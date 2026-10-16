search
ΣΑΒΒΑΤΟ 17.10.2026 00:52
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.10.2026 23:32

Euroleague: Η Χάποελ Τελ Αβίβ έσπασε το αήττητο του Παναθηναϊκού με 91-81 στο ΟΑΚΑ

16.10.2026 23:32
lesor pao itta

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Την πρώτη του ήττα στη φετινή Euroleague γνώρισε ο Παναθηναϊκός, καθώς η Χάποελ Τελ Αβίβ επικράτησε με 91-81 στο Telekom Center Athens, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής. Οι «πράσινοι» δεν κατάφεραν να περιορίσουν επιθετικά τους Ισραηλινούς, με την άμυνά τους να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα στην αναμέτρηση. Στο 5-1 υποχώρησε το ρεκόρ του Παναθηναϊκού με τη Χάποελ να ανεβαίνει στο 4-2. 

Η άμυνα του «τριφυλλιού» που επέτρεπε μέσο όρο 69,4 πόντους στους αντιπάλους του στις πρώτες πέντε αγωνιστικές, απόψε δέχθηκε 91 από τη Χάποελ, απόρροια της κακής λειτουργίας της. Στα προβλήματα της άμυνας προστέθηκαν χαμένα επιθετικά ριμπάουντ, αστοχία από τα 6,75 (5/21 τρίποντα) και λάθη (11), αφήνοντας τον Βασίλιε Μίτσιτς… ανενόχλητο στο κομμάτι της εκτέλεσης (9π.) και της δημιουργίας (8ασ.). Ο Σέρβος μάλιστα ήταν αυτός που στο 39΄ υπέγραψε με τρίποντη-βόμβα το δεύτερο εφετινό διπλό των Ισραηλινών.

Την ίδια στιγμή και με εξαίρεση τον μαχητικότατο Σιλβέν Φρανσίσκο (22π.), ο Παναθηναϊκός δεν είχε άλλη σταθερή απειλή στην επίθεση και μοιραία ήρθε η πρώτη εφετινή ήττα. Δεν αγωνίστηκε για δεύτερη σερί αναμέτρηση ο Ίζαν Μπόνγκα (ενοχλήσεις στον δεξιό καρπό), ενώ εκτός ήταν οι Κέντρικ Ναν, Κώστας Σλούκας και Νίκος Ρογκαβόπουλος.

Από τη Χάποελ έλαμψε ο Ζακ ΛεΝτέι με 17 πόντους, ενώ τον ακολούθησαν σε απόδοση οι Ελάια Μπράιαντ (14π.) και Νταν Οτούρου (13π.). 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η προπονητική διάσταση της αναμέτρησης, με τον Δημήτρη Ιτούδη να επικρατεί του άλλοτε μέντορά του, Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς.

Τα δεκάλεπτα: 25-29, 46-48, 61-68, 81-91.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Μόγκουλκοτς, Κονσταντίνοβς, Τεπενιέ

Οι συνθέσεις:
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς): Καλαϊτζάκης,Φρανσίσκο 22 (2), Μωραΐτης, Μπάντιο 12, Χέιζ-Ντέιβις 8, Γκραντ 8 (2), Λεσόρ 11, Γιαμπουσέλε 7 (1), Ερνανγκόμεθ 4, Μήτογλου 5, Μαντζούκας 2, Φαλ 2.

ΧΑΠΟΕΛ (Δημήτρης Ιτούδης): Τόπιν, Τζέρμαν, Μπλέικνι 9 (1), Μπράιαντ 14 (1), Κόφι 7, Γουέινραϊτ 3, Σατοράνσκι 5 (1), ΛεΝτέι 17 (1), Οντιάσε 6, Μίτσιτς 9 (3), Οτούρου 13, Καμπόκλο 8 (1).

Διαβάστε επίσης:

Μετανιωμένος για το ξέσπασμα δηλώνει τώρα ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, στην απολογία του στην ΚΑΕ Ολυμπιακός

Ο αποχαιρετισμός του Παναθηναϊκού στον Γιώργο Βαρδινογιάννη: Για πάντα αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας της ομάδας


Europa League, Ρεν – ΟΦΗ 2-1: Πικρή ήττα στο 89′ για τους Κρητικούς – Προηγήθηκαν με Φούντα, αλλά λύγισαν στο φινάλε

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
elections-usa
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί συγκεντρώνουν περισσότερα χρήματα από τους Ρεπουμπλικάνους, παρά τα εκατομμύρια του Μασκ

adriana-retyte
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Βρετανία: 14χρονη έβαλε τέλος στη ζωή της μετά από παρακολούθηση βίντεο αυτοκτονίας στο TikTok

musk trump
ΚΟΣΜΟΣ

Telegraph: Ο Μασκ φέρεται να πρότεινε στον Τραμπ να περιορίσει το Starshield στην Ουκρανία – Τι απαντά ο Αμερικανός πρόεδρος

synodos koryfis
ΚΟΣΜΟΣ

Σύνοδος ΕΕ: Πέντε ανοιχτά μέτωπα και καμία συμφωνία – Το αδιέξοδο για Ουκρανία, προϋπολογισμό και μεταναστευτικό

motero osfp barca
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Δεύτερο σερί «διπλό» για τον Ολυμπιακό στην Ισπανία, 105-100 στην παράταση τη Μπαρτσελόνα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karamanlis samaras new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αμηχανία στο στρατόπεδο Σαμαρά από τις αποστάσεις Καραμανλή - Πού φτάνουν οι δεξαμενές για το νέο κόμμα

savvidis -mhtsotakis- androulakis- karamanlis – new
ΚΑΛΧΑΣ

Οι δημοσκοπήσεις ανησυχούν το Μαξίμου, τα «δώρα» Καραμανλή - Ανδρουλάκη, το τηλεφώνημα Μητσοτάκη - Σαββίδη και οι παραιτήσεις για Τσίπρα

ste symboulio epikrateias
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

STAGE: Απόφαση του ΣτΕ ανοίγει τον δρόμο για πλήρη ασφάλιση και αναγνώριση συντάξιμων ετών εργασίας

keftedakia_simvoules2
CUCINA POVERA

Μυστικά και συμβουλές για ζουμερά και μαλακά κεφτεδάκια

mitsotakis androulakiss
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Ανδρουλάκης: Γιατί προκάλεσε ικανοποίηση στο Μαξίμου, τι γίνεται με το «σενάριο Δένδια» και η αυτοεξαίρεση από κάθε σενάριο διακυβέρνησης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 17.10.2026 00:52
elections-usa
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί συγκεντρώνουν περισσότερα χρήματα από τους Ρεπουμπλικάνους, παρά τα εκατομμύρια του Μασκ

adriana-retyte
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Βρετανία: 14χρονη έβαλε τέλος στη ζωή της μετά από παρακολούθηση βίντεο αυτοκτονίας στο TikTok

musk trump
ΚΟΣΜΟΣ

Telegraph: Ο Μασκ φέρεται να πρότεινε στον Τραμπ να περιορίσει το Starshield στην Ουκρανία – Τι απαντά ο Αμερικανός πρόεδρος

1 / 3