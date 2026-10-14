«Καμπανάκι» από το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας για τις τιμές του ντίζελ στην Ευρώπη έως το 2027 – Έρχονται νέες αυξήσεις

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Οι αγορές ντίζελ θα παραμείνουν περιορισμένες μέχρι και το 2027 και οι τιμές χονδρικής του ντίζελ στην Ευρώπη θα μπορούσαν να αυξηθούν ξανά τις επόμενες εβδομάδες, προειδοποίησε την Τετάρτη ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA).

Στη μηνιαία έκθεσή της, η εποπτική αρχή ενέργειας με έδρα το Παρίσι ανέφερε ότι η ανάκαμψη των αποθεμάτων πετρελαίου του Κόλπου δεν κατάφερε να επιλύσει την έλλειψη καυσίμων, με την παγκόσμια παραγωγή να εξακολουθεί να υπολείπεται της κατανάλωσης.

Η προσφορά αυξήθηκε κατά 2,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα (mb/d) στα 102,3 mb/d τον Σεπτέμβριο, λόγω της αύξησης των εξαγωγών αργού πετρελαίου του Κόλπου, η οποία κυμάνθηκε από τη Σαουδική Αραβία, σε περισσότερα από τα τρία τέταρτα των προπολεμικών επιπέδων, αλλά παραμένει ελαφρώς κάτω από την παγκόσμια ζήτηση, η οποία ανέρχεται σε περίπου 103,5 mb/d, σύμφωνα με την εκτίμηση του IEA.

Ο πόλεμος που ξεκίνησε με τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου κάθε άλλο παρά έχει τελειώσει.

Το Ιράν έχει μπλοκάρει το Στενό του Ορμούζ, την οδό για περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου, και πρόσφατα ενέτεινε τις επιθέσεις σε πλοία που βρίσκονται εκεί, ενώ οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν, χτυπούν σαουδαραβικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

«Οι νέες επιθέσεις στον Κόλπο καθιστούν την ανάκαμψη εύθραυστη», δήλωσε ο IEA.

Την Τρίτη, η βρετανική υπηρεσία ναυτιλιακής ασφάλειας UKMTO δήλωσε ότι βλήματα άγνωστης προέλευσης έπληξαν ένα δεξαμενόπλοιο και ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στο στενό.

Νωρίς την Τετάρτη, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που μετέφερε περισσότερα από 2.500 εμπορευματοκιβώτια βυθίστηκε νότια του στενού αφού χτύπησε σε ναυτική νάρκη και έπιασε φωτιά, ισχυριζόμενοι ότι ακολούθησε μη εξουσιοδοτημένη διαδρομή και προειδοποιώντας τους άλλους για τους συνεχιζόμενους κινδύνους.

Το αργό πετρέλαιο Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς για τις τιμές του πετρελαίου, αυξήθηκε κατά περίπου 1%, ξεπερνώντας τα 107 δολάρια ανά βαρέλι στις αρχές των συναλλαγών την Τετάρτη, αλλά αργότερα μείωσε τα κέρδη του και κυμαίνεται γύρω στα 106 δολάρια τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές.

Εν τω μεταξύ, το αμερικανικό πετρέλαιο αναφοράς, West Texas Intermediate, διαπραγματεύτηκε αμετάβλητο στα περίπου 94,75 δολάρια ανά βαρέλι.

credit: AP

Προβληματική η ροή ντίζελ

Οι τιμές του ντίζελ έχουν υποχωρήσει από τα ρεκόρ του Σεπτεμβρίου, πάνω από τα 200 δολάρια το βαρέλι, αλλά οι τιμές αναφοράς «παραμένουν σχεδόν διπλάσιες από την τιμή του αργού πετρελαίου και τα επίπεδα πριν από την κρίση», δήλωσε ο IEA.

Με τις εξαγωγές καυσίμων από τη Μέση Ανατολή να βρίσκονται κάτω από το ήμισυ των προπολεμικών τους επιπέδων και τα ρωσικά διυλιστήρια να έχουν πληγεί από ουκρανικά drones, οι προμήθειες ντίζελ παραμένουν υπό πίεση.

