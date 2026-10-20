ΑΔΜΗΕ: Η Φολέγανδρος συνδέθηκε με το ηπειρωτικό δίκτυο ηλεκτρισμού μέσω επένδυσης 385,7 εκατ. ευρώ στις Κυκλάδες

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Με ηλεκτρική ενέργεια από το ηπειρωτικό σύστημα υψηλής τάσης τροφοδοτείται πλέον η Φολέγανδρος, μέσω Νάξου και Σαντορίνης, σηματοδοτώντας ένα ακόμη βήμα στην ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης των νοτίων Κυκλάδων. Πρόκειται για έργο συνολικού προϋπολογισμού 385,7 εκατ. ευρώ, το οποίο υλοποιεί ο ΑΔΜΗΕ, με στόχο τη σταθερότερη ηλεκτροδότηση των νησιών και τον περιορισμό της εξάρτησής τους από την τοπική παραγωγή ρεύματος με πετρέλαιο.

Η τροφοδότηση της Φολεγάνδρου επιβεβαιώνει την επιχειρησιακή λειτουργία του νέου υποθαλάσσιου καλωδιακού συστήματος, μετά την κατασκευαστική ολοκλήρωση της διασύνδεσης τον περασμένο Ιούνιο. Στο συνολικό έργο περιλαμβάνονται επίσης η Σαντορίνη, η Μήλος και η Σέριφος, με την ηλέκτρισή τους να προγραμματίζεται για το αμέσως επόμενο διάστημα.

Η σύνδεση Σαντορίνης – Φολεγάνδρου πραγματοποιείται μέσω υποθαλάσσιου καλωδίου μήκους 60 χιλιομέτρων και τάσης 150 kV, το οποίο διαθέτει ενσωματωμένες οπτικές ίνες.

Το καλώδιο ποντίστηκε σε μέγιστο βάθος 340 μέτρων και έχει ταφεί σε ολόκληρη την υποθαλάσσια διαδρομή του για την προστασία του.

Παράλληλα, στη Φολέγανδρο κατασκευάστηκε νέος υποσταθμός υψηλής τάσης, με τεχνολογία κλειστού τύπου GIS. Η συγκεκριμένη επιλογή περιορίζει τις απαιτήσεις χώρου και την οπτική όχληση, ενώ ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός του κτηρίου, με επιφάνειες λιθοδομής, προσαρμόστηκε στα χαρακτηριστικά του νησιωτικού περιβάλλοντος.

Η διασύνδεση αναμένεται να περιορίσει το κόστος ηλεκτροπαραγωγής, καθώς δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη σταδιακή παύση λειτουργίας των τοπικών πετρελαϊκών μονάδων.

Παράλληλα, η τροφοδότηση από το ηπειρωτικό δίκτυο ενισχύει την ασφάλεια ηλεκτροδότησης, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, όταν η αυξημένη τουριστική κίνηση ανεβάζει σημαντικά τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης, υπογράμμισε ότι η ολοκλήρωση της διασύνδεσης των νοτίων Κυκλάδων αποτελεί τεχνικά σύνθετο έργο, το οποίο ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια και την τεχνογνωσία του Διαχειριστή.

Στη χρηματοδότηση του έργου συμμετέχουν το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με κοινοτικούς πόρους 164,5 εκατ. ευρώ, και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Η τελευταία έχει συνάψει με τον ΑΔΜΗΕ απευθείας δανειακή σύμβαση 157 εκατ. ευρώ, καθώς και δεύτερη σύμβαση ύψους 108,4 εκατ. ευρώ, η οποία υποστηρίζεται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Με την επικείμενη ηλέκτριση των υπόλοιπων διασυνδέσεων ολοκληρώνεται μια σημαντική επένδυση στον ενεργειακό χάρτη του Αιγαίου, με οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις για τις τοπικές κοινωνίες.

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