«Μόνο οι Ισραηλινοί μπορούν να επιλέγουν τον ηγέτη τους», απαντά στον Τραμπ ο βασικός αντίπαλος του Νετανιάχου

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Ο βασικός αντίπαλος του Μπενιαμίν Νετανιάχου στις βουλευτικές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, ο Γκάντι Άιζενκοτ, απάντησε σήμερα στο μήνυμα υποστήριξης του Ντόναλντ Τραμπ προς τον απερχόμενο πρωθυπουργό τονίζοντας ότι μόνο οι Ισραηλινοί μπορούν να επιλέγουν τον ηγέτη τους.

Ο Άιζενκοτ αντέδρασε στο μήνυμα του Τραμπ κατά τη διάρκεια συνεδρίου στο Τελ Αβίβ, δηλώνοντας παράλληλα ότι θαυμάζει τον Αμερικανό πρόεδρο. Όμως το Ισραήλ είναι μια δημοκρατική χώρα: μόνο οι Ισραηλινοί μπορούν να επιλέγουν τους ηγέτες τους, πρόσθεσε ο κύριος υποψήφιος της αντιπολίτευσης.

«Σπουδαίος πρωθυπουργός-πολεμιστής, δεν θα σας απογοητεύσει ποτέ»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι έδωσε την «απόλυτη και πλήρη στήριξή» του στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου, περίπου 10 μέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ.

Η ανάρτηση του Τραμπ ήταν η εξής:

«Ο Μπίμπι Νετανιάχου υπήρξε ένας σπουδαίος πρωθυπουργός-πολεμιστής, αλλά και ένας ακόμη σπουδαιότερος εταίρος για την ειρήνη στον πόλεμο κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν – ενός κράτους που εδώ και 51 χρόνια διακηρύσσει: “Θάνατος στο Ισραήλ, θάνατος στην Αμερική! Θα καταστρέψουμε τον Μικρό Σατανά και τον Μεγάλο Σατανά”. Ποια χώρα μπορεί να επιβιώσει όταν επιτρέπεται να λέγονται τέτοια πράγματα, διότι, αργά ή γρήγορα, αυτά καταλήγουν πάντα να γίνονται πραγματικότητα;». Θα ήταν μόνο θέμα χρόνου μέχρι το Ιράν να είχε εφαρμόσει αυτή τη απειλητική φράση, αλλά έχουν καταστραφεί συστηματικά, τόσο στρατιωτικά όσο και οικονομικά, και αν δεν αλλάξουν γρήγορα τον τρόπο τους, σύντομα θα τελειώσουμε τη δουλειά», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

«Αν το Ισραήλ αποκτήσει λάθος ηγέτη, δηλαδή οποιονδήποτε άλλον εκτός από τον Μπίμπι, τότε η Αμερική θα αναγκαστεί να αναλάβει η ίδια αυτή την αποστολή, κάτι που προσωπικά δεν επιθυμώ να συμβεί. Ο Μπίμπι Νετανιάχου στάθηκε δυνατός, θαρραλέος και ευφυής απέναντι σε τεράστια αντίσταση, ακόμη και από το ίδιο το Ισραήλ. Παρόλα αυτά, άντεξε και, μάλιστα, μεγαλούργησε! Έχω παρακολουθήσει τον Μπίμπι σε εξαιρετικά δύσκολες στιγμές. Ένας συνηθισμένος άνθρωπος, υπό τέτοιες συνθήκες, θα είχε λυγίσει από την πίεση.

Ο Μπίμπι, όμως, όχι μόνο δεν λύγισε, αλλά δυνάμωσε και διατηρεί αυτή τη δύναμη μέχρι σήμερα. Αυτό είναι το είδος του εταίρου που οι ΗΠΑ απαιτούν από το Ισραήλ, μια χώρα για την οποία έχουν προσφέρει τόσα πολλά. Με την παρούσα επιστολή, εκφράζω την απόλυτη και πλήρη στήριξή μου προς τον Μπίμπι Νετανιάχου ενόψει της επικείμενης εκλογικής αναμέτρησης για την επανεκλογή του στην πρωθυπουργία του Ισραήλ. Ο Μπίμπι Νετανιάχου ΔΕΝ ΘΑ ΣΑΣ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΕΙ ΠΟΤΕ!»

Ο Νετανιάχου ευχαριστεί

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ευχαρίστησε σήμερα τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την τεράστια υποστήριξή του ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 27ης Οκτωβρίου.

Ευχαριστώ, Κύριε Πρόεδρε Τραμπ, για την τεράστια υποστήριξή σας και για το από κοινού έργο μας. Μαζί, θα φέρουμε εις πέρας την αποστολή μας!, έγραψε ο Νετανιάχου στην πλατφόρμα X, μετά την ανακοίνωση του Τραμπ, μέσω του δικού του κοινωνικού δικτύου Truth Social, ότι προσφέρει στον Νετανιάχου την πλήρη και απόλυτη υποστήριξή του στην κούρσα για την επανεκλογή του.

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