Η αύξηση του κόστους αποστολής θα μπορούσε να αυξήσει αυτήν την πίεση.

«Καθώς οι εντάσεις στην αγορά μεταφοράς αργού πετρελαίου έχουν εξαπλωθεί και σε άλλες κατηγορίες δεξαμενόπλοιων, οι τιμές του παραδοτέου ντίζελ στις κυρίαρχες αγορές εισαγωγής ντίζελ – Ευρώπη, Αφρική και Λατινική Αμερική – θα μπορούσαν να αυξηθούν ξανά τις επόμενες εβδομάδες», ανέφερε ο IEA.

Ο IEA δήλωσε ότι τα χαμένα αποθέματα ντίζελ είναι απίθανο να αναπληρωθούν πέρα ​​από τις κανονικές εποχιακές αλλαγές πριν από το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Η G7 δεσμεύτηκε στις 2 Οκτωβρίου να αποδεσμεύσει έως και 100 εκατομμύρια βαρέλια αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης μέσω του IEA, με πρώτο το ντίζελ.

Ωστόσο, ένα εσωτερικό έγγραφο που είδε το Euronews δείχνει ότι αυτό θα κάλυπτε τα βαρέλια που εξακολουθούν να οφείλονται βάσει της δέσμευσης των 400 εκατομμυρίων του Μαρτίου, εκ των οποίων τα 326 εκατομμύρια έχουν αποδεσμευτεί, αντί να προστεθούν σε αυτήν.

Αποκλίνουσες απόψεις για τη ζήτηση

Ο IEA αναμένει τώρα ότι οι υψηλές τιμές και η ασθενέστερη ανάπτυξη θα μειώσουν την παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου κατά 2,6 mb/d φέτος στα 102,4 mb/d, ελαφρώς περισσότερο από την πτώση των 2,5 mb/d που προβλέφθηκε τον περασμένο μήνα.

Επίσης, μείωσε την ανάκαμψη του επόμενου έτους σε 2 mb/d από 2,6 mb/d, πράγμα που σημαίνει ότι η ζήτηση για το 2027 θα παραμείνει 0,6% κάτω από τα επίπεδα του 2025 αντί να ξεπεράσει αυτά.

Από την άλλη πλευρά, ο ΟΠΕΚ, η ομάδα των εξαγωγέων πετρελαίου, είναι πιο αισιόδοξος.

Την Τρίτη, μείωσε την πρόβλεψή της για την αύξηση της ζήτησης το 2026 για έκτο συνεχόμενο μήνα, στα 180.000 βαρέλια την ημέρα από 380.000, αλλά αύξησε την εκτίμησή της για το 2027 στα 2,55 mb/d από 2,36 mb/d, αναμένοντας την ανασύσταση των αποθεμάτων που εξαντλήθηκαν από τον πόλεμο.

Η παραγωγή αργού πετρελαίου από τον ΟΠΕΚ+, στον οποίο περιλαμβάνεται η Ρωσία, αυξήθηκε κατά περίπου 900.000 βαρέλια την ημέρα στα 39,07 mb/d τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τον ΟΠΕΚ.

Επτά βασικά μέλη διατήρησαν αμετάβλητους τους στόχους του Νοεμβρίου στις 4 Οκτωβρίου, με τα περισσότερα να αντλούν κάτω από την ποσόστωση λόγω του πολέμου, και θα συναντηθούν ξανά την 1η Νοεμβρίου. Τα ΗΑΕ αποχώρησαν και από τις δύο ομάδες τον Μάιο.

Εκτός εάν επιλυθούν οι συγκρούσεις στην περιοχή, «οι αγορές πετρελαίου ενδέχεται να βιώσουν περισσότερες αναταραχές τους επόμενους μήνες, προτού προκύψει κάποιο τελικό πλεόνασμα το 2027», προειδοποίησε ο IEA κατά τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του την Πέμπτη.

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