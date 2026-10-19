EFA GROUP: Εγκαίνια του Alexandria Tech Campus, κτήριο Delta

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Τα εγκαίνια του ΑLEXANDRIA TECH CAMPUS, ΚΤΗΡΙΟ DELTA, πραγματοποιεί το EFA GROUP στις 21 Οκτωβρίου 2026 στο Νέο Ψυχικό.

Τα εγκαίνια θα τελέσουν ο Δημήτρης Παπαστεργίου, Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (Ε.ΕΝ.Ε.).

Το κτήριο Delta αποτελεί νέα εγκατάσταση του Alexandria Tech Campus του EFA GROUP όπου στεγάζονται, μεταξύ άλλων, τα γραφεία της STHENOS AIκαι της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (Ε.ΕΝ.Ε.), ενώ παράλληλα φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα σύγχρονο χώρο αφιερωμένο στην τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη, την ανταλλαγή γνώσης, και την ανάπτυξη νέων ιδεών, καθώς και δράσεις και εκδηλώσεις γύρω από τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την επιχειρηματική καινοτομία.

Με έμπνευση από την αρχαία Αλεξάνδρεια, τα κτήρια του Campus – Alpha, Beta, Gamma, Delta, και Epsilon – φέρουν τα ονόματα των πέντε ιστορικών συνοικιών της πόλης.

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