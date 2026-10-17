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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

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17.10.2026 12:20

Πιερρακάκης: Έως 10/11 η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης και προκαταβολή πριν τα Χριστούγεννα (Video)

17.10.2026 12:20
kyriakos pierrakakis

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Απαντήσεις με βίντεο από την Μπανγκόκ δίνει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα.

Εστιάζοντας στο πετρέλαιο θέρμανσης, εξηγεί πως η επιδότηση στην αντλία ισχύει ήδη, ενώ η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου και η προκαταβολή θα καταβληθεί πριν από τα Χριστούγεννα.

Ο κ. Πιερρακάκης, ο οποίος ολοκληρώνει σήμερα την επίσκεψή του στην Μπανγκόκ, όπου βρέθηκε για την Ετήσια Σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και της Παγκόσμιας Τράπεζας, στο βίντεο που ανήρτησε αναφέρει ότι η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης μειώνεται κατά 40 λεπτά, που είναι 20 λεπτά από κρατική επιδότηση και άλλα 20 λεπτά από τα διυλιστήρια, με αποτέλεσμα η μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 1,55 ευρώ το λίτρο αντί για 1,95 ευρώ, που θα ήταν χωρίς τα μέτρα στήριξης.

Ακόμη, σημειώνει ότι το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 30%, που σημαίνει πως ένα νοικοκυριό που πέρυσι λάμβανε συνολικό επίδομα 800 ευρώ, φέτος θα λάβει 1.040 ευρώ.

«Για αυτούς, η τιμή θα είναι αντί για 1,55, πρακτικά 1,35 ευρώ», υπογραμμίζει ο υπουργός.

Περαιτέρω, τονίζει πως συνεχιζεται η επιδότηση με 20 λεπτά το λίτρο στο ντίζελ, αθροιστικά από την κρατική επιδότηση και από τα διυλιστήρια, και με 10 λεπτά το λίτρο στην αμόλυβδη από την κρατική επιδότηση.

«Οι διεθνείς κρίσεις δεν περιμένουν, ούτε η στήριξη των πολιτών μπορεί να περιμένει. Θα είμαστε εδώ για όσο χρειαστεί» καταλήγει ο κ. Πιερρακάκης.

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