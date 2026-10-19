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19.10.2026 12:22

Αυστραλία: Άνδρας έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω εσκεμμένα πάνω σε βουλευτή – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

19.10.2026 12:22
haines

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Η ανεξάρτητη βουλευτής Ελεν Χάινς στην Αυστραλία νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά την επίθεση που δέχτηκε από έναν άνδρα που έπεσε πάνω της με το αυτοκίνητό του.

Η επίθεση έγινε έξω από το γραφείο της στην πόλη Γουανγκαράτα στην πολιτεία Βικτώριας, όπως ανακοίνωσε ο Αυστραλός πρωθυπουργός Αντονι Αλμπανέζι, και σύμφωνα με τον ίδιο έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο όπου δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Ο πρωθυπουργός επιβεβαίωσε ότι η βουλευτής χτυπήθηκε από αυτοκίνητο και ότι ένας ύποπτος τέθηκε υπό κράτηση ενώ διεξάγεται έρευνα.

Το κίνητρο της, κατά τα φαινόμενα, επίθεσης δεν είναι γνωστό, είπε ο Αλμπανέζι, χωρίς να σχολιάσει αν ο ύποπτος είναι γνωστός στην αστυνομία.

Η αστυνομία της Βικτώριας σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι ο συλληφθείς είναι ένας 43χρονος από το Ταραγουίντζι, που απέχει περίπου 10 χιλιόμετρα από την Γουανγκαράτα, και ότι μέσα στο αυτοκίνητό του βρέθηκε ένα μαχαίρι.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο συλληφθείς ακινητοποιήθηκε από έναν περαστικό όταν βγήκε από το αυτοκίνητό του.

«Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα λευκό Toyota LandCruiser παρέσυρε την 65χρονη γυναίκα έξω από ένα γραφείο στην οδό Μέρφι, γύρω στις 3:35 μ.μ.», ανέφερε η ανακοίνωση της αστυνομίας.

Η αστυνομία επισημαίνει ότι διερευνά το ενδεχόμενο να επρόκειτο για σκόπιμη ενέργεια, ενώ παραμένει άγνωστο αν «τα εμπλεκόμενα πρόσωπα γνωρίζονται μεταξύ τους».

Η Χάινς εκπροσωπεί την εκλογική περιφέρεια του Ιντι (Σ.τ.Σ: βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα της πολιτείας της Βικτώρια) από το 2019.

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