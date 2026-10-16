Euroleague: Η Χάποελ Τελ Αβίβ έσπασε το αήττητο του Παναθηναϊκού με 91-81 στο ΟΑΚΑ

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Την πρώτη του ήττα στη φετινή Euroleague γνώρισε ο Παναθηναϊκός, καθώς η Χάποελ Τελ Αβίβ επικράτησε με 91-81 στο Telekom Center Athens, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής. Οι «πράσινοι» δεν κατάφεραν να περιορίσουν επιθετικά τους Ισραηλινούς, με την άμυνά τους να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα στην αναμέτρηση. Στο 5-1 υποχώρησε το ρεκόρ του Παναθηναϊκού με τη Χάποελ να ανεβαίνει στο 4-2.

Η άμυνα του «τριφυλλιού» που επέτρεπε μέσο όρο 69,4 πόντους στους αντιπάλους του στις πρώτες πέντε αγωνιστικές, απόψε δέχθηκε 91 από τη Χάποελ, απόρροια της κακής λειτουργίας της. Στα προβλήματα της άμυνας προστέθηκαν χαμένα επιθετικά ριμπάουντ, αστοχία από τα 6,75 (5/21 τρίποντα) και λάθη (11), αφήνοντας τον Βασίλιε Μίτσιτς… ανενόχλητο στο κομμάτι της εκτέλεσης (9π.) και της δημιουργίας (8ασ.). Ο Σέρβος μάλιστα ήταν αυτός που στο 39΄ υπέγραψε με τρίποντη-βόμβα το δεύτερο εφετινό διπλό των Ισραηλινών.

Την ίδια στιγμή και με εξαίρεση τον μαχητικότατο Σιλβέν Φρανσίσκο (22π.), ο Παναθηναϊκός δεν είχε άλλη σταθερή απειλή στην επίθεση και μοιραία ήρθε η πρώτη εφετινή ήττα. Δεν αγωνίστηκε για δεύτερη σερί αναμέτρηση ο Ίζαν Μπόνγκα (ενοχλήσεις στον δεξιό καρπό), ενώ εκτός ήταν οι Κέντρικ Ναν, Κώστας Σλούκας και Νίκος Ρογκαβόπουλος.

Από τη Χάποελ έλαμψε ο Ζακ ΛεΝτέι με 17 πόντους, ενώ τον ακολούθησαν σε απόδοση οι Ελάια Μπράιαντ (14π.) και Νταν Οτούρου (13π.).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η προπονητική διάσταση της αναμέτρησης, με τον Δημήτρη Ιτούδη να επικρατεί του άλλοτε μέντορά του, Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς.

Τα δεκάλεπτα: 25-29, 46-48, 61-68, 81-91.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Μόγκουλκοτς, Κονσταντίνοβς, Τεπενιέ

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς): Καλαϊτζάκης,Φρανσίσκο 22 (2), Μωραΐτης, Μπάντιο 12, Χέιζ-Ντέιβις 8, Γκραντ 8 (2), Λεσόρ 11, Γιαμπουσέλε 7 (1), Ερνανγκόμεθ 4, Μήτογλου 5, Μαντζούκας 2, Φαλ 2.

ΧΑΠΟΕΛ (Δημήτρης Ιτούδης): Τόπιν, Τζέρμαν, Μπλέικνι 9 (1), Μπράιαντ 14 (1), Κόφι 7, Γουέινραϊτ 3, Σατοράνσκι 5 (1), ΛεΝτέι 17 (1), Οντιάσε 6, Μίτσιτς 9 (3), Οτούρου 13, Καμπόκλο 8 (1).

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