Ινδονησία: Νεκρή 25χρονη που παρασύρθηκε από τα νερά καταρράκτη – Σοκάρει η στιγμή που γλιστράει και πέφτει στο κενό (videos)

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Τραγική κατάληξη είχε η εκδρομή μιας 25χρονης σε καταρράκτη στην Ινδονησία, καθώς έχασε την ζωή της πέφτοντας από καταρράκτη ύψους σχεδόν 20 μέτρων.

Η Windy Rahma Putri, με καταγωγή από την περιοχή Padang Pariaman, εντοπίστηκε νεκρή το πρωί της Παρασκευής 16 Οκτωβρίου, έπειτα από επιχείρηση αναζήτησης που ξεκίνησε την προηγούμενη μέρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η νεαρή γυναίκα γλίστρησε ενώ έκανε μπάνιο στην περιοχή και εκτιμάται ότι έπεσε στο νερό, όπου πιθανότατα παρασύρθηκε από το ρεύμα.

Το δυστύχημα καταγράφηκε σε βίντεο από τις ίδιες τις φίλες του θύματος, και αποτυπώνει τις δραματικές στιγμές πριν από τη μοιραία πτώση.

Το οπτικό υλικό δείχνει την ίδια να προσπαθεί απεγνωσμένα και μάταια να πιαστεί από μια φίλη της τη στιγμή που γλιστρούσε και έπεφτε από το χείλος του γκρεμού.

น่ากลัวอ่ะ RIP นะคะ 🙏 Windy Rahma Putri อายุ 25 ปี ถูกกระแสน้ำพัดตกเสี_ยชี_วิต ที่น้ำตก Robo (Air Terjun Robo) ใน Jorong Harau ทางสุมาตราตะวันตก https://t.co/hIXXPu60gK October 16, 2026

«Το θύμα αναφέρθηκε ότι γλίστρησε και υπήρχε η υποψία ότι πνίγηκε και παρασύρθηκε», δήλωσε ο Αμπντούλ Μάλικ, επικεφαλής του γραφείου έρευνας και διάσωσης του Παντάνγκ, σύμφωνα με το Newsflash.

Sebelum terjadi Peristiwa Vid 1 Setelah terjadi peristiwa 🥲 Vid 2 Tim SAR gabungan telah berhasil menemukan dan mengevakuasi jasad Windy Rahma Putri(25), Wisatawan asal padang pariaman yang terjatuh dan tenggelam di kawasan air terjun Robo, Nagari Harau kabupaten Limapuluh kota, Sumatra Barat Vid 3 #Robo #beritaterkini #Airterjunrobo #limapuluhkota #sumatrabarat October 18, 2026

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 15:45 τοπική ώρα της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου στον καταρράκτη Robo, στην Nagari Harau, της περιφέρειας Lima Puluh Kota, στη Δυτική Σουμάτρα. Οι αρχές έλαβαν την ειδοποίηση για το συμβάν στις 17:27 της ίδιας ημέρας.

Όπως μετέδωσε το TVRI Sumatera Barat, ο επικεφαλής της υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης SAR του Padang, Abdul Malik, ανακοίνωσε ότι τα σωστικά συνεργεία εντόπισαν τη γυναίκα περίπου στις 10:45 το πρωί της Παρασκευής.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν διασώστες, στρατιωτικοί, αστυνομικοί, υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, πυροσβέστες και κάτοικοι της περιοχής.

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