Deutsche Telekom, Orange, Telefónica και Vodafone εξετάζουν κοινή ανάπτυξη δορυφορικών υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στην Ευρώπη

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Τέσσερις από τους μεγαλύτερους τηλεπικοινωνιακούς ομίλους της Ευρώπης ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διερεύνηση κοινής διεκδίκησης δορυφορικού φάσματος, με στόχο τη σύνδεση κινητών τηλεφώνων απευθείας με δορυφόρους, ακόμη και σε περιοχές χωρίς επίγεια κάλυψη.

Ένα νέο πεδίο συνεργασίας ανοίγεται για τις ευρωπαϊκές τηλεπικοινωνίες, καθώς οι Deutsche Telekom, Orange, Telefónica και Vodafone προχωρούν σε κοινή πρωτοβουλία για την ανάπτυξη υπηρεσιών που θα επιτρέπουν στα κινητά τηλέφωνα να συνδέονται απευθείας με δορυφόρους, περιορίζοντας την εξάρτηση από τις επίγειες τηλεπικοινωνιακές υποδομές.

Οι τέσσερις όμιλοι υπέγραψαν Επιστολή Προθέσεων (Letter of Intent), με αντικείμενο τη διερεύνηση της δυνατότητας υποβολής κοινής προσφοράς στη μελλοντική διαδικασία εκχώρησης ραδιοφάσματος για Κινητές Δορυφορικές Υπηρεσίες (Mobile Satellite Services – MSS) στην Ευρώπη.

Η συμφωνία δεν συνιστά ακόμη οριστική δέσμευση για κοινή επένδυση, αλλά αποτελεί ένα πρώτο βήμα για τη διαμόρφωση ενός ευρωπαϊκού σχήματος που θα μπορούσε να αναλάβει την ανάπτυξη και την εμπορική αξιοποίηση υπηρεσιών δορυφορικής συνδεσιμότητας.

Κινητή τηλεφωνία χωρίς περιορισμούς κάλυψης

Στο επίκεντρο της πρωτοβουλίας βρίσκεται η τεχνολογία Direct-to-Device (D2D), η οποία επιτρέπει την απευθείας επικοινωνία συμβατών κινητών συσκευών με δορυφόρους, χωρίς να απαιτείται η σύνδεσή τους με επίγειο σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία μπορεί να διευρύνει σημαντικά τις δυνατότητες επικοινωνίας σε απομακρυσμένες, ορεινές και νησιωτικές περιοχές, όπου η ανάπτυξη συμβατικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων παρουσιάζει τεχνικές ή οικονομικές δυσκολίες.

Παράλληλα, μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς τα υφιστάμενα δίκτυα σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, εκτεταμένων διακοπών λειτουργίας ή άλλων έκτακτων περιστατικών που επηρεάζουν τις επίγειες υποδομές.

Οι τέσσερις εταιρείες επιδιώκουν να αξιοποιήσουν την πελατειακή τους βάση, τις υφιστάμενες υποδομές και την τεχνογνωσία τους, προκειμένου να επιταχύνουν τη διάθεση τέτοιων υπηρεσιών στην ευρωπαϊκή αγορά.

Ανοικτή πρόσβαση και για άλλους παρόχους

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το μοντέλο συνεργασίας που εξετάζεται, καθώς προβλέπει τη δυνατότητα πρόσβασης στις δορυφορικές υπηρεσίες και από άλλους παρόχους κινητής τηλεφωνίας.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η πρόσβαση θα παρέχεται με ανοικτούς όρους και χωρίς διακρίσεις, ώστε οι τηλεπικοινωνιακές εταιρείες που δεν συμμετέχουν άμεσα στο εγχείρημα να μπορούν επίσης να προσφέρουν υπηρεσίες δορυφορικής σύνδεσης στους συνδρομητές τους.

Στόχος είναι να περιοριστεί ο κατακερματισμός της ευρωπαϊκής αγοράς, να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός και να δημιουργηθούν περισσότερες επιλογές για επιχειρήσεις και καταναλωτές.

Παράλληλα, επιδιώκεται η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του διαθέσιμου ραδιοφάσματος και η ενσωμάτωση της δορυφορικής συνδεσιμότητας στα υφιστάμενα δίκτυα κινητών επικοινωνιών.

Οι δορυφόροι θα προέλθουν από εξωτερικό συνεργάτη

Σημαντική παράμετρος του εγχειρήματος είναι ότι οι τέσσερις τηλεπικοινωνιακοί όμιλοι δεν σχεδιάζουν, σε αυτή τη φάση, να επενδύσουν απευθείας στην κατασκευή ή ανάπτυξη δικού τους σχηματισμού δορυφόρων.

Αντίθετα, προσανατολίζονται στη δημιουργία επίγειων υποδομών εντός της Ευρώπης, καθώς και στην ανάπτυξη κρίσιμων λειτουργιών διαχείρισης, συντονισμού και παρακολούθησης του δικτύου.

Η δορυφορική υποδομή θα παρέχεται από εξειδικευμένο συνεργάτη, ο οποίος δεν έχει ακόμη επιλεγεί. Το μοντέλο αυτό αποσκοπεί στον συνδυασμό της τεχνογνωσίας των τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων με τις δυνατότητες ενός παρόχου δορυφορικών υπηρεσιών.

Η πρωτοβουλία συνδέεται και με την ευρύτερη ευρωπαϊκή επιδίωξη για μεγαλύτερη αυτονομία στον τομέα των κρίσιμων υποδομών επικοινωνίας, καθώς η δορυφορική συνδεσιμότητα αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία για την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα των δικτύων.

Για τις τέσσερις εταιρείες, το επόμενο βήμα θα είναι η αξιολόγηση των προϋποθέσεων συμμετοχής στην ευρωπαϊκή διαδικασία εκχώρησης φάσματος και η αναζήτηση του κατάλληλου τεχνολογικού εταίρου.

Προς το παρόν, δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εμπορικής διάθεσης των υπηρεσιών ούτε το ύψος των επενδύσεων που θα απαιτηθούν. Ωστόσο, η συνεργασία σηματοδοτεί την πρόθεση των μεγάλων ευρωπαϊκών τηλεπικοινωνιακών ομίλων να αποκτήσουν ενεργότερο ρόλο στην αναπτυσσόμενη αγορά της απευθείας δορυφορικής επικοινωνίας.

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