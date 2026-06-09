Νέα συνεργασία AEGEAN και Icelandair φέρνει πιο κοντά Ελλάδα και Ισλανδία

Ένα νέο κανάλι αεροπορικής διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδας και Ισλανδίας δημιουργούν η AEGEAN και η Icelandair, οι οποίες υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας για την ανάπτυξη πτήσεων κοινού κωδικού (codeshare), διευρύνοντας τις επιλογές μετακίνησης για τους επιβάτες των δύο αεροπορικών εταιρειών.

Η συμφωνία αποτελεί μέρος της στρατηγικής των δύο αερομεταφορέων για ενίσχυση της διεθνούς συνδεσιμότητας και αναμένεται να προσφέρει περισσότερες δυνατότητες ταξιδιών τόσο για τουριστικούς όσο και για επαγγελματικούς σκοπούς.

Μέσω της συνεργασίας, οι επιβάτες θα μπορούν να πραγματοποιούν ταξίδια με μία ενιαία κράτηση, αξιοποιώντας τα δίκτυα και των δύο εταιρειών. Αυτό σημαίνει ότι οι ταξιδιώτες της Icelandair θα αποκτήσουν ευκολότερη πρόσβαση σε ελληνικούς προορισμούς μέσω του δικτύου της AEGEAN, ενώ οι επιβάτες της ελληνικής αεροπορικής εταιρείας θα έχουν περισσότερες επιλογές για ταξίδια προς την Ισλανδία.

Οι δύο εταιρείες δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει τα συγκεκριμένα δρομολόγια που θα ενταχθούν στη συμφωνία, ωστόσο οι σχετικές λεπτομέρειες αναμένεται να γνωστοποιηθούν το προσεχές διάστημα.

Η υπογραφή του μνημονίου πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της 82ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών (IATA), που φιλοξενήθηκε στο Ρίο ντε Τζανέιρο, επιβεβαιώνοντας τη σημασία που αποδίδουν οι δύο αεροπορικές εταιρείες στην περαιτέρω ανάπτυξη των δικτύων τους.

Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της AEGEAN, Μιχάλης Κουβελιώτης, σημείωσε ότι η νέα συνεργασία δημιουργεί πρόσθετες δυνατότητες συνδεσιμότητας μεταξύ των δύο χωρών, προσφέροντας στους επιβάτες περισσότερες επιλογές μετακίνησης και πρόσβαση σε μεγαλύτερο αριθμό προορισμών μέσω απρόσκοπτων συνδέσεων.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Icelandair, Bogi Nils Bogason, χαρακτήρισε τη συνεργασία στρατηγικής σημασίας για την εταιρεία, επισημαίνοντας ότι ανοίγει νέες προοπτικές για τους επιβάτες που επιθυμούν να ταξιδεύουν μεταξύ Ισλανδίας και Ελλάδας με μεγαλύτερη ευκολία.

Η συμφωνία εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της AEGEAN για διεύρυνση των συνεργασιών της και ενίσχυση της παρουσίας της σε αγορές με αυξανόμενη τουριστική δυναμική. Παράλληλα, αντανακλά το αυξανόμενο ενδιαφέρον για ταξίδια μεταξύ της Νότιας και της Βόρειας Ευρώπης, καθώς και τη σημασία που αποκτούν οι στρατηγικές συνεργασίες μεταξύ αεροπορικών εταιρειών για τη δημιουργία πιο εκτεταμένων και ευέλικτων δικτύων μεταφορών.

Με την ενεργοποίηση της συμφωνίας, οι επιβάτες αναμένεται να επωφεληθούν από περισσότερες επιλογές πτήσεων, βελτιωμένες ανταποκρίσεις και μια πιο ολοκληρωμένη ταξιδιωτική εμπειρία μεταξύ των δύο χωρών.

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