Ομόνοια: Νεκρός ο άνδρας που έπεσε από τον 4ο όροφο ξενοδοχείου

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Έχασε τη μάχη για ζωή ο άνδρας που έπεσε από τον τέταρτο όροφο ξενοδοχείου στην οδό Πειραιώς, στην Ομόνοια, με τις συνθήκες του περιστατικού να παραμένουν αδιευκρίνιστες. Παρότι τα πρώτα στοιχεία παραπέμπουν σε αυτοχειρία, οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου παρέλαβε τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του και τον διακόμισε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».

Πληροφορίες αναφέρουν ότι πριν πέσει φώναζε για βοήθεια στα αγγλικά.

Τι εξετάζουν οι αστυνομικοί

Οι αστυνομικές Αρχές επιχειρούν να διευκρινίσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση.

Παρά τις αρχικές ενδείξεις που παραπέμπουν σε αυτοχειρία, η έρευνα παραμένει ανοιχτή σε όλα τα ενδεχόμενα. Ειδικότερα, εξετάζεται εάν βρισκόταν κάποιο άλλο πρόσωπο κοντά στον άνδρα τη συγκεκριμένη στιγμή, καθώς και αν είχε προηγηθεί απειλή ή κάποιο επεισόδιο.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας.

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