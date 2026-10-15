Πτώση μεγάλου δέντρου έξω από το Μέγαρο Μαξίμου: Κλειστή η Ηρώδου Αττικού

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Κλειστή από τις 05:00 τα ξημερώματα της Πέμπτης είναι η Ηρώδου Αττικού λόγω πτώσης μεγάλου δέντρου έξω από το Μέγαρο Μαξίμου.

Το δέντρο έπεσε περίπου 30 μέτρα πριν το Μέγαρο Μαξίμου, από την πλευρά του Ζαππείου και από καθαρή τύχη δεν τραυματίστηκε κάποιος περαστικός μιας και το περιστατικό σημειώθηκε ώρα που αυτό το πολυσύχναστο σημείο είναι άδειο.



Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μουριά, η οποία έπεσε πάνω στο κάγκελο.

Στο σημείο επιχειρεί δύναμη της Πυροσβεστικής και του Δήμου Αθηναίων.

Ο δρόμος είναι κλειστός από το ύψος της Μουρούζη.

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