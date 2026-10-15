ΗΠΑ: Αφόρητες πιέσεις στον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας για νέα αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου – Ζητούν επιπλέον 100 εκατ. βαρέλια για να πέσουν οι τιμές

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Nέα αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, ύψους τουλάχιστον 100 εκατ. βαρελιών, ζητούν μετ’ επιτάσεως οι ΗΠΑ, κρίνοντας ανεπαρκείς τις μέχρι τώρα παρεμβάσεις για την αναχαίτιση της ανόδου των τιμών των καυσίμων, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg.

Με τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και τη Ρωσία να περιορίζουν την προσφορά και τις τιμές του ντίζελ να εκτοξεύονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, η Ουάσιγκτον εντείνει τις πιέσεις προς τα υπόλοιπα κράτη-μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΙΕΑ), ζητώντας πρόσθετες ποσότητες πέραν όσων έχουν ήδη συμφωνηθεί.

Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις σχετικές διαβουλεύσεις, οι ΗΠΑ διεμήνυσαν στους εταίρους τους στον ΙΕΑ ότι τα υφιστάμενα σχέδια για τη διάθεση πετρελαίου από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης δεν επαρκούν για να περιορίσουν την άνοδο των τιμών.

Παρότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι που συμμετέχουν στη συνάντηση του Οργανισμού στο Παρίσι την Πέμπτη δεν έχουν ακόμη υποβάλει επίσημη πρόταση, ασκούν ανεπίσημα πιέσεις προκειμένου να εξασφαλίσουν δεσμεύσεις για την αποδέσμευση τουλάχιστον 100 εκατ. επιπλέον βαρελιών, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, οι οποίες ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, καθώς οι συζητήσεις δεν είναι δημόσιες.

Τα 400 εκατ. βαρέλια του Μαρτίου και η διαφωνία για τα αποθέματα

Τον περασμένο Μάρτιο, ο ΙΕΑ είχε συντονίσει την αποδέσμευση 400 εκατ. βαρελιών πετρελαίου και καυσίμων. Ωστόσο, ορισμένες κυβερνήσεις επέλεξαν να διατηρήσουν τα αποθέματα ασφαλείας τους, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχε ανάγκη να διατεθούν στην αγορά.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, οι χώρες της Ομάδας των Επτά (G7) συμφώνησαν στην αποδέσμευση έως και 100 εκατ. βαρελιών. Στη συνέχεια, όμως, αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης διευκρίνισαν ότι η ποσότητα αυτή δεν συνιστούσε νέα παρέμβαση, αλλά αντιστοιχούσε αποκλειστικά στο μέρος των αποθεμάτων που δεν είχε ακόμη διατεθεί από την ποσότητα που είχε συμφωνηθεί τον Μάρτιο.

Η αμερικανική πλευρά ζητά πλέον να προστεθούν νέες ποσότητες, πέραν των ήδη συμφωνημένων, θεωρώντας ότι οι υφιστάμενες δεσμεύσεις δεν αρκούν για να ανακόψουν την ανοδική πορεία των τιμών.

Η απειλή Τραμπ για απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ από τις ΗΠΑ

Οι αμερικανικές πιέσεις ασκούνται σε μια συγκυρία έντονων αναταράξεων στην αγορά καυσίμων, καθώς οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και τη Ρωσία περιορίζουν την προσφορά ντίζελ, ενός καυσίμου κομβικής σημασίας για τη βιομηχανική δραστηριότητα, ωθώντας τις τιμές στην αντλία σε επίπεδα ρεκόρ.

Η κατάσταση έχει οδηγήσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να εξετάσει ακόμη και το ενδεχόμενο απαγόρευσης των αμερικανικών εξαγωγών ντίζελ, ενώ έχει ανακοινώσει και συμφωνία προμήθειας καυσίμων με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας δεν ανταποκρίθηκε άμεσα στα αιτήματα του Bloomberg για σχολιασμό, ενώ αναπάντητη έμεινε και τηλεφωνική κλήση προς το γραφείο Τύπου του αμερικανικού υπουργείου Ενέργειας.

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