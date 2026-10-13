search
ΤΕΤΑΡΤΗ 14.10.2026 00:20
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.10.2026 23:06

Στενά του Ορμούζ: Δύο πλοία χτυπήθηκαν από βλήματα άγνωστης προέλευσης

13.10.2026 23:06
hormuz-8234

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Δύο εμπορικά πλοία δέχθηκαν πλήγματα από βλήματα άγνωστης προέλευσης στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το βράδυ της Τρίτης η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας (UKMTO), εν μέσω της συνεχιζόμενης πολεμικής σύγκρουσης στο Ιράν.

Πρόκειται για ένα δεξαμενόπλοιο και ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, τα οποία επλήγησαν ενώ βρίσκονταν στα Στενά του Ορμούζ, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες των επιθέσεων.

Η UKMTO ανακοίνωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για τη διαλεύκανση των δύο περιστατικών, επισημαίνοντας ότι παραμένει αδιευκρίνιστο εάν έχουν προκληθεί υλικές ζημιές ή εάν υπάρχουν θύματα.

Η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ

Από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, στα τέλη Φεβρουαρίου, η Τεχεράνη επιδιώκει να διατηρήσει τον έλεγχο της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας διόδου, θέτοντας συχνά στο στόχαστρο πλοία που επιχειρούν να διασχίσουν τα Στενά χωρίς προηγούμενη άδειά της.

Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, εντείνοντας την αντιπαράθεση γύρω από τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή.

Διαβάστε επίσης:

CNN: Το παρασκήνιο της απομάκρυνσης της Γκίλφοϊλ από την Αθήνα – Η δυσαρέσκεια στον Λευκό Οίκο και οι προσπάθειές της να παραμείνει στη θέση της

Ντόναλντ Τουσκ για Pegasus: Το Ισραήλ παρακολουθούσε όλη την Πολωνία

Συναγερμός στην Υεμένη: Τα κρούσματα χολέρας τριπλασιάστηκαν μέσα σε τρεις εβδομάδες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ukraine kyiv ktirio
ΚΟΣΜΟΣ

Κίεβο: Ρωσικός βαλλιστικός πύραυλος έπληξε πολυκατοικία – Χωρίς προειδοποίηση η επίθεση

foitites-eksots
ΕΛΛΑΔΑ

Καπνογόνα και πανό για τη φοιτητική στέγη μπροστά στη Βουλή – Ένταση με φοιτητές και ΜΑΤ στο Σύνταγμα (Photos)

alexis-tsipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Η Ευρώπη δεν έχει την πολυτέλεια να αρνηθεί μια συμφωνία που θα ρίξει τις τιμές στα καύσιμα – «Αόρατο μνημόνιο» η ακρίβεια στη χώρα

pao negel
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Με άμυνα από ατσάλι ο Παναθηναϊκός διέλυσε την Παρτιζάν με 72-55 στο Βελιγράδι και έκανε το 5Χ5

albania epeisodia
ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Σοβαρά επεισόδια στα Τίρανα – Φοιτητές επιτέθηκαν με τούβλα στο υπουργείο Παιδείας (Videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mitsotakis – tsipras- gkilfoil – triantopoulos – new
ΚΑΛΧΑΣ

Το 30% ο σίγουρος πήχης του Μητσοτάκη, τι λένε τα νέα γκάλοπ, η Κίμπερλι προς την έξοδο, η μοναξιά του Τριαντόπουλου και το άγχος του Αλέξη

REVI-KOURDIS
MEDIA

Δικαστική δικαίωση για Ευλαμπία Ρέβη και Γιώργο Κουρδή: Άκυρη η απόλυσή τους από τον ΣΚΑΪ

vasilis-paiteris-new
ΕΛΛΑΔΑ

Στις φυλακές Λάρισας οδηγείται ο Βασίλης Παϊτέρης - «Δεν έχω κάνει κακό σε κανέναν, δεν μπορώ να πληρώσω αυτά που μου λένε» (Video)

karteros_0707_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρτερός: Επανέρχεται στην κόντρα με το ΠΑΣΟΚ και εξηγεί – «Πείτε καθαρά με ποιους θα πάτε μετά τις εκλογές»

kalpi_dimoskopisi_0806_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Interview επιμένει να δημοσιεύει έρευνες πριν ξεκαθαρίσει ο έλεγχος με την προηγούμενη δημοσκόπηση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 14.10.2026 00:20
ukraine kyiv ktirio
ΚΟΣΜΟΣ

Κίεβο: Ρωσικός βαλλιστικός πύραυλος έπληξε πολυκατοικία – Χωρίς προειδοποίηση η επίθεση

foitites-eksots
ΕΛΛΑΔΑ

Καπνογόνα και πανό για τη φοιτητική στέγη μπροστά στη Βουλή – Ένταση με φοιτητές και ΜΑΤ στο Σύνταγμα (Photos)

alexis-tsipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Η Ευρώπη δεν έχει την πολυτέλεια να αρνηθεί μια συμφωνία που θα ρίξει τις τιμές στα καύσιμα – «Αόρατο μνημόνιο» η ακρίβεια στη χώρα

1 / 3