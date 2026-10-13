Στενά του Ορμούζ: Δύο πλοία χτυπήθηκαν από βλήματα άγνωστης προέλευσης

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Δύο εμπορικά πλοία δέχθηκαν πλήγματα από βλήματα άγνωστης προέλευσης στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το βράδυ της Τρίτης η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας (UKMTO), εν μέσω της συνεχιζόμενης πολεμικής σύγκρουσης στο Ιράν.

Πρόκειται για ένα δεξαμενόπλοιο και ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, τα οποία επλήγησαν ενώ βρίσκονταν στα Στενά του Ορμούζ, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες των επιθέσεων.

Η UKMTO ανακοίνωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για τη διαλεύκανση των δύο περιστατικών, επισημαίνοντας ότι παραμένει αδιευκρίνιστο εάν έχουν προκληθεί υλικές ζημιές ή εάν υπάρχουν θύματα.

Η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ

Από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, στα τέλη Φεβρουαρίου, η Τεχεράνη επιδιώκει να διατηρήσει τον έλεγχο της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας διόδου, θέτοντας συχνά στο στόχαστρο πλοία που επιχειρούν να διασχίσουν τα Στενά χωρίς προηγούμενη άδειά της.

Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, εντείνοντας την αντιπαράθεση γύρω από τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή.

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