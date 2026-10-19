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19.10.2026 14:33

Γρεβενά: Απάτη με λεία πάνω από 100.000 ευρώ σε βάρος 25χρονης στη Δεσκάτη – Παρίσταναν υπαλλήλους της ΑΑΔΕ

19.10.2026 14:33
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Μια 25χρονη γυναίκα έπεσε θύμα απάτης στη Δεσκάτη Γρεβενών, με τους δράστες να εμφανίζονται ως υπάλληλοι της ΑΑΔΕ και να της αποσπούν ποσό που πλησιάζει τις 108.000 ευρώ. Οι αστυνομικές Αρχές συνδέουν την υπόθεση με παλαιότερη εξαπάτηση στο Καρπερό Γρεβενών, θεωρώντας ότι πίσω από τα δύο περιστατικά βρίσκεται η ίδια συμμορία.

Στοιχεία για την 25χρονη φαίνεται να είχε συγκεντρώσει η σπείρα

Σε αντίθεση με περιπτώσεις απάτης στις οποίες θύματα είναι ηλικιωμένοι, αυτή τη φορά οι δράστες εξαπάτησαν μια νεαρή γυναίκα, προσποιούμενοι ότι εργάζονται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Μάλιστα, φαίνεται πως τα μέλη της σπείρας είχαν συλλέξει στοιχεία και πληροφορίες για την 25χρονη, όπως αναφέρει η ΕΡΤ .

Οι Αρχές εξετάζουν τη σύνδεση με την απάτη στο Καρπερό

Στο πλαίσιο της υπόθεσης, οι αστυνομικές Αρχές εκτιμούν ότι οι δράστες είναι μέλη της ίδιας συμμορίας που συνδέεται με περιστατικό εξαπάτησης το οποίο είχε σημειωθεί πριν από λίγους μήνες στο χωριό Καρπερό Γρεβενών.

Η Αστυνομική Διεύθυνση Γρεβενών έχει ήδη συγκεντρώσει μαρτυρίες σχετικά με την εμφάνιση και τα χαρακτηριστικά των ατόμων που παρουσιάστηκαν ως υπάλληλοι της ΑΑΔΕ, προκειμένου να προχωρήσει στην ταυτοποίησή τους.

Σε επαγρύπνηση οι κάτοικοι της Δεσκάτης

Η 25χρονη βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, ενώ ανησυχία επικρατεί και στην τοπική κοινότητα της Δεσκάτης.

Οι κάτοικοι παραμένουν σε επαγρύπνηση, καθώς φοβούνται ότι η συγκεκριμένη σπείρα μπορεί να επιχειρήσει νέα απάτη στην περιοχή.

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