Το video αλληλεγγύης των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Ιλίου στους μαθητές της Γαλλίας

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Οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Ιλίου εξέφρασαν -μέσω ενός βίντεο που ανάρτησαν στο Instagram- την αλληλεγγύη τους στους μαθητές της Γαλλίας.
«Η εκπαίδευση είναι δικαίωμα. Η αλληλεγγύη είναι στάση.
Μουσικό Σχολείο Ιλίου – μια ενιαία φωνή στήριξης για τους μαθητές της Γαλλίας.
Μια κινηματογραφική αποτύπωση μιας συλλογικής δράσης», αναφέρουν (στα αγγλικά) στην ανάρτησή τους οι έλληνες μαθητές.
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