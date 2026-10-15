Στην κορυφή της τηλεθέασης με συνεισφορά από το Champions League για το Mega την Τετάρτη (14/10)

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Με δυναμική περίπου δυόμιση ποσοστιαίων μονάδων περισσότερη από την Τρίτη το Mega χθες υπερσκέλισε τον Alpha στην κούρσα τηλεθέασης των καναλιών και του «χάλασε» το σερί παραμονής στην κορυφή για τρίτη ημέρα.

Στην εξέλιξη αυτή έπαιξε ρόλο για το κανάλι της Καλλιθέας η απευθείας μετάδοση του ματς Σαχτάρ Ντόνετσκ- ΑΕΚ.

Ο Alpha είχε απώλειες αλλά διατήρησε δυναμική για διεκδίκηση της πρωτιάς στην επόμενη αναμέτρηση. Τρίτο σε προτιμήσεις πρόγραμμα της περασμένης ημέρας ήταν εκείνο του ΑΝΤ1 όπως φαίνεται και από τα στοιχεία της Nielsen, με τέταρτο εκείνο του ΣΚΑΪ.

Έχει ενδιαφέρον ότι παρά την ένταση του ανταγωνισμού λόγω τηλεοπτικών μεταδόσεων ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής δραστηριότητας και με ελληνικό ενδιαφέρον κέρδη εμφάνισαν από τη μία ημέρα στην άλλη ΑΝΤ1 και ΣΚΑΪ , το OPEN είχε οριακή μεταβολή (-0,1%) σε σχέση με την Τρίτη, ενώ φαίνεται να επηρεάστηκε το STAR, εκτός του Alpha.

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