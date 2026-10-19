search
ΔΕΥΤΕΡΑ 19.10.2026 15:27
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.10.2026 14:06

EFA GROUP: Εγκαίνια του Alexandria Tech Campus, κτήριο Delta

19.10.2026 14:06
efa-group

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Τα εγκαίνια του ΑLEXANDRIA TECH CAMPUS, ΚΤΗΡΙΟ DELTA, πραγματοποιεί το EFA GROUP στις 21 Οκτωβρίου 2026 στο Νέο Ψυχικό.

Τα εγκαίνια θα τελέσουν ο Δημήτρης Παπαστεργίου, Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (Ε.ΕΝ.Ε.).

Το κτήριο Delta αποτελεί νέα εγκατάσταση του Alexandria Tech Campus του EFA GROUP όπου στεγάζονται, μεταξύ άλλων, τα γραφεία της STHENOS AIκαι της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (Ε.ΕΝ.Ε.), ενώ παράλληλα φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα σύγχρονο χώρο αφιερωμένο στην τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη, την ανταλλαγή γνώσης, και την ανάπτυξη νέων ιδεών, καθώς και δράσεις και εκδηλώσεις γύρω από τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την επιχειρηματική καινοτομία.

Με έμπνευση από την αρχαία Αλεξάνδρεια, τα κτήρια του Campus – Alpha, Beta, Gamma, Delta, και Epsilon – φέρουν τα ονόματα των πέντε ιστορικών συνοικιών της πόλης.

Διαβάστε επίσης

Intracom Defense: Νέα διοικητική σελίδα με Τσαμάζ και Αντωνόπουλο και στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Επενδυτική βαθμίδα από Moody’s και S&P για το νέο πρόγραμμα διεθνών ομολογιακών εκδόσεων

Ελληνίδες από τρεις ηπείρους ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trapeza elladas 33- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τράπεζα της Ελλάδος: Στα 2,5 δισ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα για το 9μηνο – Μείωση εσόδων, αύξηση δαπανών

limeniko-skafos_1808_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Λιμενικό: Οδηγοί φορτηγών επιτέθηκαν και χτύπησαν πλοίαρχο στη γραμμή «Κόστα Αργολίδας-Σπέτσες» – Πέντε συλλήψεις

NEA_DIMOKRATIA_GRAFEIA
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Δημοκρατία: Ανακοινώθηκαν έξι υποψηφιότητες… γένους θηλυκού

pavlos_marinakis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για Γαλλία: Διαχρονικά ένα μέρος του χώρου της αριστεράς επενδύει στο μπάχαλο

omonoia-ptwsi-apo-xenodoxeio
ΕΛΛΑΔΑ

Ομόνοια: Νεκρός ο άνδρας που έπεσε από τον 4ο όροφο ξενοδοχείου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsipras-alieis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Από τη ρακί στα... τσίπουρα ο Τσίπρας - Ξεκινά περιοδεία στην Θεσσαλία με πρώτη στάση στον Βόλο

lianos
MEDIA

«Αποχώρει ο Χρήστος Μάστορας» από το The Voice - Το μπέρδεμα Λιανού με το «Survivor» και το τρολάρισμα (Video)

xristidou_germanou
LIFESTYLE

Ναταλία Γερμανού: «Αν ήταν πραγματικά μια συγκλονιστική σχέση δεν θα άφηνα απλά το Σαββατοκύριακο» - Το σχόλιο για Χρηστίδου - Νεδέλκο

gkilfoil argiros 99- new
MEDIA

Τσεκούρας για Γκιλφόιλ: «Όταν ήρθε στην Ελλάδα πήγε πρώτα στον Αργυρό και μετά στον Τασούλα»

voridis_1203_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Προφητεία» Βορίδη για τον Σαμαρά

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 19.10.2026 15:27
trapeza elladas 33- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τράπεζα της Ελλάδος: Στα 2,5 δισ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα για το 9μηνο – Μείωση εσόδων, αύξηση δαπανών

limeniko-skafos_1808_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Λιμενικό: Οδηγοί φορτηγών επιτέθηκαν και χτύπησαν πλοίαρχο στη γραμμή «Κόστα Αργολίδας-Σπέτσες» – Πέντε συλλήψεις

NEA_DIMOKRATIA_GRAFEIA
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Δημοκρατία: Ανακοινώθηκαν έξι υποψηφιότητες… γένους θηλυκού

1 / 3