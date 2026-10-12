Δένδιας: 82 χρόνια από την Απελευθέρωση της Αθήνας και το τέλος της Κατοχής

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Ογδόντα δύο χρόνια συμπληρώνονται από την 12η Οκτωβρίου 1944, όταν τα τελευταία γερμανικά στρατεύματα εγκατέλειψαν την Αθήνα, βάζοντας τέλος σε 3,5 χρόνια Κατοχής και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, δημοσίευσε το μήνυμά του, αναδεικνύοντας τη σημασία της ιστορικής αυτής επετείου για την Ελλάδα.
Στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο κ. Δένδιας σημειώνει: «82 χρόνια από την Απελευθέρωση της Αθήνας και το τέλος της Κατοχής στην ελληνική πρωτεύουσα.
Ο κ. Δένδιας συμπληρώνει το μήνυμά του: «”Η πιο όμορφη, η πιο ελαφριά μέρα του κόσμου”, όπως έγραψε ο Γιώργος Σεφέρης».
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