search
ΔΕΥΤΕΡΑ 19.10.2026 17:10
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.10.2026 16:52

Πάτρα: Τέσσερις συλλήψεις νεαρών για την επίθεση σε 15χρονο – Τον χτύπησαν στο κεφάλι και του πήραν το κινητό – Συνελήφθησαν και οι γονείς τους

19.10.2026 16:52
xylodarmos_shutterstock

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Στη σύλληψη τεσσάρων νεαρών αλλά και των γονέων τους προχώρησαν αστυνομικοί στην Πάτρα, για την επίθεση σε βάρος 15χρονου στην περιοχή της Αγυιάς, κατά την οποία ο ανήλικος ξυλοκοπήθηκε και του αφαίρεσαν το κινητό του τηλέφωνο.

Οι τέσσερις είχαν αρχικά προσαχθεί στην Ασφάλεια Πατρών, ωστόσο στη συνέχεια οι προσαγωγές μετατράπηκαν σε συλλήψεις, ενώ συνελήφθησαν και οι γονείς τους.

Όπως μεταδίδει το tempo24.news, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Κανελλοπούλου, με τον 15χρονο να καταγγέλλει στους αστυνομικούς ότι δέχθηκε επίθεση χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια πρόκληση από την πλευρά του.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο ανήλικος, ομάδα νεαρών τού επιτέθηκε, ωστόσο ο ίδιος κατάφερε να απομακρυνθεί από το σημείο και να καλέσει την Ελληνική Αστυνομία.

Όπως προκύπτει από την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., οι κατηγορούμενοι χτύπησαν τον 15χρονο στο κεφάλι και σε άλλα σημεία του σώματός του, ενώ κατά τη διάρκεια της επίθεσης του αφαίρεσαν το κινητό του τηλέφωνο.

Από τα χτυπήματα ο ανήλικος τραυματίστηκε και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο».

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών είχαν προχωρήσει αρχικά στην προσαγωγή των τεσσάρων νεαρών, προκειμένου να διερευνήσουν τις συνθήκες του περιστατικού και τον βαθμό εμπλοκής τους.

Διαβάστε επίσης:

Δίκη για Τέμπη: «Ο πατέρας μου κάηκε ζωντανός από την πυρόσφαιρα» – Συνεχίζονται οι καταθέσει των συγγενών των θυμάτων

Το video αλληλεγγύης των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Ιλίου στους μαθητές της Γαλλίας

Λιμενικό: Οδηγοί φορτηγών επιτέθηκαν και χτύπησαν πλοίαρχο στη γραμμή «Κόστα Αργολίδας-Σπέτσες» – Πέντε συλλήψεις








google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Waterdrop 3
ADVERTORIAL

Η waterdrop® έρχεται στην Ελλάδα

kerameos – louxembourgo – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεραμέως: Αυτές είναι οι τρεις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή αγορά εργασίας

MagentaTV_city_aek
ADVERTORIAL

UEFA Champions League: Μάντσεστερ Σίτι-ΑΕΚ, Παρί Σεν Ζερμέν-Μπαρτσελόνα και Μπάγερν Μονάχου-Άρσεναλ στη MagentaTV

trump
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ συνδέει τις ταραχές στη Γαλλία με τη μετανάστευση και καλεί το Παρίσι να κλείσει τα σύνορα

xylodarmos_shutterstock
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Τέσσερις συλλήψεις νεαρών για την επίθεση σε 15χρονο – Τον χτύπησαν στο κεφάλι και του πήραν το κινητό – Συνελήφθησαν και οι γονείς τους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsipras-alieis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Από τη ρακί στα... τσίπουρα ο Τσίπρας - Ξεκινά περιοδεία στην Θεσσαλία με πρώτη στάση στον Βόλο

lianos
MEDIA

«Αποχώρει ο Χρήστος Μάστορας» από το The Voice - Το μπέρδεμα Λιανού με το «Survivor» και το τρολάρισμα (Video)

xristidou_germanou
LIFESTYLE

Ναταλία Γερμανού: «Αν ήταν πραγματικά μια συγκλονιστική σχέση δεν θα άφηνα απλά το Σαββατοκύριακο» - Το σχόλιο για Χρηστίδου - Νεδέλκο

gkilfoil argiros 99- new
MEDIA

Τσεκούρας για Γκιλφόιλ: «Όταν ήρθε στην Ελλάδα πήγε πρώτα στον Αργυρό και μετά στον Τασούλα»

voridis_1203_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Προφητεία» Βορίδη για τον Σαμαρά

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 19.10.2026 17:08
Waterdrop 3
ADVERTORIAL

Η waterdrop® έρχεται στην Ελλάδα

kerameos – louxembourgo – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεραμέως: Αυτές είναι οι τρεις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή αγορά εργασίας

MagentaTV_city_aek
ADVERTORIAL

UEFA Champions League: Μάντσεστερ Σίτι-ΑΕΚ, Παρί Σεν Ζερμέν-Μπαρτσελόνα και Μπάγερν Μονάχου-Άρσεναλ στη MagentaTV

1 / 3