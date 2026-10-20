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20.10.2026 00:00

Παρέμβαση ΟΗΕ για τα ναυάγια σε Λέσβο και Σάμο: «Οδυνηρή υπενθύμιση» της προσφυγικής τραγωδίας

20.10.2026 00:00
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Στο επίκεντρο της ενημέρωσης των δημοσιογράφων στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη βρέθηκαν τα δύο ναυάγια ανοιχτά της Λέσβου και της Σάμου, με τον εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Στεφάν Ντουζαρίκ, να χαρακτηρίζει τις τραγωδίες «οδυνηρή υπενθύμιση» των κινδύνων που αντιμετωπίζουν πρόσφυγες και μετανάστες στην προσπάθειά τους να αναζητήσουν ασφάλεια και μια καλύτερη ζωή.

Επικαλούμενος στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), ο Στεφάν Ντουζαρίκ αναφέρθηκε στον απολογισμό των δύο ναυαγίων, σύμφωνα με τον οποίο τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους και ένα βρέφος.

«Τουλάχιστον 12 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα βρέφος, αναφέρεται ότι έχασαν τη ζωή τους σε δύο ναυάγια ανοικτά των ελληνικών νησιών της Λέσβου και της Σάμου, τα οποία σημειώθηκαν σήμερα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα σημείωσε ότι οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται ανοιχτά της Σάμου, ενώ οι ακριβείς συνθήκες των περιστατικών παραμένουν υπό διερεύνηση.

Ντουζαρίκ: «Διακινδυνεύουν τη ζωή τους αναζητώντας ασφάλεια»

Πέρα από την αναφορά στον αριθμό των θυμάτων, ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ στάθηκε στην ευρύτερη ανθρωπιστική διάσταση των δύο τραγωδιών.

Όπως υπογράμμισε, τα ναυάγια αποτελούν ακόμη μία οδυνηρή υπενθύμιση ότι πρόσφυγες και μετανάστες εξακολουθούν να θέτουν σε κίνδυνο τόσο τη δική τους ζωή όσο και τη ζωή των παιδιών τους, επιχειρώντας επικίνδυνα ταξίδια στη θάλασσα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι άνθρωποι αυτοί αναλαμβάνουν τεράστιους κινδύνους «αναζητώντας ασφάλεια, προστασία και απλώς μια ευκαιρία για μια καλύτερη ζωή».

ΟΗΕ: 2.444 νεκροί και αγνοούμενοι στις θαλάσσιες μεταναστευτικές διαδρομές

Ο Στεφάν Ντουζαρίκ συνέδεσε την αναφορά στα ναυάγια του ανατολικού Αιγαίου με τα συνολικά στοιχεία για τις ανθρώπινες απώλειες στις μεταναστευτικές διαδρομές.

Όπως επισήμανε, έως το τέλος Σεπτεμβρίου είχαν αναφερθεί 2.444 νεκροί ή αγνοούμενοι από την αρχή του έτους, στις τρεις θαλάσσιες διαδρομές της Μεσογείου και στη διαδρομή του Ατλαντικού ανοιχτά της Δυτικής Αφρικής.

Η αναφορά του εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στα περιστατικά της Λέσβου και της Σάμου εντάσσεται στην ευρύτερη ανάδειξη του ανθρώπινου κόστους των επικίνδυνων θαλάσσιων μετακινήσεων προσφύγων και μεταναστών.

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