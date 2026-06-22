ΕΛ.Α.Σ.: Tρία προσωρινά συλλογικά όργανα παρουσιάζει ο Τσίπρας – Ποια είναι τα 6 στελέχη κρούσης, έτοιμοι και οι Τομεάρχες

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Με την παρουσίαση της οργανωτικής δομής του κόμματος κλείνει ο πρώτος μήνας ζωής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, καθώς τα επόμενα 24ωρα αναμένεται να παρουσιαστούν τα προσωρινά συλλογικά όργανα του κόμματος ενώ θα ανακοινωθούν και οι τομεάρχες. Στο τέλος της εβδομάδας, το Σάββατο 27 του μήνα, θα συνεδριάσει για πρώτη φορά το Εθνικό Πολιτικό Συμβούλιο, στο οποίο θα επικυρωθεί η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για τα εν λόγω όργανα και τη σύνθεσή τους. Σημειώνεται πως σε αυτή τη φάση τη σύνθεση την αποφασίζει ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός. Εκλογή οργάνων θα γίνει σε επόμενη φάση, στο πλαίσιο συνεδρίου, όταν αποφασιστεί να γίνει αυτό.
Ακόμη, θα οριστεί κι ένας υπεύθυνος οργανωτικού ανά περιφέρεια, προκειμένου να ενισχυθεί η περιφερειακή συγκρότηση του κόμματος.
Σε ό,τι αφορά τους τομεάρχες, ήδη πολλοί κάνουν λόγο για «σκιώδη κυβέρνηση», αν και τυπικά αξιωματική αντιπολίτευση παραμένει το ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο, υπενθυμίζεται, ο Αλέξης Τσίπρας έχει διακηρύξει ότι η κατοχύρωση της δεύτερης θέσης «έχει τελειώσει», και ότι η ΕΛ.Α.Σ. έγινε αξιωματική αντιπολίτευση μέσα σε 24 ώρες από την ίδρυσή της, επομένως αυτό που «παίζεται» είναι η νίκη και ο τρόπος που το κόμμα θα την πετύχει.
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