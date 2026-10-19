Χίος: Στα κάγκελα οι κάτοικοι για το αεροδρόμιο: «Όχι στο τετράμηνο λουκέτο» (Video)

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Μεγάλη κινητοποίηση πραγματοποιείται στην πλατεία Βουνακίου της Χίου, όπου πολίτες και εκπρόσωποι φορέων του νησιού συγκεντρώθηκαν στις 12 το μεσημέρι, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στην απόφαση για τετράμηνη διακοπή λειτουργίας του Κρατικού Αερολιμένα Χίου «Όμηρος».

Η αιφνιδιαστική ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας έχει προκαλέσει κύμα αντιδράσεων στη χιακή κοινωνία, καθώς η προοπτική να μείνει το νησί χωρίς τακτική αεροπορική σύνδεση για τέσσερις μήνες δημιουργεί σοβαρές ανησυχίες για την καθημερινότητα των κατοίκων, την οικονομία, τον τουρισμό και την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η ΥΠΑ αποδέχθηκε πρόταση της κατασκευάστριας εταιρείας που έχει αναλάβει το έργο επέκτασης του διαδρόμου προσγείωσης και απογείωσης και ενημέρωσε τις αεροπορικές εταιρείες ότι το αεροδρόμιο θα παραμείνει κλειστό από τις 15 Νοεμβρίου 2026 έως τις 15 Μαρτίου 2027.

Φορείς, επαγγελματίες, εργαζόμενοι και σύλλογοι του νησιού συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις, ζητώντας την επανεξέταση του χρονοδιαγράμματος των εργασιών και τη διασφάλιση της συγκοινωνιακής σύνδεσης της Χίου με την ηπειρωτική Ελλάδα. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, τα εμπορικά καταστήματα κατέβασαν ρολά από τις 11:00 έως τις 15:00, ενώ οι συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις εκφράζουν την αντίθεσή τους στην προοπτική να μείνει το νησί χωρίς αεροπορική σύνδεση για τέσσερις μήνες. Η σημερινή κινητοποίηση αποτελεί την πρώτη μαζική απάντηση της τοπικής κοινωνίας σε έναν σχεδιασμό που, σύμφωνα με τους φορείς του νησιού, προχωρά χωρίς να έχουν ληφθεί επαρκώς υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες μιας νησιωτικής περιοχής.

Την αντίθεσή του στην απόφαση έχει εκφράσει και το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου, το οποίο με ομόφωνο ψήφισμά του καταγγέλλει την επιλογή της τετράμηνης διακοπής της τακτικής αεροπορικής σύνδεσης του νησιού και απαιτεί την άμεση επανεξέτασή της. Παράλληλα, εισηγείται προς όλους τους φορείς το καθολικό κλείσιμο της Χίου και τη διοργάνωση μεγάλης συγκέντρωσης διαμαρτυρίας στην πλατεία Βουνακίου. Στο ψήφισμα υπογραμμίζεται ότι «η Χίος δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μια περιοχή της οποίας οι ανάγκες μετατίθενται στο περιθώριο, ούτε οι κάτοικοί της να καλούνται να πληρώσουν το κόστος καθυστερήσεων, αλλαγών σχεδιασμού και αποφάσεων για τις οποίες δεν φέρουν ευθύνη».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αναγνωρίζει ότι η αναβάθμιση του αεροδρομίου είναι αναγκαία, επισημαίνοντας ωστόσο ότι «η αναγκαιότητα του έργου δεν αποτελεί λευκή επιταγή για οποιοδήποτε χρονοδιάγραμμα και οποιοδήποτε κοινωνικό κόστος». Η αντίδραση δεν περιορίζεται στη Χίο. Την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, εκπρόσωποι των θεσμικών φορέων του νησιού πρόκειται να πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτυρίας στην Αθήνα, μεταφέροντας το αίτημα για άμεση επανεξέταση της απόφασης. Παράλληλα, δρομολογείται νομική διερεύνηση της δυνατότητας προσβολής οποιασδήποτε απόφασης έχει ληφθεί μονομερώς για το κλείσιμο του αεροδρομίου, με στόχο να εξεταστούν όλα τα διαθέσιμα μέσα αντίδρασης.

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