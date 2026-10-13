Η Hyundai παρουσίασε τρεις σημαντικές παγκόσμιες πρεμιέρες στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού (photos)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η Hyundai παρουσίασε τρεις σημαντικές παγκόσμιες πρεμιέρες στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού, με κορυφαία στιγμή την παγκόσμια παρουσίαση του ολοκαίνουργιου Bayon.

Παράλληλα με το νέο B-SUV, παρουσίασε την ευρωπαϊκή έκδοση του ολοκαίνουργιου Tucson και του Tucson N Line, ενισχύοντας τον πυρήνα της ευρωπαϊκής γκάμας της, ενώ παρουσίασε και το αμιγώς ηλεκτρικό ελαφρύ επαγγελματικό όχημα STARIA Cargo.

Η παρουσίαση των νέων βασικών SUV της Hyundai και η είσοδος σε νέες κατηγορίες πελατών συνοδεύτηκαν από σημαντικές στρατηγικές συνεργασίες της μάρκας στην Ευρώπη.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η συνεργασία της Hyundai ως Offical Automotive Partner του UEFA Champions League, καθώς και η επέκταση της συνεργασίας με τη Waymo σε διεθνείς αγορές.

Τέλος, δίπλα βρίσκεται και το νέο IONIQ 3, το οποίο σχεδιάστηκε και εξελίχθηκε στην Ευρώπη για ευρωπαίους πελάτες και είναι ήδη διαθέσιμο στην αγορά.

Διαβάστε επίσης:

Το νέο Fiat Multiplay κατάφερε να είναι πιο περίεργο και από το παλιό

Αποκάλυψη για το BYD Atto 8: Η ναυαρχίδα που «φουλάρει» σε 9 λεπτά

Τέλος παραγωγής: Οκτώ γνωστά αυτοκίνητα που αποχαιρετούμε το 2026