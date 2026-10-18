Βουλγαρία: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους από το Τελ Αβίβ λόγω απειλής για βόμβα

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Ένα αεροσκάφος της Austrian Airlines, το οποίο απογειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 18/10 από το Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν με προορισμό τη Βιέννη, εκτράπηκε στη Σόφια της Βουλγαρίας μετά από απειλή για βόμβα, σύμφωνα με το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Ισραήλ KAN News.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αυστριακές αρχές δέχθηκαν τηλεφώνημα από τη Βιέννη σχετικά με ένα ύποπτο αντικείμενο στο αεροσκάφος. Μετά την ειδοποίηση, δόθηκε εντολή στο αεροπλάνο να εκτραπεί προς τη Σόφια, όπου υποβάλλεται σε εξονυχιστικό έλεγχο.

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία διευκρίνισε ότι το περιστατικό δεν σημειώθηκε εντός ή πλησίον του ισραηλινού εναέριου χώρου. Ως εκ τούτου, δεν ενεπλάκη στις διαδικασίες και δεν χρειάστηκε να αναλάβει δράση.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα είχαν γίνει δύο ανώνυμες καταγγελίες για βόμβες σε πτήσεις της Delta Air Lines από τη Νέα Υόρκη προς το Ισραήλ, οι οποίες τελικά αποδείχθηκαν ψευδείς.

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