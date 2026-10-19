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19.10.2026 15:18

Λιμενικό: Οδηγοί φορτηγών επιτέθηκαν και χτύπησαν πλοίαρχο στη γραμμή «Κόστα Αργολίδας-Σπέτσες» – Πέντε συλλήψεις

19.10.2026 15:18
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Οδηγοί φορτηγών επιτέθηκαν και χτύπησαν πλοίαρχο επιβατηγού πλοίου της γραμμής «Κόστα Αργολίδας-Σπέτσες», το απόγευμα του Σαββάτου.

Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλει η Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΠΕΝ), ο πλοίαρχος δέχθηκε επίθεση από οδηγούς φορτηγών και συγγενικά τους πρόσωπα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, ενώ για την υπόθεση συνελήφθησαν πέντε οδηγοί φορτηγών.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, το επεισόδιο σημειώθηκε στον καταπέλτη του πλοίου, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η διαδικασία φόρτωσης για την εκτέλεση του προγραμματισμένου δρομολογίου προς τις Σπέτσες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Λιμενικού:

«Τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Πορτοχελίου από τον πλοιοκτήτη επιβατηγού – οχηματαγωγού – δρομολογιακού (Ε/Γ-Ο/Γ-Δ/Ρ) πλοίου ελληνικής σημαίας, ότι κατά τη διάρκεια της φόρτωσης για την εκτέλεση εγκεκριμένου δρομολογίου από τον λιμένα Κόστας Αργολίδας προς το λιμάνι Σπετσών, εκδηλώθηκε επεισόδιο επί του καταπέλτη μεταξύ του Πλοιάρχου και οδηγών φορτηγών (Φ/Γ) οχημάτων. Άμεσα στο σημείο μετέβη στέλεχος της οικείας Λιμενικής Αρχής, όπου διαπιστώθηκε ότι ο Πλοίαρχος του Ε/Γ-Ο/Γ-Δ/Ρ πλοίου βρισκόταν στο κατάστρωμα μαζί με οδηγούς Φ/Γ οχημάτων και έφερε εμφανή τραύματα στο πρόσωπο. Ο ανωτέρω παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Ερμιονίδας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου, για την παροχή περαιτέρω ιατρικής φροντίδας. Δύο (02) εκ των ανωτέρω εμπλεκόμενων οδηγών, ημεδαποί ηλικίας 25 ετών, μετέβησαν επίσης στο Κέντρο Υγείας Ερμιονίδας, συνοδεία στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Στη συνέχεια, προσήλθαν στη Λιμενική Αρχή του Πορτοχελίου τρεις (03) έτεροι εμπλεκόμενοι οδηγοί Φ/Γ οχημάτων, ημεδαποί ηλικίας 51, 52 και 55 ετών. Από το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Πορτοχελίου του Λιμεναρχείου Ναυπλίου, που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθησαν οι πέντε (05) ανωτέρω ημεδαποί οδηγοί, για παράβαση των άρθρων 292 «Παρακώλυση συγκοινωνιών», 309 «Επικίνδυνη σωματική βλάβη» και 313 «Συμπλοκή» του Π.Κ. Το Ε/Γ-Ο/Γ-Δ/Ρ πλοίο απέπλευσε κατόπιν αντικατάστασης του Πλοιάρχου για την εκτέλεση του προγραμματισμένου του δρομολογίου προς το λιμάνι Σπετσών».

Η καταγγελία της ΠΕΠΕΝ:

«ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ απερίφραστα τη χθεσινή τραμπουκική, μαφιόζικου τύπου επίθεση και βιαιοπραγία σε βάρος του Πλοιάρχου του Ε/Γ-Ο/Γ που εκτελεί τη γραμμή «Κόστα – Σπέτσες», η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό του.

Ο Συνάδελφος Πλοίαρχος υπέστη μια απρόκλητη και βάναυση επίθεση από συγκεκριμένους οδηγούς φορτηγών και συγγενικά τους πρόσωπα που έσπευσαν να συνδράμουν. Λειτουργώντας ως αγέλη κανιβάλων, τον ξυλοκόπησαν την ώρα που ασκούσε τα καθήκοντά του για την ασφαλή φόρτωση του πλοίου.

Ο Πλοίαρχος μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Ναυπλίου, όπου και νοσηλεύεται.

Οι δράστες δεν προκάλεσαν απλώς βαριά σωματική βλάβη στον Συνάδελφό μας. Με τις εγκληματικές τους ενέργειες έθεσαν σε άμεσο κίνδυνο τους επιβάτες και το πλήρωμα, προκαλώντας επικίνδυνη διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών στην πορθμειακή γραμμή.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ την άμεση ποινική δίωξη των υπαιτίων με βάση τις κακουργηματικές διατάξεις του άρθρου 291 του Ποινικού Κώδικα και την παραδειγματική τους τιμωρία. Η ανοχή τέλειωσε.

ΚΑΛΟΥΜΕ τις Λιμενικές Αρχές να πράξουν το αυτονόητο: να στηρίζουν έμπρακτα και να προστατεύουν τους Πλοιάρχους και όλους τους Ναυτικούς κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Είναι αδιανόητο να κινδυνεύει η σωματική ακεραιότητα και η ίδια η ζωή των ανθρώπων της θάλασσας στο όνομα της ασυδοσίας του οποιουδήποτε.

Η Π.Ε.Π.Ε.Ν. στέκεται σαν γροθιά στο πλευρό του Συναδέλφου Πλοιάρχου. Καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να αναλάβουν, επιτέλους, τις ευθύνες τους και να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων προτού θρηνήσουμε θύματα».

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