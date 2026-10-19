Πάτρα: Τέσσερις συλλήψεις νεαρών για την επίθεση σε 15χρονο – Τον χτύπησαν στο κεφάλι και του πήραν το κινητό – Συνελήφθησαν και οι γονείς τους

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Στη σύλληψη τεσσάρων νεαρών αλλά και των γονέων τους προχώρησαν αστυνομικοί στην Πάτρα, για την επίθεση σε βάρος 15χρονου στην περιοχή της Αγυιάς, κατά την οποία ο ανήλικος ξυλοκοπήθηκε και του αφαίρεσαν το κινητό του τηλέφωνο.

Οι τέσσερις είχαν αρχικά προσαχθεί στην Ασφάλεια Πατρών, ωστόσο στη συνέχεια οι προσαγωγές μετατράπηκαν σε συλλήψεις, ενώ συνελήφθησαν και οι γονείς τους.



Όπως μεταδίδει το tempo24.news, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Κανελλοπούλου, με τον 15χρονο να καταγγέλλει στους αστυνομικούς ότι δέχθηκε επίθεση χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια πρόκληση από την πλευρά του.



Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο ανήλικος, ομάδα νεαρών τού επιτέθηκε, ωστόσο ο ίδιος κατάφερε να απομακρυνθεί από το σημείο και να καλέσει την Ελληνική Αστυνομία.



Όπως προκύπτει από την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., οι κατηγορούμενοι χτύπησαν τον 15χρονο στο κεφάλι και σε άλλα σημεία του σώματός του, ενώ κατά τη διάρκεια της επίθεσης του αφαίρεσαν το κινητό του τηλέφωνο.



Από τα χτυπήματα ο ανήλικος τραυματίστηκε και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο».



Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών είχαν προχωρήσει αρχικά στην προσαγωγή των τεσσάρων νεαρών, προκειμένου να διερευνήσουν τις συνθήκες του περιστατικού και τον βαθμό εμπλοκής τους.

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