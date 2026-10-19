ΑΠΕ – Ειδικό Τέλος: 39 εκατ. ευρώ στους δήμους – 15 εκατ. στους πολίτες για τη μείωση των λογαριασμών ρεύματος

Takeaways by to pontiki AI Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε τη διάθεση 38,9 εκατομμυρίων ευρώ για το 2025 προς δήμους και οικιακούς καταναλωτές που φιλοξενούν έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Τα χρήματα αυτά προέρχονται από το ειδικό τέλος που παρακρατείται από τα έσοδα αιολικών πάρκων, υδροηλεκτρικών σταθμών και άλλων έργων πράσινης ενέργειας.

Συνολικά 15,6 εκατομμύρια ευρώ θα κατευθυνθούν στη μείωση των λογαριασμών ρεύματος των οικιακών καταναλωτών, ενώ 23,4 εκατομμύρια ευρώ θα ενισχύσουν οικονομικά τους τοπικούς δήμους.

Οι περιοχές της Στερεάς Ελλάδας καταλαμβάνουν την πρώτη θέση στις εισπράξεις, με σημαντικά ποσά να κατανέμονται επίσης στη Δυτική Μακεδονία, την Πελοπόννησο και την Κρήτη.

Η κατανομή των κονδυλίων βασίζεται στα αναλυτικά στοιχεία παραγωγής ενέργειας ανά κοινότητα, με τους δήμους Καρύστου και Θηβαίων να λαμβάνουν τα υψηλότερα ποσά πανελλαδικά.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Αναλυτικοί χάρτες και αναλυτικά τα ποσά που θα λάβουν δήμοι, κοινότητες και πολίτες, στις περιοχές που έχουν εγκατασταθεί αιολικά πάρκα.

Πρόκειται για την ενίσχυση που δίνεται από το «ειδικό τέλος υπέρ ΟΤΑ και καταναλωτών» στους Δήμους και τους οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας που διαμένουν σε περιοχές (Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες) της Ελλάδας όπου λειτουργούν αιολικά πάρκα.

Για το 2025 το ποσό φτάνει τα 39 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που έχει παρακρατηθεί, με βάση το νόμο, αυτόματα από τις πληρωμές προς τα αιολικά πάρκα με σκοπό την ενίσχυση των τοπικών Δήμων και τη μείωση των λογαριασμών ρεύματος των οικιακών καταναλωτών και αντιστοιχούν στο 3% του τζίρου των έργων. Αντίστοιχες παρακρατήσεις γίνονται από τα μικρά υδροηλεκτρικά (ΜΥΗΣ), τους σταθμούς βιοενέργειας, φωτοβολταϊκά και υβριδικά έργα.

Με απόφαση του ΥΠΕΝ έχουν δημοσιοποιηθεί τα ποσά ανά κοινότητα που θα λάβουν οι Δήμοι και οι καταναλωτές για την παραγωγή Α.Π.Ε. του έτους 2025. Το συνολικό ποσό για την παραγωγή του έτους 2025 ανέρχεται σε 38,9 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτό:

15,6 εκατομμύρια ευρώ χρησιμοποιούνται για τη μείωση των λογαριασμών των οικιακών καταναλωτών.

23,4 εκατομμύρια ευρώ χρησιμοποιούνται για οικονομική ενίσχυση των τοπικών Δήμων.

Το 75% αυτών των ποσών, δηλαδή, πάνω από 29 εκατ. ευρώ, προέρχεται από τα αιολικά πάρκα.

