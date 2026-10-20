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ΚΟΣΜΟΣ

20.10.2026 11:29

Ινδονησία: Νεκρή 25χρονη που παρασύρθηκε από τα νερά καταρράκτη – Σοκάρει η στιγμή που γλιστράει και πέφτει στο κενό (videos)

20.10.2026 11:29
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Τραγική κατάληξη είχε η εκδρομή μιας 25χρονης σε καταρράκτη στην Ινδονησία, καθώς έχασε την ζωή της πέφτοντας από καταρράκτη ύψους σχεδόν 20 μέτρων.

Η Windy Rahma Putri, με καταγωγή από την περιοχή Padang Pariaman, εντοπίστηκε νεκρή το πρωί της Παρασκευής 16 Οκτωβρίου, έπειτα από επιχείρηση αναζήτησης που ξεκίνησε την προηγούμενη μέρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η νεαρή γυναίκα γλίστρησε ενώ έκανε μπάνιο στην περιοχή και εκτιμάται ότι έπεσε στο νερό, όπου πιθανότατα παρασύρθηκε από το ρεύμα.

Το δυστύχημα καταγράφηκε σε βίντεο από τις ίδιες τις φίλες του θύματος, και αποτυπώνει τις δραματικές στιγμές πριν από τη μοιραία πτώση.

Το οπτικό υλικό δείχνει την ίδια να προσπαθεί απεγνωσμένα και μάταια να πιαστεί από μια φίλη της τη στιγμή που γλιστρούσε και έπεφτε από το χείλος του γκρεμού.

«Το θύμα αναφέρθηκε ότι γλίστρησε και υπήρχε η υποψία ότι πνίγηκε και παρασύρθηκε», δήλωσε ο Αμπντούλ Μάλικ, επικεφαλής του γραφείου έρευνας και διάσωσης του Παντάνγκ, σύμφωνα με το Newsflash.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 15:45 τοπική ώρα της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου στον καταρράκτη Robo, στην Nagari Harau, της περιφέρειας Lima Puluh Kota, στη Δυτική Σουμάτρα. Οι αρχές έλαβαν την ειδοποίηση για το συμβάν στις 17:27 της ίδιας ημέρας.

Όπως μετέδωσε το TVRI Sumatera Barat, ο επικεφαλής της υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης SAR του Padang, Abdul Malik, ανακοίνωσε ότι τα σωστικά συνεργεία εντόπισαν τη γυναίκα περίπου στις 10:45 το πρωί της Παρασκευής.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν διασώστες, στρατιωτικοί, αστυνομικοί, υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, πυροσβέστες και κάτοικοι της περιοχής.

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ΤΡΙΤΗ 20.10.2026 11:49
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