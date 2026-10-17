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17.10.2026 11:21

Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε χθες στα ανοικτά της Σαουδικής Αραβίας από άγνωστης προέλευσης βλήμα

17.10.2026 11:21
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Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε χθες από «άγνωστης προέλευσης βλήμα» στα ανοικτά της Σαουδικής Αραβίας, στα ύδατα του Κόλπου, ενώ το πλήρωμά του απομακρύνθηκε, όπως ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO.

Το πλοίο βρισκόταν 68 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της πόλης Τζουμπάιλ, σύμφωνα με την UKMTO, που διευκρίνισε ότι όλα τα μέλη του πληρώματος είναι σώα και ασφαλή και ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Η εταιρεία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας Vanguard ταυτοποίησε το πλοίο ως το πετρελαιοφόρο ST3, με σημαία των Νήσων Μάρσαλ.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε απόσταση εκατοντάδων χιλιομέτρων από το Στενό του Ορμούζ, από όπου περνούσε το ένα πέμπτο των παγκόσμιων υδρογονανθράκων πριν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, που πυροδοτήθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου από πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

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