concept development έως την επιλογή των κατάλληλων brands, την αξιολόγηση της βιωσιμότητας και την ενίσχυση των ανταγωνιστικών τους χαρακτηριστικών.

Η σύμπραξη αυτή συνδυάζει την ολιστική προσέγγιση και την εμπειρία της SWOT Hospitality με τον χρηματοδοτικό ρόλο της Alpha Bank, συμβάλλοντας στη δημιουργία και ανάπτυξη αξιόπιστων και ανταγωνιστικών ξενοδοχειακών επενδύσεων που αναβαθμίζουν το προσφερόμενο προϊόν φιλοξενίας στην Ελλάδα και συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός ισχυρότερου πλαισίου ανάπτυξης για τον ελληνικό ξενοδοχειακό κλάδο.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

