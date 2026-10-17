Ταχυμεταφορές: Η Skroutz μπαίνει στις αποστολές δεμάτων και εντείνει τον ανταγωνισμό με BoxNow και ACS

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Σε νέα φάση ανταγωνισμού εισέρχεται η ελληνική αγορά ταχυμεταφορών, καθώς η Skroutz επεκτείνει τις δραστηριότητές της στις αποστολές δεμάτων μεταξύ ιδιωτών, αξιοποιώντας το δίκτυο αυτοματοποιημένων θυρίδων που έχει αναπτύξει σε ολόκληρη τη χώρα. Η συγκεκριμένη κίνηση ενισχύει τον ανταγωνισμό με την Box Now και την ACS, οι οποίες έχουν ήδη σημαντική παρουσία στον συγκεκριμένο τομέα.

Η νέα υπηρεσία της Skroutz Last Mile επιτρέπει στους καταναλωτές να αποστέλλουν δέματα απευθείας από μία αυτοματοποιημένη θυρίδα σε άλλη, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε ταχυδρομικό κατάστημα.

Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας Skroutz. Ο αποστολέας επιλέγει το μέγεθος της θυρίδας, καταχωρίζει τα στοιχεία της αποστολής και καθορίζει το σημείο παραλαβής.

Παράλληλα, παρέχονται δυνατότητες ελέγχου διαθεσιμότητας θυρίδων σε πραγματικό χρόνο, παρακολούθησης του δέματος και αποστολής σχετικών ειδοποιήσεων.

Η εταιρεία αξιοποιεί το δίκτυο Skroutz Points, το οποίο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε, προσεγγίζει τις 120.000 θυρίδες πανελλαδικά.

Η είσοδος στη συγκεκριμένη δραστηριότητα διευρύνει το επιχειρηματικό αντικείμενο της Skroutz Last Mile πέρα από τις παραδόσεις ηλεκτρονικών παραγγελιών και δημιουργεί πρόσθετες δυνατότητες εσόδων.

Στον ίδιο χώρο δραστηριοποιείται ήδη η Box Now, η οποία διαθέτει περισσότερες από 240.000 θυρίδες στην Ελλάδα και έχει θέσει στόχο να προσεγγίσει τις 300.000 έως το τέλος του 2026.

Από την πλευρά της, η ACS έχει αναπτύξει περίπου 80.000 θυρίδες σε περισσότερα από 1.600 σημεία, συνδυάζοντας το αυτοματοποιημένο δίκτυο με την παραδοσιακή παρουσία των καταστημάτων της.

Η δυναμική του κλάδου αποτυπώνεται και στα οικονομικά αποτελέσματα των επιχειρήσεων.

Η Skroutz Last Mile εμφάνισε το 2025 κύκλο εργασιών 51,58 εκατ. ευρώ, έναντι 32,1 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση περίπου 60%. Τα καθαρά κέρδη της ανήλθαν στα 1,74 εκατ. ευρώ, από 840.000 ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

Ακόμη ταχύτερη ήταν η ανάπτυξη της Box Now, με τα έσοδά της να φτάνουν τα 34,78 εκατ. ευρώ, από 15,34 εκατ. ευρώ το 2024. Παράλληλα, η εταιρεία πέρασε σε θετικό EBITDA, ύψους 2,52 εκατ. ευρώ, ενώ περιόρισε σημαντικά τις καθαρές ζημιές.

Η ACS κατέγραψε κύκλο εργασιών 163 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 3,6%, με λειτουργικά κέρδη EBITDA 29,4 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 16,77 εκατ. ευρώ.

Τα οικονομικά μεγέθη δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα, καθώς οι τρεις επιχειρήσεις έχουν διαφορετικό εύρος δραστηριοτήτων.

Στο νέο περιβάλλον, σημαντικές προκλήσεις αντιμετωπίζουν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, τα οποία επιχειρούν να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες συνθήκες. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν ξεκινήσει πιλοτική συνεργασία με την Box Now για παραλαβές δεμάτων μέσω θυρίδων.

Το επόμενο διάστημα, ο ανταγωνισμός αναμένεται να επικεντρωθεί στην πυκνότητα των δικτύων, στο κόστος αποστολής και στην ταχύτητα εξυπηρέτησης, καθώς η αγορά μετακινείται σταδιακά προς περισσότερο αυτοματοποιημένες υπηρεσίες παράδοσης.

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