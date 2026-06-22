ΕΛ.Α.Σ.: Tρία προσωρινά συλλογικά όργανα παρουσιάζει ο Τσίπρας – Ποια είναι τα 6 στελέχη κρούσης, έτοιμοι και οι Τομεάρχες

Με την παρουσίαση της οργανωτικής δομής του κόμματος κλείνει ο πρώτος μήνας ζωής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, καθώς τα επόμενα 24ωρα αναμένεται να παρουσιαστούν τα προσωρινά συλλογικά όργανα του κόμματος ενώ θα ανακοινωθούν και οι τομεάρχες. Στο τέλος της εβδομάδας, το Σάββατο 27 του μήνα, θα συνεδριάσει για πρώτη φορά το Εθνικό Πολιτικό Συμβούλιο, στο οποίο θα επικυρωθεί η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για τα εν λόγω όργανα και τη σύνθεσή τους. Σημειώνεται πως σε αυτή τη φάση τη σύνθεση την αποφασίζει ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός. Εκλογή οργάνων θα γίνει σε επόμενη φάση, στο πλαίσιο συνεδρίου, όταν αποφασιστεί να γίνει αυτό.

Το Εθνικό Πολιτικό Συμβούλιο αναμένεται πως θα είναι ένα εξαιρετικά ευρύ όργανο, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ο αριθμός μελών θα φτάνει τα 300 – 350 μέλη, και πιθανότατα θα συγκαλείται δύο φορές το χρόνο, για την αποτίμηση της πορείας του κόμματος.

Ένα ενδιάμεσο όργανο θα είναι η Πολιτική Επιτροπή, φαίνεται πως θα είναι πολυμελής – μέχρι στιγμής έχει ακουστεί ότι μπορεί να αριθμεί και 75 μέλη. Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής έχει οριστεί ο πρώην βουλευτής Ευβοίας Μίλτος Χατζηγιαννάκης.

Τέλος θα συγκροτηθεί και το Συντονιστικό Κέντρο, το οποίο θα είναι το πιο στενό και ευέλικτο όργανο το οποίο θα συνέρχεται τακτικά αν όχι και καθημερινά – στελέχη του κόμματος παραπέμπουν σε λογική «πρωινού καφέ». Εκτιμάται, ότι στο όργανο αυτό θα μετέχουν, πέραν του Τσίπρα και του Γραμματέα της Π.Ε. Μ. Χατζηγιαννάκη, στελέχη πρώτης γραμμής, όπως ο βασικός υπεύθυνος για τα οργανωτικά Γιώργος Βασιλειάδης, η εκπρόσωπος Τύπου Θεώνη Κουφονικολάκου, η επιστημονική υπεύθυνη του Ινστιτούτου Ευγενία Φωτονιάτα, στελέχη με πολιτική εμπειρία όπως ο Διονύσης Τεμπονέρας, ο καθηγητής και πολιτικός επιστήμων Νίκος Μαραντζίδης (με γνώση της επικοινωνίας και των δημοσκοπήσεων), κ.ά.

Ακόμη, θα οριστεί κι ένας υπεύθυνος οργανωτικού ανά περιφέρεια, προκειμένου να ενισχυθεί η περιφερειακή συγκρότηση του κόμματος.

Σε ό,τι αφορά τους τομεάρχες, ήδη πολλοί κάνουν λόγο για «σκιώδη κυβέρνηση», αν και τυπικά αξιωματική αντιπολίτευση παραμένει το ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο, υπενθυμίζεται, ο Αλέξης Τσίπρας έχει διακηρύξει ότι η κατοχύρωση της δεύτερης θέσης «έχει τελειώσει», και ότι η ΕΛ.Α.Σ. έγινε αξιωματική αντιπολίτευση μέσα σε 24 ώρες από την ίδρυσή της, επομένως αυτό που «παίζεται» είναι η νίκη και ο τρόπος που το κόμμα θα την πετύχει.

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