ΕΛΑΣ: Ο Πρωθυπουργός βαπτίζει «ελαφρύ αεράκι» την υποχώρηση στην Κάσο – Να θυμηθεί το φιάσκο με τα F16

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στην αναφορά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη κατά την πρωινή συνέντευξή του στον ΣΚΑΙ fm ότι ο Αλέξης Τσίπρας «δεν γνωρίζει τα βασικά» σε σχέση με το πρόγραμμα πώλησης των ΗΠΑ για τα F-35 απαντά η ΕΛΑΣ η οποία με τη σειρά της του καταλογίζει άγνοια της πραγματικότητας. Απέναντι στην κατηγορία του πρωθυπουργού ότι ο Τσίπρας «ήταν Πρωθυπουργός όταν η Τουρκία παρήγγειλε τα F-35» η ΕΛΑΣ απαντά πως «οι παραγγελίες F-35 από την Τουρκία προς τις ΗΠΑ ξεκίνησαν τον Μάιο του 2014 και η κυβέρνηση στην οποία ο ίδιος ήταν υπουργός δεν δραστηριοποιήθηκε» αντιθέτως επί διακυβέρνησης Τσίπρα και ιδιαίτερα το 2017 – 2019 υπήρξε κινητοποίηση ώστε τον Ιούλιο του 2019 επιβλήθηκε εμπάργκο στην Τουρκία.

Ακόμα η ΕΛΑΣ τον κατηγορεί για την αναφορά του στις ελληνοτουρκικές σχέσεις με τη φράση «ελαφρύ αεράκι στο Αιγαίο». «Έαν ισχύει αυτό, ο πρωθυπουργός θα πρέπει να εξηγήσει γιατί ένα “ελαφρύ αεράκι” αρκεί εδώ και δύο χρόνια για να παγώσει η πόντιση του καλωδίου» απαντά η ΕΛΑΣ. Και προσθέτει: «Αν οι τουρκικές ενέργειες στην Κάσο και η ανακοίνωση δύο παράνομων θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο είναι “ελαφρό αεράκι”, καλό θα ήταν να μας πει τι εννοεί ως “φουρτούνα”».

Την ίδια ώρα με βίντεο από αντιπαράθεση Μητσοτάκη – Τσίπρα στη Βουλή τον Μάιο του 2022 θυμίζει στον πρωθυπουργό ότι όπως σήμερα διαψεύδει κατηγορηματικά ότι η Τουρκία θα πάρει F-35, έτσι και τότε διέψευδε την αγορά F 16 από τη γείτονα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη συνέντευξη του πρωθυπουργού:

Η σημερινή συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη, αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι εάν ο Πρωθυπουργός δεν μιλά σε κακοστημένα σόου και πρέπει να επικαλεστεί στοιχεία, έχει άγνοια της πραγματικότητας.

Στη σημερινή του συνέντευξη, ο κ. Μητσοτάκης κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα για τις εύλογες ανησυχίες του σχετικά με την πιθανή πώληση των F35 στην Τουρκία, λέγοντας ότι «αυτό δεν το λένε ούτε οι Τούρκοι». Θα υπενθυμίσουμε λοιπόν άλλη μια τέτοια κατηγορία του κ. Μητσοτάκη προς τον Αλέξη Τσίπρα, η οποία πήγε…ταμείο, στις 12 Μαΐου 2022, στη Βουλή:

Όταν ο Αλέξης Τσίπρας προειδοποιούσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη Βουλή για την επικείμενη πώληση των αμερικανικών F16 στην Τουρκία, ο Πρωθυπουργός κραύγαζε ότι «είναι ψέμα». Επειδή λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης με τις προβλέψεις δεν τα πάει καλά, αντί να επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα ας φροντίσει να προασπίσει τα συμφέροντα της χώρας.

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης πιάστηκε για άλλη μια φορά αδιάβαστος καθώς κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι «ήταν Πρωθυπουργός όταν η Τουρκία παρήγγειλε τα F-35». Θα όφειλε να γνωρίζει ο κ. Μητσοτάκης ότι οι παραγγελίες F-35 από την Τουρκία προς τις ΗΠΑ ξεκίνησαν τον Μάιο του 2014 και η κυβέρνηση στην οποία ο ίδιος ήταν υπουργός δεν δραστηριοποιήθηκε. Κατά την διακυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα και ιδιαίτερα το διάστημα 2017 – 2019 υπήρξε ο συντονισμός με τις ομογενειακές οργανώσεις για το ζήτημα των F35, που κατέληξε στο East Med Act και την ανακοίνωση του State Department και επιβλήθηκε το εμπάργκο στην Τουρκία τον Ιούλιο 2019. Αντίθετα σήμερα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, στις οποίες ο κ. Μητσοτάκης έχει δώσει επ’αόριστον έξι βάσεις και το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, λέει όπου σταθεί και όπου βρεθεί ότι θα βρει τρόπο να πουληθούν F-35 στην Τουρκία.

Επίσης, ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, έκανε λόγο για «ελαφρύ αεράκι στα νερά του Αιγαίου». Έαν ισχύει αυτό, ο πρωθυπουργός θα πρέπει να εξηγήσει γιατί ένα «ελαφρύ αεράκι» αρκεί εδώ και δύο χρόνια για να παγώσει η πόντιση του καλωδίου. Αν οι τουρκικές ενέργειες στην Κάσο και η ανακοίνωση δύο παράνομων θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο είναι “ελαφρό αεράκι”, καλό θα ήταν να μας πει τι εννοεί ως «φουρτούνα».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης ξεπέρασε ακόμη και τον ίδιο του τον εαυτό, λέγοντας – ορθώς – ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο συνεννόησης για τα εθνικά θέματα. Τον καλούμε να το πει αυτό πρώτα από όλα στον ίδιο του τον εαυτό, όταν εργαλειοποίησε τα εθνικά θέματα σε τρεις εκλογικές αναμετρήσεις- το 2019 με τις Πρέσπες, τον Μάιο 2023 με τα εξοπλιστικά και το μεταναστευτικό και τον Ιούλιο 2023 με τη Θράκη- και όταν κατηγορούσε τον Αλέξη Τσίπρα ότι «ο πατριωτισμός είναι ξένη λέξη για εσάς». Και αφού το κάνει αυτό, να ζητήσει μία ειλικρινή συγγνώμη και τότε να μιλήσει ξανά για συνεννόηση. Αλλά μάλλον η ευθιξία είναι ξένη λέξη για εκείνον.

Γεραπετρίτης για Γκιλφόιλ: Αποκλείει την κλήση της στο ΥΠΕΞ – «Δεν υπήρξε απειλή»

Απροκάλυπτη κάλυψη ΠΑΣΟΚ στον Κωνσταντόπουλο: «Ιδιωτική διαφορά» λέει ο Τσουκαλάς για την καταγγελία Παπαδοπούλου

Σιωπή από ΠΑΣΟΚ για την καταγγελία Παπαδοπούλου κατά Κωνσταντόπουλου: Οι αιχμές για συστηματικό bullying – Καταδίκη από Μπατζελή, Μάδεση