Η διανομή των 15,6 εκατ. ευρώ στους καταναλωτές θα ξεκινήσει με την οριστικοποίηση του καταλόγου που δημοσιοποίησε το ΥΠΕΝ. Από αυτά, περί τα 12 εκατ. ευρώ προέρχονται από τα αιολικά πάρκα.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Όπως επισημαίνει η ΕΛΕΤΑΕΝ (Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας), ανάμεσα στις πιο ευνοημένες, περιοχές με σημαντική αιολική ανάπτυξη είναι στη νότια Εύβοια, τη Θράκη, τη Βοιωτία και την Κρήτη.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα συμπεράσματα από την επεξεργασία των αναλυτικών στοιχείων:

Τα ποσά από τα αιολικά πάρκα και λοιπές ΑΠΕ ανά Δήμο



Τα υψηλότερα συνολικά ποσά για τους ΟΤΑ και τους κατοίκους, αφορούν τους ακόλουθους Δήμους:

Καρύστου Ευβοίας (7 εκατ. ευρώ)



(7 εκατ. ευρώ) Θηβαίων Βοιωτίας (2,8 εκατ. ευρώ)



(2,8 εκατ. ευρώ) Κοζάνης (1,6 εκατ. ευρώ)



(1,6 εκατ. ευρώ) Τανάγρας Βοιωτίας (1,5 εκατ. ευρώ)



(1,5 εκατ. ευρώ) Αρριανών Ροδόπης (1,4 εκατ. ευρώ)



(1,4 εκατ. ευρώ) Κύμης – Αλιβερίου Ευβοίας (1,1 εκατ. ευρώ)



(1,1 εκατ. ευρώ) Αλεξανδρούπολης Έβρου (1 εκατ. ευρώ)



(1 εκατ. ευρώ) Εορδαίας, Κοζάνης (1 εκατ. ευρώ)



(1 εκατ. ευρώ) Ύδρας (840 χιλ. ευρώ)



(840 χιλ. ευρώ) Δελφών Φωκίδας (800 χιλ. ευρώ)

Ιδιαίτερα ευνοημένοι είναι οι κάτοικοι μικρών κοινοτήτων της Ελληνικής επαρχίας. Οι κοινότητες των οποίων οι οικιακοί καταναλωτές θα λάβουν τα μεγαλύτερα ποσά χάρη στα αιολικά πάρκα που φιλοξενούν είναι:

Η κοινότητα Κομίτου Ευβοίας (840 χιλ. ευρώ)

Η κοινότητα Ύδρας (336 χιλ. ευρώ)

Η κοινότητα Στουππαίων Ευβοίας (296 χιλ. ευρώ)

Η κοινότητα Αισύμης Έβρου (288 χιλ. ευρώ)

Η κοινότητα Πλατανιστού Ευβοίας (276 χιλ. ευρώ)

Η κοινότητα Θίσβης Βοιωτίας (263 χιλ. ευρώ)

Η κοινότητα Αμυγδαλέας Ευβοίας (245χιλ. ευρώ)

Η κοινότητα Οργάνης Ροδόπης (234 χιλ. ευρώ)

Η κοινότητα Νέων Στύρων Ευβοίας (229 χιλ. ευρώ)

Η κοινότητα Κέχρου Ροδόπης (201 χιλ. ευρώ)

Η κοινότητα Δεσφίνας Φωκίδας (189 χιλ. ευρώ)

Τα ποσά ανά Περιφέρεια

Σε επίπεδο Περιφερειών, η πιο ευνοημένη περιοχή της ηπειρωτικής χώρας είναι η Στερεά Ελλάδα με 15,4 εκατ. ευρώ στους Δήμους και τους καταναλωτές των κοινοτήτων της.

Ακολουθούν η Δυτική Μακεδονία και η Πελοπόννησος. Από τις νησιωτικές Περιφέρειες, η πιο ευνοημένη είναι η Κρήτη με 1,8 εκατ. ευρώ, χάρη κυρίως στα αιολικά πάρκα της ανατολικής Κρήτης.

Διαβάστε επίσης

H ενέργεια στο επίκεντρο της συνάντησης Παπασταύρου με τον Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή Ρικ Σκοτ – Παρών και ο νέος επικεφαλής της πρεσβείας των ΗΠΑ Τζος Χακ

Ο Κάθετος Διάδρομος ξεκίνησε πολύ πριν την Γκίλφοϊλ και δεν κινδυνεύει από αλλαγές προσώπων – Η ανάλυση του Μιχάλη Ιγνατίου

«Καμπανάκι» από το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας για τις τιμές του ντίζελ στην Ευρώπη έως το 2027 – Έρχονται νέες αυξήσεις