ΑΠΕ – Ειδικό Τέλος: 39 εκατ. ευρώ στους δήμους – 15 εκατ. στους πολίτες για τη μείωση των λογαριασμών ρεύματος

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Αναλυτικοί χάρτες και αναλυτικά τα ποσά που θα λάβουν δήμοι, κοινότητες και πολίτες, στις περιοχές που έχουν εγκατασταθεί αιολικά πάρκα.
Πρόκειται για την ενίσχυση που δίνεται από το «ειδικό τέλος υπέρ ΟΤΑ και καταναλωτών» στους Δήμους και τους οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας που διαμένουν σε περιοχές (Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες) της Ελλάδας όπου λειτουργούν αιολικά πάρκα.
Για το 2025 το ποσό φτάνει τα 39 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που έχει παρακρατηθεί, με βάση το νόμο, αυτόματα από τις πληρωμές προς τα αιολικά πάρκα με σκοπό την ενίσχυση των τοπικών Δήμων και τη μείωση των λογαριασμών ρεύματος των οικιακών καταναλωτών και αντιστοιχούν στο 3% του τζίρου των έργων. Αντίστοιχες παρακρατήσεις γίνονται από τα μικρά υδροηλεκτρικά (ΜΥΗΣ), τους σταθμούς βιοενέργειας, φωτοβολταϊκά και υβριδικά έργα.
Με απόφαση του ΥΠΕΝ έχουν δημοσιοποιηθεί τα ποσά ανά κοινότητα που θα λάβουν οι Δήμοι και οι καταναλωτές για την παραγωγή Α.Π.Ε. του έτους 2025. Το συνολικό ποσό για την παραγωγή του έτους 2025 ανέρχεται σε 38,9 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτό:
Το 75% αυτών των ποσών, δηλαδή, πάνω από 29 εκατ. ευρώ, προέρχεται από τα αιολικά πάρκα.
Η διανομή των 15,6 εκατ. ευρώ στους καταναλωτές θα ξεκινήσει με την οριστικοποίηση του καταλόγου που δημοσιοποίησε το ΥΠΕΝ. Από αυτά, περί τα 12 εκατ. ευρώ προέρχονται από τα αιολικά πάρκα.
Όπως επισημαίνει η ΕΛΕΤΑΕΝ (Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας), ανάμεσα στις πιο ευνοημένες, περιοχές με σημαντική αιολική ανάπτυξη είναι στη νότια Εύβοια, τη Θράκη, τη Βοιωτία και την Κρήτη.
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα συμπεράσματα από την επεξεργασία των αναλυτικών στοιχείων:
Τα ποσά από τα αιολικά πάρκα και λοιπές ΑΠΕ ανά Δήμο
Τα υψηλότερα συνολικά ποσά για τους ΟΤΑ και τους κατοίκους, αφορούν τους ακόλουθους Δήμους:
Ιδιαίτερα ευνοημένοι είναι οι κάτοικοι μικρών κοινοτήτων της Ελληνικής επαρχίας. Οι κοινότητες των οποίων οι οικιακοί καταναλωτές θα λάβουν τα μεγαλύτερα ποσά χάρη στα αιολικά πάρκα που φιλοξενούν είναι:
Σε επίπεδο Περιφερειών, η πιο ευνοημένη περιοχή της ηπειρωτικής χώρας είναι η Στερεά Ελλάδα με 15,4 εκατ. ευρώ στους Δήμους και τους καταναλωτές των κοινοτήτων της.
Ακολουθούν η Δυτική Μακεδονία και η Πελοπόννησος. Από τις νησιωτικές Περιφέρειες, η πιο ευνοημένη είναι η Κρήτη με 1,8 εκατ. ευρώ, χάρη κυρίως στα αιολικά πάρκα της ανατολικής Κρήτης.
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