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20.10.2026 10:20

Εντοπισμός 47 μεταναστών νότια της Γαύδου – Τρεις αγνοούμενοι στη Σάμο

20.10.2026 10:20
limeniko-new
αρχείου

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Στον εντοπισμό και τη διάσωση 47 μεταναστών, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου προχώρησε σκάφος της δύναμης Frontex, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Οι 47 διασωθέντες περισυνελέγησαν με ασφάλεια και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι Καραβέ της Γαύδου.

Νωρίς το πρωί περίπου 70 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή 52 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων Κρήτης.

Παράλληλα, την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες ανοιχτά της Σάμου για τα τρία άτομα που αγνοούνται μετά το ναυάγιο σκάφους κατά τη διάρκεια καταδίωξης από το Λιμενικό.

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