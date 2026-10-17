Νέα εκκαθαριστικά με 50% μειωμένο ΕΝΦΙΑ για 15.689 δικαιώματα σε μικρούς οικισμούς

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Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχώρησε στην ανάρτηση νέων πράξεων προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ για το έτος 2026, προκειμένου να χορηγηθεί μείωση στον ΕΝΦΙΑ, ύψους 50%, για κύριες κατοικίες μικρών οικισμών (άρθρο 17 παρ. 3 του ν. 5219/2025 & Α. 1063/2026 Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ) σε όσους φορολογούμενους διόρθωσαν τον αριθμό παροχής ρεύματος της κατοικίας τους στη δήλωση Ε9 μετά την κεντρική εκκαθάριση, καθώς και σε όσους δεν είχε ταυτοποιηθεί η κύρια κατοικία τους κατά τη διενέργεια της κεντρικής εκκαθάρισης.
Ειδικότερα, η διαδικασία αφορά 15.689 δικαιώματα επί κύριας κατοικίας 15.304 φυσικών προσώπων σε οικισμούς με πληθυσμό έως:
Το συνολικό ποσό της μείωσης του φόρου ανέρχεται σε 806.587,66 ευρώ.
Οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν ειδοποίηση για την κοινοποίηση της νέας πράξης προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ μέσω e-mail και μέσω της προσωπικής τους θυρίδας «Τα Μηνύματά μου».
Μπορούν να δουν και να αποθηκεύσουν το νέο εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ:
Συμψηφισμοί και επιστροφές είναι σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της ερχόμενης εβδομάδας. Προϋπόθεση για την επιστροφή χρημάτων είναι η δήλωση έγκυρου ΙΒΑΝ στο Μητρώο της ΑΑΔΕ μέσω:
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