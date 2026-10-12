ΣΚΑΪ και Alpha πρωταγωνιστές στις κόντρες τηλεθέασης του Σαββατοκύριακου (10-11/10)- Την Κυριακή η πρόκριση ήταν θρίλερ

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Με δυναμισμό μπήκε στη «μάχη» τηλεθέασης του Σαββατοκύριακου ο ΣΚΑΪ ο οποίος λίγο έλειψε να καταφέρει… ντάμπλ στην κορυφαία θέση. Στο νήμα πάνω την πρωτιά απέσπασε την Κυριακή ο Alpha.

Με απευθείας μεταδόσεις αναμετρήσεων της GBL και The Voice και τις δύο ημέρες του γουίκεντ ο ΣΚΑΪ δείχνει «δόντια» απέναντι στον ανταγωνισμό.

Το Σάββατο (10/10) με την επίσημη πρεμιέρα του μουσικού διαγωνιστικού σόου στο prime time είχε άνετη επικράτηση.

Την Κυριακή (11/10) στο τσακ έχασε την πρωτιά από τον Alpha καθώς το κανάλι της Κάτω Κηφισιάς είχε ανεβασμένη επίδοση στην πρωινομεσημεριανή ζώνη εκπομπών του και σχετικά καλή επίδοση το βράδυ, σε σχέση με τον υπόλοιπο ανταγωνισμό.

Η «αποχή» απέναντι στα κανάλια εθνικής εμβέλειας υπολογίστηκε από τη Nielsen στο 29,8% και 29,5% αντιστοίχως για το Σάββατο και την Κυριακή.

Διαβάστε επίσης

ONE Channel: «Σχόλασε» τον Σταμάτη Ζαχαρό μετά τον κοινωνικό σάλο που προκάλεσε

Γερμανού για φορολογικό έλεγχο σε Καρβέλα – Βίσση: «Καλό είναι το κράτος να μην αφήνει κανέναν χωρίς έλεγχο, με πιάσατε ε;» (Video)

«Τα έχασε» με τα αποτελέσματα έρευνας ο Μούσιος: «Έχετε τρελαθεί;» (Video)